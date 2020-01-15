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Памяти товарища

С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня, 15 января, на 77-м году жизни скончался Владимир Абрамович ВАХМАН.

В.А.Вахман родился 24 сентября 1943 года в оккупированном фашистами Киеве. Он выжил только потому, что его прятали до освобождения украинской столицы советскими войсками. Фактически впервые по-настоящему он увидел солнце и небо только в этот день.

В.Вахман хорошо известен вильнюсским коллекционерам и книголюбам, а читатели «Обзора» знают его по переводам с литовского языка на русский, которые публиковались в нашей газете и на сайте www.obzor.lt.

Владимир Вахман навсегда останется в наших сердцах как отзывчивый товарищ, всегда готовый помочь другому.

Коллектив редакции газеты «Обзор»,

Пинхос ФРИДБЕРГ, профессор
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: Владимир Абрамович ВАХМАН
статья прочитана 209 раз
добавлена сегодня, 15 января, 17:01

Комментарии

antoshka
15 января, 17:19
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Мои соболезнования Обзору, родным и близким...
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Марк
15 января, 17:34
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Очень жаль.....Соболезнования.....
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