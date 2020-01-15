Путин призвал ядерные державы устранить предпосылки глобальной войны 🔊 Воспроизвести



Пять ядерных держав, являющихся членами СБ ООН, должны приступить к работе по устранению угрозы предпосылок глобальной войны. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, сообщает



Как указал глава государства, в мире непредсказуемо и неуправляемо развиваются события и в настоящее время назрел «серьёзный и прямой разговор» об основах и принципах стабильного миропорядка, об «острейших проблемах, с которыми сталкивается человечество».



По словам президента, необходимо проявить политическую волю, мудрость и мужество.



«Время требует осознания нашей общей ответственности и реальных действий. Подать пример должны страны — основательницы Организации Объединённых Наций. Именно пять ядерных держав несут особую ответственность за сохранение и устойчивое развитие человечества. Пять наций должны прежде всего начать с мер по устранению предпосылок для глобальной войны», — добавил он. Пять ядерных держав, являющихся членами СБ ООН, должны приступить к работе по устранению угрозы предпосылок глобальной войны. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, сообщает RT Как указал глава государства, в мире непредсказуемо и неуправляемо развиваются события и в настоящее время назрел «серьёзный и прямой разговор» об основах и принципах стабильного миропорядка, об «острейших проблемах, с которыми сталкивается человечество».По словам президента, необходимо проявить политическую волю, мудрость и мужество.«Время требует осознания нашей общей ответственности и реальных действий. Подать пример должны страны — основательницы Организации Объединённых Наций. Именно пять ядерных держав несут особую ответственность за сохранение и устойчивое развитие человечества. Пять наций должны прежде всего начать с мер по устранению предпосылок для глобальной войны», — добавил он. Путин отметил, что необходимо выработать «обновлённые подходы к обеспечению стабильности на планете», которые бы учитывали политические, экономические, военные аспекты современных международных отношений.



«Россия открыта для укрепления сотрудничества со всеми заинтересованными партнёрами. Мы никому не угрожаем и не стремимся навязывать свою волю», — подчеркнул он.



Осенью глава МИД России Сергей Лавров, выступая на 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, призвал страны ООН поддержать российско-американское заявление о недопустимости ядерной войны. russian.rt.com Категории: в мире, политика Ключевые слова: Путин, вооружение, послание, запад — статья прочитана 109 раз Комментарии