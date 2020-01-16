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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Меркель отметила важность увеличения инвестиций в ГТС Украины
Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила о необходимости увеличить инвестиции в украинскую газотранспортную систему для повышения её конкурентоспособности.
Об этом информирует RT со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.
Отмечается, что в ходе разговора стороны обсудили заключённые договорённости по транзиту газа через территорию Украины в Европу.
«Зеленский подчеркнул, что доволен достигнутым компромиссом и заключением нового контракта, и поблагодарил Германию за посредничество. В свою очередь, Ангела Меркель отметила, что следующей задачей является обеспечение увеличения инвестиций в украинскую ГТС для повышения её конкурентоспособности», — говорится в сообщении.
Ранее вице-премьер России Дмитрий Козак сообщил, что российская сторона не видит признаков того, что Киев планирует нарушить достигнутые между Россией и Украиной договорённости по транзиту газа.
russian.rt.com
География: Украина
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