Кино про «Кино» 🔊 Воспроизвести 25 января в Вильнюсе, в уютном, рассчитанном только на 34 посадочных места камерном зале арт-пространства «Квартирник» (ул. Антакальнё, 39) будет продемонстрирован фильм «Эстонский акцент Виктора Цоя».



Это премьерный показ картины из готовящегося документального цикла о группе «Кино» и республиках Балтии.



Фильм создан международной творческой группой, главным оператором которой является один из лучших операторов Литвы Эгидиюс Ленчикас, который вместе с главным режиссёром фильма Андресом Яакманом (Таллин, Эстония) будет присутствовать в зале.



Песни В.Цоя споёт под гитару лучший исполнитель песен «Кино» в Балтии (который, кстати, тоже снялся в этом фильме) Игорь Соколов. Каждый гость будет иметь возможность в непринуждённой обстановке задать любые вопросы создателям ленты, сфотографироваться с режиссёром и оператором фильма, и даже получить угощение. Это премьерный показ картины из готовящегося документального цикла о группе «Кино» и республиках Балтии.Фильм создан международной творческой группой, главным оператором которой является один из лучших операторов Литвы Эгидиюс Ленчикас, который вместе с главным режиссёром фильма Андресом Яакманом (Таллин, Эстония) будет присутствовать в зале.Песни В.Цоя споёт под гитару лучший исполнитель песен «Кино» в Балтии (который, кстати, тоже снялся в этом фильме) Игорь Соколов. Каждый гость будет иметь возможность в непринуждённой обстановке задать любые вопросы создателям ленты, сфотографироваться с режиссёром и оператором фильма, и даже получить угощение. У каждого из счастливых обладателей 34 билетов на этот двухчасовой праздник души будет возможность попробовать отменное итальянское вино от «Burbulio vyninė», а также душистый чай или кофе.



35-минутный фильм откроет много нового, забавного и интересного в связи с легендарной группой, в связи с чем хочется отметить продюсера фильма Андрея Масливца (Санкт-Петербург) и журналиста, главного, можно сказать, биографа Виктора Цоя - писателя Виталия Калгина, которых, как надеются организаторы вечера, тоже можно будет увидеть в Вильнюсе.



Подготовка к вечеру уже идёт полным ходом! Из Германии прибывает современнейший проектор, из южной Сардинии вылетает самолёт с уникальным подарочным вином каждому гостю, песни В.Цоя будут исполнены Игорем Соколовым на новом акустическом оборудовании и на штучной, очень дорогой гитаре.



Билеты на «КИНОвечер» в «Квартирнике у Ильи Ваткина» 25 января (начало в 18.00) по адресу Вильнюс, ул. Антакальнё, 39 продаются во всех кассах сети Bilietai.lt.



Любая информация, предложения по сотрудничеству и заказ билетов - по телефонам: +370 671 76502 и +370 618 01331. "Обзор" Категории: культура Ключевые слова: Цой Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1201 — статья прочитана 126 раз Комментарии