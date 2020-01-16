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Число полетов в воздушном пространстве Литвы в прошлом году возросло на 1, 2%



Число полетов в воздушном пространстве Литвы в прошлом году составило 269,2 тыс. – на 1,23% больше, чем в 2018 году.

Транзитные полеты составили 76% или 204,3 тыс. – их число по сравнению с 2018 годом возросло на 1,1%, сообщило предприятие услуг авиационной навигации Oro navigacija.

Вильнюсский аэропорт в 2019 году обслужил 47,5 тыс. самолетов (на 0,5% больше, чем в позапрошлом году), Каунасский аэропорт – 9,9 тыс. (на 4,5% больше), Шяуляйский аэропорт – 5,6 тыс. (на 11,2% больше), аэропорт Паланги – 4,6 тыс. самолетов (на 2,5% больше).

В прошлом году самолеты чаще всего летали из Литвы в Лондон, Ригу, Варшаву, Копенгаген и Москву.
BNS
Категории: экономика
Ключевые слова: статистика, авиаперелеты
География: Литва
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добавлена сегодня, 16 января, 08:30

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