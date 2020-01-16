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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Тёплые рекорды
На этой неделе столбик термометра в нашей стране поднялся до пяти градусов выше нуля.
Впрочем, это было ожидаемо: ещё в начале недели метеорологи предупредили, что в ближайшие дни зимней погоды не стоит ожидать – ни морозов, ни долговременного снега не будет. Напротив, тепло, которое, как обещали метеорологи, двинется на Литву вечером 14 января, приблизит столбики термометров к рекордам самой высокой температуры – от 5 до 9 градусов тепла, отметила в социальной сети Facebook Литовская гидрометеорологическая служба.
Но вчера в полдень температура поднялась «лишь» до 5 градусов тепла. Волна тепла, наверное, где-то задержалась на пути к Литве. Может, сегодня, в четверг, доберётся до нас?.
Погодная аномалия, надо полагать, сильно расстраивает тепловиков, доходы которых из-за тёплой погоды сильно упали, но создаёт приподнятое настроение у романтиков, которые спешат в вильнюсский парк сакур, чтобы в январе увидеть, как уверяют в соцсетях, готовые уже зацвести японские вишни. Но сакуры, видать, не в курсе прогнозов литовских метеорологов, поэтому цвести пока не собираются.
Самым тёплым день 15 января в истории Литвы был в 2007 году, когда по стране фиксировалось 5-8 градусов тепла.
Рекорды тепла и жары фиксировались и в прошлом году, в некоторые дни января. Климатологи утверждают, что это обусловлено глобальным потеплением.
Инф. «Обзора»
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: погода
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1201
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