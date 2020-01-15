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Польша заявила о невозможности поставлять нефть Белоруссии по «Дружбе»



Инфраструктура нефтепровода «Дружба» не позволит польскому оператору транспортировать нефть в Белоруссию, сохранив поставки на свои НПЗ, сообщает RT. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявили в пресс-службе польского оператора «Дружбы» компании PERN.

«Текущая техническая инфраструктура трубопровода «Дружба» делает невозможной передачу нефти с базы в Адамово в восточном направлении», — цитирует РИА Новости пресс-службу.

Уточняется, что поставка нефти в восточном направлении невозможна при сохранении непрерывности поставок для текущих клиентов PERN.

Ранее в Белоруссии заявили, что Минск направил Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Прибалтики коммерческие предложения по импорту нефти.

В Азербайджане отметили, что готовы поставлять нефть в Белоруссию, однако конкретного решения ещё нет.
russian.rt.com
Категории: экономика, политика
Ключевые слова: Беларусь, нефть, транзит, порты
География: Белоруссия
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добавлена сегодня, 15 января, 16:42

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