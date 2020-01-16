Власти КНР считают маловероятным распространение пневмонии нового типа 🔊 Воспроизвести © REUTERS/Wilson Chu ASW/CP



Опасность распространения пневмонии нового типа в Китае крайне мала, поскольку возможность заражения одного человека другим практически равна нулю. Об этом сообщил в среду комитет по вопросам гигиены и здравоохранения города Уханя, сообщает



"Проведенное исследование подтверждает отсутствие явных доказательств тому, что данное заболевание может передаваться от человека к человеку, - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. - Несмотря на то, что нельзя полностью исключить ограниченный риск инфицирования между людьми, опасность возникновения постоянно распространяющейся эпидемии следует считать крайне незначительной". Опасность распространения пневмонии нового типа в Китае крайне мала, поскольку возможность заражения одного человека другим практически равна нулю. Об этом сообщил в среду комитет по вопросам гигиены и здравоохранения города Уханя, сообщает ТАСС "Проведенное исследование подтверждает отсутствие явных доказательств тому, что данное заболевание может передаваться от человека к человеку, - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. - Несмотря на то, что нельзя полностью исключить ограниченный риск инфицирования между людьми, опасность возникновения постоянно распространяющейся эпидемии следует считать крайне незначительной". В нем отмечается, что на текущем этапе китайские специалисты изучают поведение вируса, параллельно проводя анализ полученных данных и изучение теоретических материалов.



Риск осложнения для пожилых



В комитете также сообщили, что риск осложнений при заражении пневмонией нового типа особенно высок для пожилых людей.



"При заражении легко могут возникнуть осложнения у лиц преклонного возраста, а также пациентов, страдающих от основных заболеваний", - говорится в заявлении.



В нем отмечается, что ключевые симптомы, свидетельствующие о том, что человек болен коронавирусом, - высокая температура и кашель. Власти напоминают, что, согласно предварительным результатам проведенного исследования, большинство случаев заражения имеет прямое отношение к уже закрытому оптовому рынку, на котором продавались морепродукты из Южного Китая.



"Есть случай заражения членов одной семьи: муж заболел первым и работал на этом рынке, в то же время его жена отрицает, что посещала это место", - сообщают власти. Как уточняется в заявлении, большинство заболевших пневмонией нового типа - лица мужского пола.



Межрегиональное сотрудничество



13 и 14 января Ухань, где зафиксирована вспышка пневмонии нового типа, посетили эксперты из специальных административных районов Гонконга, Макао, а также острова Тайвань. Они осмотрели помещения и оборудование, а также проверили надежность местной системы по предотвращению распространения эпидемии и оказанию медицинской помощи инфицированным.



Согласно официальным данным, под надзором медиков в связи с выявленной вспышкой коронавируса нового типа в Ухани находятся примерно 680 жителей. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила уверенность в готовности Китая регулярно делиться информацией о вспышке пневмонии нового типа, зарегистрированной в данном городе, а также в том, что власти КНР качественно проводят расследование, касающееся возбудителя болезни.



31 декабря 2019 года власти Китая информировали ВОЗ о вспышке заболевания. Коронавирус неизвестного типа был выявлен местными специалистами 7 января. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. В результате были исключены из списка возможных патогенов возбудители таких респираторных заболеваний, как грипп, птичий грипп, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС или SARS, известный также как атипичная пневмония) и ближневосточный респираторный синдром (MERS). ТАСС Категории: в мире, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: Китай, вспышка, опасность, пневмония — статья прочитана 86 раз Комментарии