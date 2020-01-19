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Компьютерный ликбез

Вот уже около года в филиале Висагинской публичной библиотеки библиотекарь Андреюс Вергеенко ведёт проект «Подключённая Литва» - курсы по компьютерной грамотности для людей старшего возраста.

«Этот проект финансируется Европейским фондом регионального развития и из средств государственного бюджета Литвы и проходит во всех 1254 библиотеках республики, он очень полезен для наших сеньоров», - прокомментировал А.Вергеенко свою работу.

Об этом библиотекаре заведующая филиалом Оксана Бельская отзывается так: «Андреюс - удивительно грамотный работник, он не только отлично работает, но и умеет тонко находить подход к каждому человеку. У нас его очень любят и ценят».

«Курсы эти бесплатные и предусмотрены для начинающих и продвинутых пользователей. Курсы для начинающих (18 часов) позволяют получить или улучшить навыки работы с компьютером, смартфоном или планшетом, научиться составлять текстовые документы, подключаться к интернету, создавать почтовый ящик и многое другое под руководством библиотекаря.
Курсы же для продвинутых пользователей - это темы, связанные с безопасностью в интернете, хранение файлов, создание виртуального календаря, редактирование фотографий, создание анимации, презентаций, резюме и объявлений, покупка товаров онлайн, регистрация к врачу. Также люди учатся работать с налоговой службой, с «Содрой» и так далее», - отметил А.Вергеенко.

По его словам, в Висагинасе эти курсы с сентября 2019 года прошли уже 70 человек. «Среди них мотивацией и усердием особенно отличились Наталья Голентовская, Тамара Самохина, Ирина Саховская и Людмила Торицина, они молодцы», - добавил Андрей.

Записаться на курсы компьютерной грамотности можно по телефону +370 620 20961, а также на сайте https://mokymai.vipt.lt.
Анна ТУРАНОСОВА-АБРАС, Висагинас, "Обзор"
Категории: общество
Ключевые слова: курсы
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1201
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добавлена сегодня, 19 января, 11:40

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