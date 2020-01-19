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Солнце Японии взошло в Вильнюсе

В минувшее воскресенье в литовской столице состоялся заключительный матч молодёжного чемпионата мира по хоккею во втором дивизионе (группа «А») среди игроков не старше 20 лет (U20).

В последнем поединке турнира при битком забитой «Pramogu arena» и на глазах у президента Литы Гитанаса Науседы сошлись сборная Японии, ни разу не проигравшая в литовской столице, и команда хозяев, единственная, которая могла сместить японцев с первого места и отобрать практически уже завоёванные ими золотые медали.

В предыдущем номере «Обзор» сообщил результаты двух первых туров, в которых хозяева смогли одержать одну победу и потерпели одно поражение.

После дня отдыха участники турнира провели матчи третьего тура, который и назвал имя единоличного лидера. Им стала сборная Японии.
Первый же матч четвёртого тура, сыгранного в пятницу, подарил немногочисленным зрителям увлекательнейшее зрелище: на 25-й минуте поединка британская команда вела со счётом 3:0, но ещё до конца второго периода испанцы смогли сравнять результат. Основное время не выявило победителей, не помог этому и овер-тайм. И лишь в серии буллитов удача улыбнулась сборной Великобритании.

В итоге перед последним туром у сборной Литвы появилось некоторое преимущество в споре с британцами, одолевшими хозяев. И если бы литовским хоккеистам удалось победить главного фаворита турнира – сборную Японии, то хозяева стали бы чемпионами.

Но фавориты быстро всё расставили по своим местам: к 27-й минуте матча они уже вели со счётом 4:0.

По билетам вход был только на матчи с участием сборной Литвы, все остальные поединки можно было посетить бесплатно.

За событиями турнира в режиме реального времени можно было следить на сайте iihf.com.

Молодёжный чемпионат мира по хоккею (U20)

II дивизион (группа «А») Вильнюс, Литва

3-й тур

Япония – Испания – 8:0 (5:0, 3:0, 0:0).

Два гола у сборной Японии забил Юсаку Андо.

Великобритания – Румыния – 5:3 (2:0, 0:1, 3:2).

В сборной Великобритании три шайбы на счету Мэйсона Алдерсона.

Литва – Сербия – 3:2 (2:0, 1:1, 0:1).

Литва: Л.Васко, 9, К.Красиль­никовас, 13, Я.Шустеровас, 33.

4-й тур

Испания – Великобритания – 3:4 Б (0:1, 3:2, 0:0, 0:0, 0:1).

Сербия – Япония – 2:10 (1:2, 1:5, 0:3).

В сборной Японии две шайбы забросил Аито Игуши.

Румыния – Литва – 3:7 (2:2, 1:3, 0:2).

Литва: М.Станкюс, 10, М.Грин­юс, 17, Р.Марцинкявичюс, 26,

Т.Мажулис, 28, Э.Бинкулис, 40, Д.Муковоз, 42, Н.Пязенко, 58.

5-й тур

Великобритания – Сербия - 5:2 (2:0, 0:2, 3:0).

Румыния - Испания – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0).

Япония - Литва - 5:2 (3:0, 1:0, 1:2)

Литва: Т.Мажулис, 49, М.Гринюс, 53.

В сборной Японии две шайбы на счету Ю Сато.

Лучшие бомбардиры:

1. Теруто Накаджима (Япония) – 13 очков (5 голов + 8 передач),

2. Чикара Ханзава (Япония) – 12 очков (7 + 5),

3. Коки Йонеяма (Япония) – 10 очков (2 + 8).

Итоговое положение

1. Япония – 15 очков (разница шайб - 37:7),

2. Великобритания – 11 (23:17),

3. Литва – 9 (20:17),

4. Румыния – 6 (15:24),

5. Испания – 4 (8:23),

6. Сербия – 0 (11:26).

Лучшим голкипером турнира директорат чемпионата признал японского вратаря Эйки Сато, лучший защитник – Паулюс Румшявичюс (Литва), лучший нападающий - Чикара Ханзава (Япония).
"Обзор"
Категории: спорт
Ключевые слова: хоккей
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1201
статья прочитана 45 раз
добавлена сегодня, 19 января, 10:20

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