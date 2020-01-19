Компьютерный ликбез

«Этот проект финансируется Европейским фондом регионального развития и из средств государственного бюджета Литвы и проходит во всех 1254 библиотеках республики, он очень полезен для наших сеньоров», - прокомментировал А.Вергеенко свою работу.
Об этом библиотекаре заведующая филиалом Оксана Бельская отзывается так: «Андреюс - удивительно грамотный работник, он не только отлично работает, но и умеет тонко находить подход к каждому человеку. У нас его очень любят и ценят».
«Курсы эти бесплатные и предусмотрены для начинающих и продвинутых пользователей. Курсы для начинающих (18 часов) позволяют получить или улучшить навыки работы с компьютером, смартфоном или планшетом, научиться составлять текстовые документы, подключаться к интернету, создавать почтовый ящик и многое другое под руководством библиотекаря.
Курсы же для продвинутых пользователей - это темы, связанные с безопасностью в интернете, хранение файлов, создание виртуального календаря, редактирование фотографий, создание анимации, презентаций, резюме и объявлений, покупка товаров онлайн, регистрация к врачу. Также люди учатся работать с налоговой службой, с «Содрой» и так далее», - отметил А.Вергеенко.
По его словам, в Висагинасе эти курсы с сентября 2019 года прошли уже 70 человек. «Среди них мотивацией и усердием особенно отличились Наталья Голентовская, Тамара Самохина, Ирина Саховская и Людмила Торицина, они молодцы», - добавил Андрей.
Записаться на курсы компьютерной грамотности можно по телефону +370 620 20961, а также на сайте https://mokymai.vipt.lt.
По его словам, в Висагинасе эти курсы с сентября 2019 года прошли уже 70 человек. «Среди них мотивацией и усердием особенно отличились Наталья Голентовская, Тамара Самохина, Ирина Саховская и Людмила Торицина, они молодцы», - добавил Андрей.
Записаться на курсы компьютерной грамотности можно по телефону +370 620 20961, а также на сайте https://mokymai.vipt.lt.