Тёплые рекорды 🔊 Воспроизвести



На этой неделе столбик термометра в нашей стране поднялся до пяти градусов выше нуля.



Впрочем, это было ожидаемо: ещё в начале недели метеорологи предупредили, что в ближайшие дни зимней погоды не стоит ожидать – ни морозов, ни долговременного снега не будет. Напротив, тепло, которое, как обещали метеорологи, двинется на Литву вечером 14 января, приблизит столбики термометров к рекордам самой высокой температуры – от 5 до 9 градусов тепла, отметила в социальной сети Facebook Литовская гидрометеорологическая служба.



Но вчера в полдень температура поднялась «лишь» до 5 градусов тепла. Волна тепла, наверное, где-то задержалась на пути к Литве. Может, сегодня, в четверг, доберётся до нас?.



Погодная аномалия, надо полагать, сильно расстраивает тепловиков, доходы которых из-за тёплой погоды сильно упали, но создаёт приподнятое настроение у романтиков, которые спешат в вильнюсский парк сакур, чтобы в январе увидеть, как уверяют в соцсетях, готовые уже зацвести японские вишни. Но сакуры, видать, не в курсе прогнозов литовских метеорологов, поэтому цвести пока не собираются.



Самым тёплым день 15 января в истории Литвы был в 2007 году, когда по стране фиксировалось 5-8 градусов тепла.



Рекорды тепла и жары фиксировались и в прошлом году, в некоторые дни января. Климатологи утверждают, что это обусловлено глобальным потеплением. Впрочем, это было ожидаемо: ещё в начале недели метеорологи предупредили, что в ближайшие дни зимней погоды не стоит ожидать – ни морозов, ни долговременного снега не будет. Напротив, тепло, которое, как обещали метеорологи, двинется на Литву вечером 14 января, приблизит столбики термометров к рекордам самой высокой температуры – от 5 до 9 градусов тепла, отметила в социальной сети Facebook Литовская гидрометеорологическая служба.Но вчера в полдень температура поднялась «лишь» до 5 градусов тепла. Волна тепла, наверное, где-то задержалась на пути к Литве. Может, сегодня, в четверг, доберётся до нас?.Погодная аномалия, надо полагать, сильно расстраивает тепловиков, доходы которых из-за тёплой погоды сильно упали, но создаёт приподнятое настроение у романтиков, которые спешат в вильнюсский парк сакур, чтобы в январе увидеть, как уверяют в соцсетях, готовые уже зацвести японские вишни. Но сакуры, видать, не в курсе прогнозов литовских метеорологов, поэтому цвести пока не собираются.Самым тёплым день 15 января в истории Литвы был в 2007 году, когда по стране фиксировалось 5-8 градусов тепла.Рекорды тепла и жары фиксировались и в прошлом году, в некоторые дни января. Климатологи утверждают, что это обусловлено глобальным потеплением. Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: погода Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1201 — статья прочитана 130 раз Комментарии