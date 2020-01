Загрузка... Могут ли женщины в США ходить топлес? Придется долго судиться, но шанс выиграть есть 🔊 Воспроизвести GETTY IMAGES Image caption Протест голых женщин, 2017 год



Женщины, которым надоел запрет на раздевание, бросают вызов законам США и поднимают вопрос об отношении американского общества к женскому телу, пишет



Среди них - Эффи Крокос. В сентябре жительнице города Лавленд, штат Колорадо, присудили компенсацию в 50 тысяч долларов из-за вызова в полицию.



20-летней девушке, которая играла с женихом во фрисби во дворе его дома, предъявили обвинение в непристойном обнажении из-за того, что она сняла майку.



Эффи была уверена, что законы Колорадо изменились и что ей можно было раздеться, если жарко. Ее жених тоже снял майку. Ведь они равны, так?



Но через несколько часов у дома появился полицейский, который проинформировал Эффи, что на нее пожаловались и теперь ей предъявят обвинения.



"Я несколько раз спросила полицейского, какие обвинения мне предъявляют, но он ответил только, что соседи находят мое поведение отвратительным, что вокруг дети и вообще с чего я взяла, что могу ходить топлес?" - рассказала она Би-би-си.



"Ответ меня ошеломил, ведь многих кормили грудью, а значит, они видели женщину без одежды. Что в этом отвратительного?" - недоумевает Крокос.



Перемены в жизни



По словам Крокос, к тому времени, когда пришел полицейский, она уже успела одеться. Жених Эффи оставался без майки, но на него никто не жаловался.



"Я же не стояла посреди улицы и не кричала "посмотрите на меня!". Я играла во фрисби во дворе своего дома, без майки", - добавила она.



Но это было неважно. Эффи пришлось привлечь адвокатов, чтобы закрыть дело и добиться удаления судимости.



Если бы делу о непристойном обнажении дали ход, мечта Эффи стать преподавателем скорее всего никогда бы не исполнилась.



"Меня могли занести в базу данных секс-преступников, поскольку непристойное обнажение классифицируется именно как секс-преступление", - говорит она.



Свободу соску!



Крокос думала, что она в безопасности благодаря судебному решению, вынесенному за несколько месяцев до произошедшего.



Брит Хогленд и Саманта Сикс - активистки движения Free the Nipple ("Освободите сосок"). Это глобальное движение, которое добивается одинакового отношения к женской и мужской наготе. Оно подало в суд на администрацию города Форт-Коллинс (штат Колорадо), чтобы женщинам дали право обнажаться так же, как обнажаются мужчины.



В Форт-Коллинсе женщинам и девочкам старше 10 лет было запрещено "преднамеренно появляться в общественных местах" с оголенной грудью. Это касалось и непубличных мест, если грудь мог увидеть, например, человек с улицы.



В законе были оговорки и исключения, но, как говорит Хогленд, из-за позиции городской администрации по применению закона "детей старше 10 лет сексуализировали, а их поведение считали преступным".



BRIT HOAGLAND Image caption Брит Хогленд подала в суд на администрацию Форт-Коллинса



Хогленд и Сикс при поддержке адвокатов и других сторонников "освобождения соска" добились успеха: федеральный апелляционный суд десятого округа США счел закон о "непристойном обнажении" неконституционным.



"Мы [...] подозреваем, что заявленное стремление администрации города защитить детей основано не на морфологических различиях между мужской и женской грудью, а на негативных стереотипах о женской груди, которую в отличие от мужской считают сексуальным объектом", - написал в своем решении судья Грегори Филипс.



Под юрисдикцией суда находятся штаты Оклахома, Канзас, Нью-Мексико, Колорадо, Вайоминг и Юта. Многие сегодня следят за действиями администраций этих штатов и городских администраций, чтобы узнать, что они будут делать с женщинами, гуляющим по улицам топлес.



В сентябре, потратив 322 тысячи долларов на адвокатов, администрация Форт-Коллинса решила больше не оспаривать решение суда и переписать местные законы в соответствии с ним.



Местная газета Coloradoan тогда писала, что часть жителей города хотела продолжать борьбу, будучи уверенными, что запрет на публичное обнажение отражает местные ценности.



Игра в слова



Мэр Форт-Коллинса Кристин Стивенс была среди тех, кто голосовал за изменение формулировки закона по решению федерального суда. "Я не могу говорить за всех, но я решила не судиться дальше, потому что длительный процесс был не в интересах города", - объясняла она корреспонденту Би-би-си.



Форт-Коллинс изменил формулировку закона, но так поступили не все города и штаты.



В случае Крокос законы города Лавленд запрещают публичное обнажение, однако администрация пошла на попятную и согласилась выплатить компенсацию после того, как в дело вступила юридическая фирма, представлявшая интересы Хогленд и Сикс.



С другой стороны, в полиции города Оклахома-Сити, к примеру, заявили, что будут продолжать действовать в соответствии с местными законами, запрещающими женщинам публичное обнажение, а прокурор города Майк Хантер заявил: "суды признали, что у администраций штатов и более мелких субъектов есть законные интересы для того, чтобы запрещать публичное обнажение в традиционном смысле".



В некоторых штатах женщины могут ходить без верха вполне легально. В Филадельфии, например, им можно обнажаться, если это не выглядит "непристойно", а в Нью-Йорке нет и этого ограничения. Сайт Go Topless сообщает , что во многих штатах законы о наготе по-прежнему допускают двоякие трактовки.



В штате Нью-Гемпшир трех активисток кампании Free the Nipple в 2016 году задержали за появление на пляже обнаженными по пояс. Они хотят, чтобы в дело вмешался Верховный суд США.



FRANCIS G. MAYER/GETTY Image caption Сюжет изгнания Адама и Евы из Эдемского сада вдохновил многих художников



Профессор Эми Бет Вербель - автор книги Lust on Trial ("Суд над похотью") об истории понятия непристойности в Северной Америке.



Нелюбовь Америки к женской наготе ведет свою историю от "принятого среди христиан-евангелистов запрета на показ тела, который восходит ко времени прибытия пуритан в Новую Англию" (в XVII веке).



"Эти пуритане привезли с собой очень специфическую трактовку ветхозаветного сюжета об Адаме и Еве. Когда Адам и Ева изгоняются из райского сада в мир познания, первое, что они понимают, - это то, что они голые. И они делают себе фартуки, чтобы прикрыть наготу", - рассказывает она.



"Это очень важный момент, в нем можно прочесть стыд из-за наготы. И этот стыд остался с нами", - объясняет она.



Вербель считает, что эта религиозная традиция, и особенно идея о том, что именно женское тело "несет ответственность за падение человечества", отразилась в американском законодательстве.



AMY WERBEL Image caption Эми Вербель считает, что в Америке набирают силу религиозные правые



Поиск в "Инстаграме" по хэштегу #FreeTheNipple ("#ОсвободитеСосок") дает около 4 миллионов результатов, однако правила сообщества "Инстаграма" гласят, что фотографии обнаженного тела, включая женские соски, за редким исключением на платформе запрещены.



"Так что, если женщина, к примеру, заявит, что стала мужчиной, то и соски станет можно показывать. Если мужчина станет женщиной, то ее соски попадут под запрет", - замечает Вербель.



ULLSTEIN BILD/GETTY Image caption Движение за "свободу сосков" популярно во многих странах



Это сложная тема, предупреждает Вербель. Алгоритмы соцсетей неспособны понимать нюансы, например, является ли изображение тела искусством или порнографией.



Больше не тайна



Президент Американской ассоциации рекреационного нудизма (AANR) Кэтрин Ватцель говорит, что сегодня больше людей, чем когда бы то ни было, защищают в суде свое право быть обнаженными.



"Раньше все было более тихо, скрытно. Люди не подавали в суд, но сейчас - другое дело, - говорит она. - Обстоятельства меняются, отношение меняется. Помните, всего 20 лет назад многие считали, что нельзя кормить ребенка грудью на публике?"



AANR Image caption Ассоциация Ватцель поддерживает людей, которые борются за право быть голыми



Ватцель говорит, что в семье, в которой она росла, дома можно было ходить голыми. Но она понимала, что так принято не во всех семьях.



"Иногда мама делала всякие домашние дела обнаженной, потому что иначе было жарко и неудобно", - говорит она.



"У моего мужа другая история. Никто в его семье не выходил из спальни или из ванной без одежды или халата", - добавляет Ватцель.



Крокос по-прежнему потрясена тем, что случилось с ней в Лавленде. В некоторых штатах, где обнажение разрешено, люди "к вам не цепляются", но в западных штатах и в так называемом "библейском поясе" США, "если кто-то увидит вас без верха, это как преступление против бога".



