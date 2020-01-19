Солнце Японии взошло в Вильнюсе 🔊 Воспроизвести В минувшее воскресенье в литовской столице состоялся заключительный матч молодёжного чемпионата мира по хоккею во втором дивизионе (группа «А») среди игроков не старше 20 лет (U20).



В последнем поединке турнира при битком забитой «Pramogu arena» и на глазах у президента Литы Гитанаса Науседы сошлись сборная Японии, ни разу не проигравшая в литовской столице, и команда хозяев, единственная, которая могла сместить японцев с первого места и отобрать практически уже завоёванные ими золотые медали.



В предыдущем номере «Обзор» сообщил результаты двух первых туров, в которых хозяева смогли одержать одну победу и потерпели одно поражение.



После дня отдыха участники турнира провели матчи третьего тура, который и назвал имя единоличного лидера. Им стала сборная Японии. В последнем поединке турнира при битком забитой «Pramogu arena» и на глазах у президента Литы Гитанаса Науседы сошлись сборная Японии, ни разу не проигравшая в литовской столице, и команда хозяев, единственная, которая могла сместить японцев с первого места и отобрать практически уже завоёванные ими золотые медали.В предыдущем номере «Обзор» сообщил результаты двух первых туров, в которых хозяева смогли одержать одну победу и потерпели одно поражение.После дня отдыха участники турнира провели матчи третьего тура, который и назвал имя единоличного лидера. Им стала сборная Японии. Первый же матч четвёртого тура, сыгранного в пятницу, подарил немногочисленным зрителям увлекательнейшее зрелище: на 25-й минуте поединка британская команда вела со счётом 3:0, но ещё до конца второго периода испанцы смогли сравнять результат. Основное время не выявило победителей, не помог этому и овер-тайм. И лишь в серии буллитов удача улыбнулась сборной Великобритании.



В итоге перед последним туром у сборной Литвы появилось некоторое преимущество в споре с британцами, одолевшими хозяев. И если бы литовским хоккеистам удалось победить главного фаворита турнира – сборную Японии, то хозяева стали бы чемпионами.



Но фавориты быстро всё расставили по своим местам: к 27-й минуте матча они уже вели со счётом 4:0.



По билетам вход был только на матчи с участием сборной Литвы, все остальные поединки можно было посетить бесплатно.



За событиями турнира в режиме реального времени можно было следить на сайте iihf.com.



Молодёжный чемпионат мира по хоккею (U20)



II дивизион (группа «А») Вильнюс, Литва



3-й тур



Япония – Испания – 8:0 (5:0, 3:0, 0:0).



Два гола у сборной Японии забил Юсаку Андо.



Великобритания – Румыния – 5:3 (2:0, 0:1, 3:2).



В сборной Великобритании три шайбы на счету Мэйсона Алдерсона.



Литва – Сербия – 3:2 (2:0, 1:1, 0:1).



Литва: Л.Васко, 9, К.Красиль­никовас, 13, Я.Шустеровас, 33.



4-й тур



Испания – Великобритания – 3:4 Б (0:1, 3:2, 0:0, 0:0, 0:1).



Сербия – Япония – 2:10 (1:2, 1:5, 0:3).



В сборной Японии две шайбы забросил Аито Игуши.



Румыния – Литва – 3:7 (2:2, 1:3, 0:2).



Литва: М.Станкюс, 10, М.Грин­юс, 17, Р.Марцинкявичюс, 26,



Т.Мажулис, 28, Э.Бинкулис, 40, Д.Муковоз, 42, Н.Пязенко, 58.



5-й тур



Великобритания – Сербия - 5:2 (2:0, 0:2, 3:0).



Румыния - Испания – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0).



Япония - Литва - 5:2 (3:0, 1:0, 1:2)



Литва: Т.Мажулис, 49, М.Гринюс, 53.



В сборной Японии две шайбы на счету Ю Сато.



Лучшие бомбардиры:



1. Теруто Накаджима (Япония) – 13 очков (5 голов + 8 передач),



2. Чикара Ханзава (Япония) – 12 очков (7 + 5),



3. Коки Йонеяма (Япония) – 10 очков (2 + 8).



Итоговое положение



1. Япония – 15 очков (разница шайб - 37:7),



2. Великобритания – 11 (23:17),



3. Литва – 9 (20:17),



4. Румыния – 6 (15:24),



5. Испания – 4 (8:23),



6. Сербия – 0 (11:26).



Лучшим голкипером турнира директорат чемпионата признал японского вратаря Эйки Сато, лучший защитник – Паулюс Румшявичюс (Литва), лучший нападающий - Чикара Ханзава (Япония). "Обзор" Категории: спорт Ключевые слова: хоккей Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1201 — статья прочитана 45 раз Комментарии