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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Памяти товарища
В.А.Вахман родился 24 сентября 1943 года в оккупированном фашистами Киеве. Он выжил только потому, что его прятали до освобождения украинской столицы советскими войсками. Фактически впервые по-настоящему он увидел солнце и небо только в этот день.
В.Вахман хорошо известен вильнюсским коллекционерам и книголюбам, а читатели «Обзора» знают его по переводам с литовского языка на русский, которые публиковались в нашей газете и на сайте www.obzor.lt.
Владимир Вахман навсегда останется в наших сердцах как отзывчивый товарищ, всегда готовый помочь другому.
Коллектив редакции газеты «Обзор»,
Пинхос ФРИДБЕРГ, профессор
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: Владимир Абрамович ВАХМАН
Комментарии
antoshka
15 января, 17:19
#
—
Мои соболезнования Обзору, родным и близким...
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Марк
15 января, 17:34
#
—
Очень жаль.....Соболезнования.....
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