Загрузка... Гостью из будущего переснимут. Нам страшно за Алису Селезнёву 🔊 Воспроизвести Фото © Кадры из фильма



Историю про Алису Селезнёву, путешествия во времени и миелофон переснимут. Пока про новый фильм известно немного. Экранизацией займётся режиссёр Михаил Врубель, снявший супергеройский фильм "Чёрная молния" и комедию с Сергеем Светлаковым "Джунгли". Режиссёр хочет технически обновить "Гостью из будущего", ведь для научной фантастики там слишком устаревшие спецэффекты. Новость пугает, потому что пока все ремейки советских шедевров превращались в кошмар для зрителя. Вот самые яркие примеры.



"Кавказская пленница"



Фото © Постер к фильму



История про студента-филолога, который поехал на Кавказ собирать местный фольклор, а нашёл там свою любовь, известна всем. Но очаровательной и трогательно-смешной она была лишь у Леонида Гайдая. У российского режиссёра Максима Воронкова получился пошлый и халтурный ужас. То, что в версии 1969 года вызывало умиление и улыбку, в 2014-м приводило к приступам испанского стыда. Наблюдая кривляния актёра Дмитрия Шаракоиса в роли Шурика, хотелось плакать и просить прощения у Гайдая. Фильм имеет рекордный для российского кино рейтинг на "Кинопоиске" — 1 балл — и признан многими критиками самым худшим фильмом в истории отечественного кино. Порекомендуйте кино своим врагам. Историю про Алису Селезнёву, путешествия во времени и миелофон переснимут. Пока про новый фильм известно немного. Экранизацией займётся режиссёр Михаил Врубель, снявший супергеройский фильм "Чёрная молния" и комедию с Сергеем Светлаковым "Джунгли". Режиссёр хочет технически обновить "Гостью из будущего", ведь для научной фантастики там слишком устаревшие спецэффекты. Новость пугает, потому что пока все ремейки советских шедевров превращались в кошмар для зрителя. Вот самые яркие примеры.История про студента-филолога, который поехал на Кавказ собирать местный фольклор, а нашёл там свою любовь, известна всем. Но очаровательной и трогательно-смешной она была лишь у Леонида Гайдая. У российского режиссёра Максима Воронкова получился пошлый и халтурный ужас. То, что в версии 1969 года вызывало умиление и улыбку, в 2014-м приводило к приступам испанского стыда. Наблюдая кривляния актёра Дмитрия Шаракоиса в роли Шурика, хотелось плакать и просить прощения у Гайдая. Фильм имеет рекордный для российского кино рейтинг на "Кинопоиске" — 1 балл — и признан многими критиками самым худшим фильмом в истории отечественного кино. Порекомендуйте кино своим врагам. "Джентльмены удачи"



Фото © Кадр из фильма



Неизвестно, где российские киношники откопали талант превращать сценарное золото в дурнопахнущую субстанцию. Пример тому — "Джентльмены удачи". Ироничная и мудрая история детского воспитателя, вынужденно ставшего воровским авторитетом, с Евгением Леоновым в главной роли в исполнении Сергея Безрукова выглядит чередой ужимок и банальных шуток. Безруков пытается вновь играть Сашу Белого. А кривляния Гоши Куценко, кажется, могут расплавить экран. При этом режиссёры Александр Баранов и Дмитрий Киселёв почти покадрово воспроизводят фильм 1971 года, где были магия и жизнь. Но в ремейке виден лишь бездушный механический голем. Это не вызывает никаких ярких эмоций, кроме раздражения.



"Ирония судьбы"



Фото © Кадр из фильма



Главный романтический фильм новогодних праздников про поход в баню, полёт в Ленинград и гадостную заливную рыбу знают все. Тем выше были ожидания от ремейка, за который в 2007 году взялся Тимур Бекмамбетов, прославившийся "Ночным дозором". Плюс у этого ремейка всё же был: при его просмотре кровь из глаз не текла. Но это, пожалуй, единственное достоинство новой "Иронии судьбы". Не спасло и то, что играли наследников Нади, Лукашина и Ипполита хорошие актёры — Константин Хабенский, Елизавета Боярская и Сергей Безруков. Новогоднего чуда не вышло, а вышел красивый, ладно сделанный клип, где почти в каждом кадре была реклама майонеза, машин и операторов сотовой связи.



"Служебный роман"



Universal Pictures Russia



Слоган фильма "Служебный роман. Наше время" идеально описывает всё кино. "Фильм основан на реальном шедевре" — авторы словно заранее извиняются перед зрителями. Ремейк 2011 года от Сарика Андреасяна запомнится, пожалуй, тем, что главную роль в нём сыграл нынешний президент Украины Владимир Зеленский. А влюблялся он в Светлану Ходченкову. Критики отметили один положительный момент ремейка: на его фоне ещё ярче заметно, какой шедевр снял Эльдар Рязанов. И это при том, что оба фильма — экранизация одной и той же пьесы. Но, если хотите пережить настоящие чувства, смотрите оригинал фильма 1977 года с Андреем Мягковым и Алисой Фрейндлих.



Автор: Артур Матвеев для Неизвестно, где российские киношники откопали талант превращать сценарное золото в дурнопахнущую субстанцию. Пример тому — "Джентльмены удачи". Ироничная и мудрая история детского воспитателя, вынужденно ставшего воровским авторитетом, с Евгением Леоновым в главной роли в исполнении Сергея Безрукова выглядит чередой ужимок и банальных шуток. Безруков пытается вновь играть Сашу Белого. А кривляния Гоши Куценко, кажется, могут расплавить экран. При этом режиссёры Александр Баранов и Дмитрий Киселёв почти покадрово воспроизводят фильм 1971 года, где были магия и жизнь. Но в ремейке виден лишь бездушный механический голем. Это не вызывает никаких ярких эмоций, кроме раздражения.Главный романтический фильм новогодних праздников про поход в баню, полёт в Ленинград и гадостную заливную рыбу знают все. Тем выше были ожидания от ремейка, за который в 2007 году взялся Тимур Бекмамбетов, прославившийся "Ночным дозором". Плюс у этого ремейка всё же был: при его просмотре кровь из глаз не текла. Но это, пожалуй, единственное достоинство новой "Иронии судьбы". Не спасло и то, что играли наследников Нади, Лукашина и Ипполита хорошие актёры — Константин Хабенский, Елизавета Боярская и Сергей Безруков. Новогоднего чуда не вышло, а вышел красивый, ладно сделанный клип, где почти в каждом кадре была реклама майонеза, машин и операторов сотовой связи.Слоган фильма "Служебный роман. Наше время" идеально описывает всё кино. "Фильм основан на реальном шедевре" — авторы словно заранее извиняются перед зрителями. Ремейк 2011 года от Сарика Андреасяна запомнится, пожалуй, тем, что главную роль в нём сыграл нынешний президент Украины Владимир Зеленский. А влюблялся он в Светлану Ходченкову. Критики отметили один положительный момент ремейка: на его фоне ещё ярче заметно, какой шедевр снял Эльдар Рязанов. И это при том, что оба фильма — экранизация одной и той же пьесы. Но, если хотите пережить настоящие чувства, смотрите оригинал фильма 1977 года с Андреем Мягковым и Алисой Фрейндлих.Автор: Артур Матвеев для ЛАЙФ Загрузка... life.ru Категории: культура, история, дом и быт Ключевые слова: ремейки, кино География: Россия — статья прочитана 164 раза Комментарии