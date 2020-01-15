Польша заявила о невозможности поставлять нефть Белоруссии по «Дружбе» 🔊 Воспроизвести



Инфраструктура нефтепровода «Дружба» не позволит польскому оператору транспортировать нефть в Белоруссию, сохранив поставки на свои НПЗ, сообщает



«Текущая техническая инфраструктура трубопровода «Дружба» делает невозможной передачу нефти с базы в Адамово в восточном направлении», — цитирует РИА Новости пресс-службу.



Уточняется, что поставка нефти в восточном направлении невозможна при сохранении непрерывности поставок для текущих клиентов PERN.



Ранее в Белоруссии заявили, что Минск направил Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Прибалтики коммерческие предложения по импорту нефти.



В Азербайджане отметили, что готовы поставлять нефть в Белоруссию, однако конкретного решения ещё нет. Инфраструктура нефтепровода «Дружба» не позволит польскому оператору транспортировать нефть в Белоруссию, сохранив поставки на свои НПЗ, сообщает RT . Об этом, как передаёт РИА Новости, заявили в пресс-службе польского оператора «Дружбы» компании PERN.«Текущая техническая инфраструктура трубопровода «Дружба» делает невозможной передачу нефти с базы в Адамово в восточном направлении», — цитирует РИА Новости пресс-службу.Уточняется, что поставка нефти в восточном направлении невозможна при сохранении непрерывности поставок для текущих клиентов PERN.Ранее в Белоруссии заявили, что Минск направил Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Прибалтики коммерческие предложения по импорту нефти.В Азербайджане отметили, что готовы поставлять нефть в Белоруссию, однако конкретного решения ещё нет. russian.rt.com Категории: экономика, политика Ключевые слова: Беларусь, нефть, транзит, порты География: Белоруссия — статья прочитана 158 раз Комментарии