Последний месяц для подачи заявок на реновацию многоквартирных домов 🔊 Воспроизвести Реновация в Литве Фото из архива BETA



В подразделениях администрирующего программу модернизации многоквартирных домов Агентства энергоэффективности в жилом секторе (Būsto energijos taupymo agentūra, BETA) до 31 января всё ещё можно подать заявку на комплексную реновацию многоквартирного дома. Желающие подать заявку на малую реновацию – чтобы модернизировать внутреннюю систему отопления и подачи горячей воды – могут сделать это до 1 июля.



В период этого приглашения на комплексную реновацию многоквартирных домов намечено выделить 150 млн евро, а часть средств финансирования, выделяемого на меры, повышающие энергоэффективность, составит 50 млн евро, при компенсации 30 процентов стоимости инвестиций.



Возможность получить 30 проц. финансирования В период этого приглашения на комплексную реновацию многоквартирных домов намечено выделить 150 млн евро, а часть средств финансирования, выделяемого на меры, повышающие энергоэффективность, составит 50 млн евро, при компенсации 30 процентов стоимости инвестиций. Подав заявку на комплексную модернизацию многоквартирного дома, можно получить 30 проц. государственной поддержки на компенсацию мер, увеличивающих энергоэффективность дома. Дополнительные 10 проц. государственной помощи предоставляются при модернизации неавтоматизированного теплоузла, установке балансировочных вентилей на стояках и т.п.



100-процентная компенсация выделяется на покрытие расходов по подготовке проекта обновления многоквартирного дома и администрированию проекта, а также осуществлению технического надзора. Государство полностью покрывает все расходы по реновации для неимущих граждан.



В зависимости от инвестиций в модернизацию дома обновлённый многоквартирный дом в среднем сберегает 50-60 проц. энергии, используемой на отопление здания, и по энергетической эффективности достигает уровня не менее класса С.



Мотивируют не только меньшие счета



Валюс Сярбента, директор BETA, подчёркивает, что более чем наполовину уменьшившиеся счета за отопление – это не единственная причина, побуждающая жителей заняться реновацией своего многоквартирного дома.



«Обновление многоквартирного дома способствует улучшению качества жизни и увеличивает стоимость жилья, поскольку реновированный дом становится более привлекательным для аренды или продажи, а ценность такого жилья также повышается», – говорит эксперт.



Обновление теплового узла, замена труб совместно с утеплением стен и крыши, а также с другими способствующими повышению энергоэффективности мерами, дают многоквартирному дому новую жизнь. Одновременно решаются все проблемы дома, а после реновации многоквартирные дома становятся герметичными, тёплыми, экономичными и эстетически привлекательными.



Ожидаются заявки и на малую реновацию



Срок подачи заявок на впервые проводящуюся программу малой реновации, по которой оказывается 30 проц. государственной помощи на обновление внутренних систем отопления и горячей воды многоквартирных домов, - до 1 июля, или пока не будет превышена сумма предусмотренных на эти меры средств – 5 млн евро.



В малой реновации финансирование предоставляется при замене элеваторных тепловых узлов на новые автоматизированные или при обновлении старых изношенных автоматизированных тепловых узлов, которые автоматически не поддерживают заданной температуры горячей воды во внутренней системе подачи горячей воды в здании.



Подробную информацию о приглашениях можно найти на сайте BETA: www.betalt.lt. Заявки принимаются во всех региональных подразделениях BETA. "Обзор" Категории: дом и быт Ключевые слова: реновация Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1201 — статья прочитана 137 раз Комментарии