Памяти товарища 🔊 Воспроизвести



В.А.Вахман родился 24 сентября 1943 года в оккупированном фашистами Киеве. Он выжил только потому, что его прятали до освобождения украинской столицы советскими войсками. Фактически впервые по-настоящему он увидел солнце и небо только в этот день.



В.Вахман хорошо известен вильнюсским коллекционерам и книголюбам, а читатели «Обзора» знают его по переводам с литовского языка на русский, которые публиковались в нашей газете и на сайте www.obzor.lt.



Владимир Вахман навсегда останется в наших сердцах как отзывчивый товарищ, всегда готовый помочь другому.



Коллектив редакции газеты «Обзор»,



Пинхос ФРИДБЕРГ, профессор С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня, 15 января, на 77-м году жизни скончался Владимир Абрамович ВАХМАН.В.А.Вахман родился 24 сентября 1943 года в оккупированном фашистами Киеве. Он выжил только потому, что его прятали до освобождения украинской столицы советскими войсками. Фактически впервые по-настоящему он увидел солнце и небо только в этот день.В.Вахман хорошо известен вильнюсским коллекционерам и книголюбам, а читатели «Обзора» знают его по переводам с литовского языка на русский, которые публиковались в нашей газете и на сайте www.obzor.lt.Владимир Вахман навсегда останется в наших сердцах как отзывчивый товарищ, всегда готовый помочь другому. Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Владимир Абрамович ВАХМАН — статья прочитана 209 раз Комментарии