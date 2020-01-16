Главная >> Новости >> политика, экономика >> Меркель отметила важность увеличения инвестиций в ГТС Украины

Меркель отметила важность увеличения инвестиций в ГТС Украины



Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила о необходимости увеличить инвестиции в украинскую газотранспортную систему для повышения её конкурентоспособности.

Об этом информирует RT со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.

Отмечается, что в ходе разговора стороны обсудили заключённые договорённости по транзиту газа через территорию Украины в Европу.

«Зеленский подчеркнул, что доволен достигнутым компромиссом и заключением нового контракта, и поблагодарил Германию за посредничество. В свою очередь, Ангела Меркель отметила, что следующей задачей является обеспечение увеличения инвестиций в украинскую ГТС для повышения её конкурентоспособности», — говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Козак сообщил, что российская сторона не видит признаков того, что Киев планирует нарушить достигнутые между Россией и Украиной договорённости по транзиту газа.
russian.rt.com
Категории: политика, экономика
Ключевые слова: газ, договор, транзит, убытки, Газпром, Меркель, Нафтогаз, прибыли, Зеленский
География: Украина
статья прочитана 113 раз
добавлена сегодня, 16 января, 09:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка