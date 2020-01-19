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Кино про «Кино»

25 января в Вильнюсе, в уютном, рассчитанном только на 34 посадочных места камерном зале арт-пространства «Квартирник» (ул. Антакальнё, 39) будет продемонстрирован фильм «Эстонский акцент Виктора Цоя».

Это премьерный показ картины из готовящегося документального цикла о группе «Кино» и республиках Балтии.

Фильм создан международной творческой группой, главным оператором которой является один из лучших операторов Литвы Эгидиюс Ленчикас, который вместе с главным режиссёром фильма Андресом Яакманом (Таллин, Эстония) будет присутствовать в зале.

Песни В.Цоя споёт под гитару лучший исполнитель песен «Кино» в Балтии (который, кстати, тоже снялся в этом фильме) Игорь Соколов. Каждый гость будет иметь возможность в непринуждённой обстановке задать любые вопросы создателям ленты, сфотографироваться с режиссёром и оператором фильма, и даже получить угощение.
У каждого из счастливых обладателей 34 билетов на этот двухчасовой праздник души будет возможность попробовать отменное итальянское вино от «Burbulio vyninė», а также душистый чай или кофе.

35-минутный фильм откроет много нового, забавного и интересного в связи с легендарной группой, в связи с чем хочется отметить продюсера фильма Андрея Масливца (Санкт-Петербург) и журналиста, главного, можно сказать, биографа Виктора Цоя - писателя Виталия Калгина, которых, как надеются организаторы вечера, тоже можно будет увидеть в Вильнюсе.

Подготовка к вечеру уже идёт полным ходом! Из Германии прибывает современнейший проектор, из южной Сардинии вылетает самолёт с уникальным подарочным вином каждому гостю, песни В.Цоя будут исполнены Игорем Соколовым на новом акустическом оборудовании и на штучной, очень дорогой гитаре.

Билеты на «КИНОвечер» в «Квартирнике у Ильи Ваткина» 25 января (начало в 18.00) по адресу Вильнюс, ул. Антакальнё, 39 продаются во всех кассах сети Bilietai.lt.

Любая информация, предложения по сотрудничеству и заказ билетов - по телефонам: +370 671 76502 и +370 618 01331.
"Обзор"
Категории: культура
Ключевые слова: Цой
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1201
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добавлена сегодня, 19 января, 09:00

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