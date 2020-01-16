FT рассказала об угрозе безопасности Литвы из-за финтех-компаний 🔊 Воспроизвести



Как пишет автор статьи, сейчас балтийская республика находится на первом месте в ЕС по числу зарегистрированных компаний в сфере финансовых технологий, не считая Британии, однако в этом есть определенные риски, сообщает



Однако для столицы Литвы – Вильнюса – дела обстоят пока не так уж плохо. После того как Великобритания выйдет из Евросоюза, Вильнюс может стать крупнейшим финтех-центром. В Литве быстро растет число финтех-стартапов, и республика преподносит себя как "ворота в Европу" для компаний Израиля и Китая. Как пишет автор статьи, сейчас балтийская республика находится на первом месте в ЕС по числу зарегистрированных компаний в сфере финансовых технологий, не считая Британии, однако в этом есть определенные риски, сообщает Sputnik Литва . Тема финансов в последнее время не была слишком удачной для стран Балтии. Череда скандалов с отмыванием денег прокатилась по Эстонии, Латвии и Литве и ударила по крупным шведским банкам, пишет автор издания The Financial Times Ричард Милн.Однако для столицы Литвы – Вильнюса – дела обстоят пока не так уж плохо. После того как Великобритания выйдет из Евросоюза, Вильнюс может стать крупнейшим финтех-центром. В Литве быстро растет число финтех-стартапов, и республика преподносит себя как "ворота в Европу" для компаний Израиля и Китая. Однако продвижение на рынок финансовых технологий таит в себе и риски для Литвы, отмечается в статье. Многие проблемы на фоне скандалов с отмыванием денег – банк Ukio в Литве, ABLV в Латвии и Danske Bank в Эстонии – происходят от "близости Балтии к России и ее стремления играть роль финансового моста между Востоком и Евросоюзом". В итоге это привело к дестабилизации финансовой системы, утверждается в статье.



Расцвет финтех-компаний начался на фоне разочарования в скандинавских банках, которые играют главную роль в финансовой системе Литвы. После кризиса 2008 года литовские власти почувствовали, что доминирующие шведские банки не слишком много делают для развития финансовых технологий для местных клиентов, и решили развивать собственные стартапы.



Как заявил изданию член правления Банка Литвы Мариюс Юргилас, налицо был недостаток новаторских решений, после чего литовские чиновники решили позвать финтех-компании на внутренний рынок. Сам Юргилас в Центробанке отвечает за контроль и стимулирование финансовых инноваций в Литве.



По данным ЦБ, за прошлый год регулятор выдал разрешения на выпуск электронных денег (e-money) 64 финтех-компаниям, еще 40 заявок находятся на рассмотрении. Таким образом, по данному показателю Литва оказалась на втором месте после Британии, в которой работают более 150 финтех-компаний, но на первом месте среди всех остальных стран ЕС.



В Литву пришел даже Revolut со штаб-квартирой в Британии, поскольку ему понадобилась банковская лицензия на европейском рынке, которую предоставила ему балтийская республика. По словам исполнительного директора Revolut Ричарда Дэвиса, ЦБ Литвы охотно идет навстречу, хотя и соблюдает строгие правила. Между тем вокруг этой компании в балтийской республике разгорелся скандал из-за русского происхождения ее основателя Николая Сторонского.



По словам Юргиласа, Центробанк пристально следит за деятельностью финтех-сектора, его контролируют 150 сотрудников ЦБ.



Как утверждается в статье, для такого бурного развития финтех-рынка в Литве есть и еще один настораживающий момент помимо России – связи в этой сфере с Китаем. Как пишет издание, по всей видимости, в Вильнюсе мнения относительно привлечения китайских партнеров разделились.



Теперь, по оценке автора статьи, Литве предстоит найти баланс между финансовыми технологиями как деловой перспективой и возможной "угрозой национальной безопасности".



Ранее западные журналисты уже высказывали опасения насчет бурного развития рынка финансовых технологий в Литве. Как писал автор газеты Guardian Патрик Коллинсон, Банк Литвы активно зазывает финтех-компании в республику и обещает создать им особые условия, однако подобное поведение регулятора маленькой балтийской республики может привести к банковскому кризису, который затронет всех европейских и британских вкладчиков.



Как напомнил автор, ЦБ Литвы как страны – участницы ЕС предоставляет финтех-компаниям лицензии, которые действуют на территории всего Евросоюза и дают право работать в любой точке объединения. lt.sputniknews.ru Категории: чп и криминал, технологии Ключевые слова: нацбезопасность, сети, уязвимость География: Литва — статья прочитана 122 раза Комментарии