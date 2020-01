Загрузка... Сексуальные домогательства и эффект Вайнштейна: что изменилось? 🔊 Воспроизвести



Скандал вокруг голливудского кинопродюссера, одного из самых влиятельных магнатов Голливуда Харви Вайнштейна разразился в октябре 2017 года. Газета New York Times опубликовала результаты журналистского расследования, в частности интервью с кинозвездой Эшли Джадд. Речь шла о многочисленных случаях сексуальных домогательств продюсера, продолжавшихся на протяжении трех десятилетий. В общей сложности, более 80 женщин обвинили его в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Вайнштейн был уволен из его собственной компании The Weinstein Company, против него было начато уголовное расследование. Спустя два года после скандальных разоблачений дело голливудского продюсера Харви Вайнштейна дошло до суда. #MeToo стало глобальным движением. Что еще изменилось? Выясняла DW Скандал вокруг голливудского кинопродюссера, одного из самых влиятельных магнатов Голливуда Харви Вайнштейна разразился в октябре 2017 года. Газета New York Times опубликовала результаты журналистского расследования, в частности интервью с кинозвездой Эшли Джадд. Речь шла о многочисленных случаях сексуальных домогательств продюсера, продолжавшихся на протяжении трех десятилетий. В общей сложности, более 80 женщин обвинили его в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Вайнштейн был уволен из его собственной компании The Weinstein Company, против него было начато уголовное расследование.







Можно говорить о торжестве справедливости? "Все изменилось и в то же время ничего не изменилось", - заявила соавтор первой разоблачительной публикации, журналистка New York Times Джоди Кантор журналу Vanity Fair накануне судебного процесса. Она подчеркивает: то, с чем всего несколько лет назад мирились, что терпели и игнорировали, теперь воспринимается гораздо серьезнее. И в то же время, по ее словам, практически ничего не изменилось, если говорить о механизмах предотвращения и устранения подобных инцидентов.



Журналистка Ким Мастерс из Hollywood Reporter слышит истории о сексуальных домогательствах почти каждый день. Тем не менее, киностудии, по ее словам, смотрят на проявления сексизма сквозь пальцы и пытаются не допускать публичных разоблачений, обращаясь здесь при необходимости к адвокатам.



Еще один автор расследования, журналистка New York Times Меган Твохи, считает, что теперь более открыто стали осуждать сексизм и сексуальное принуждение. Тем не менее, многие случаи не получают огласки - в том числе из-за негласных соглашений, по которым предполагаемые жертвы получают финансовую компенсацию в обмен на молчание.



Сам Вайнштейн также полагается на эту стратегию: 67-летний основатель Miramax заключил десятки соглашений с женщинами о компенсационных выплатах на общую сумму 25 миллионов долларов. Впрочем, платит продюсер "Криминального чтива" и "Влюбленного Шекспира" отнюдь не из своего кармана, платят страховщики его уже обанкротившейся компании. Дело Вайнштейна также показывает, что привлечь к юридической ответственности в подобных случаях непросто. Суд в Нью-Йорке будет рассматривать только два случая: Харви Вайнштейну предъявлены обвинения в изнасиловании и в принуждении к оральному сексу в 2013 и 2006 годах.



Дело не только в истечении срока давности и в досудебных соглашениях. Женщины также часто не осмеливаются идти в полицию или предавать огласке свои обвинения. Многие боятся за свою карьеру и стыдятся того, что с ними случилось. "Когда речь идет о знаменитостях, проблемы возникают у женщины, а не у знаменитости", - подчеркивает репортер Hollywood Reporter Ким Мастерс. Актриса Роуз Макгоуэн, которая была одной из первых, выступивших с обвинениями против Вайнштейна, недавно жаловалась, что практически стала безработной с тех пор, как осмелилась на публичную критику.



Эффект Вайнштейна в Европе



В Европе кампания #MeToo также вызвала много споров и разбирательств. Скандал не обошел даже такие респектабельные институты Евросоюза, как Европарламент и Еврокомиссию: в СМИ попала информация о сексуальных домогательствах отдельных депутатов и чиновников.



В Великобритании в ноябре 2017 года ушел в отставку министр обороны Майкл Фэллон, признав факт своего ненадлежащего поведения в отношении обвинившей его журналистки пятнадцатью годами ранее.



Итальянская актриса Асия Ардженто также обвинила Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах



В Швеции во многих городах тысячи людей выходили на улицу в знак протеста против сексуальных притязаний и сексуального насилия. Многие известные в Швеции люди, в их числе министр иностранных дел Маргот Вальстрём, рассказывали публично о подобных инцидентах в своей жизни. После обвинений по адресу телезвезд их передачи - по крайней мере, временно - снимались с эфира.



В консервативной католической Польше, где секс обычно является запретной темой, движение #MeToo, тем не менее, тоже вызвало бурные публичные реакции. Многие женщины, в том числе и известные, рассказывали о своем опыте по части сексизма, домогательств и сексуального насилия.



В Венгрии также имел место "эффект Вайнштейна", как его стали называть: после выдвинутых против известного театрального режиссера Ласло Мартона публичных обвинениях в сексуальных домогательствах ему пришлось уйти в отставку .



В Румынии остался без работы один из самых популярных хип-хопперов страны Калин Ионеску, коллеги которого одна за другой начали рассказывать о домогательствах с его стороны.



Во Франции дело Вайнштейна также дало толчок волне публичного осуждения сексуального насилия. Однако были и противоречия: некоторые известные деятели культуры, такие как легендарная французская актриса Катрин Денев, сетовали на новый "пуританизм" и "медийное линчевание" мужчин. Потом Денев, правда, извинилась перед жертвами сексуального насилия.



Демонстрация #MeToo в Берлине



Германия получила "своего" Вайнштейна в начале 2018 года в лице режиссера и сценариста Дитера Веделя (Dieter Wedel), которого актрисы обвинили в сексуальных домогательствах и даже в изнасиловании, имевших место в 1990-х годах. Отдельной темой дискуссий в контексте #MeToo в Германии стал также вопрос о допустимости опубликования в медиа обвинений в сексуальном насилии без судебного вердикта. Так, один берлинский врач добился через суд изъятия из сети публикаций, в которых шла речь об обвинениях в его адрес в сексуальном насилии.



