Экологический скандал в Клайпеде 🔊 Воспроизвести В Литве возбуждено досудебное расследование в отношении руководства завода «Grigeo» в Клайпеде по подозрению в сливе неочищенных отходов в Куршский залив, который поделён между Литвой и Калининградской областью России.



Предполагается, что предприятие на протяжении десятилетия умышленно сливало отходы от производства в залив в обход очистных городских сооружений и для этого от завода была проведена труба к заливу. Она была тщательно закамуфлирована, но обнаружена во время внезапного рейда прокуроров, экологов и полиции в ночь на 7 января.



В спецоперации участвовали специально прибывшие в Клайпеду сотрудники из Вильнюса, а клайпедские правоохранительные органы умышленно не были поставлены в известность. Предположительно почти за десятилетие ущерб природе нанесён в размере 60 млн евро. Если подозрения подтвердятся, это станет самым массовым экологическим нарушением в истории современной Литвы. Предполагается, что предприятие на протяжении десятилетия умышленно сливало отходы от производства в залив в обход очистных городских сооружений и для этого от завода была проведена труба к заливу. Она была тщательно закамуфлирована, но обнаружена во время внезапного рейда прокуроров, экологов и полиции в ночь на 7 января.В спецоперации участвовали специально прибывшие в Клайпеду сотрудники из Вильнюса, а клайпедские правоохранительные органы умышленно не были поставлены в известность. Предположительно почти за десятилетие ущерб природе нанесён в размере 60 млн евро. Если подозрения подтвердятся, это станет самым массовым экологическим нарушением в истории современной Литвы. Литовские торговые сети в знак протеста стали отказываться от продукции компании «Grigeo» – она производит гигиеническую бумагу (салфетки, туалетную бумагу и так далее), упаковочный материал, перерабатывает вторичное сырьё, работает в области возобновляемой энергетики и поставок теплоэнергии.



Предполагается, что завод в Клайпеде после производства очищал только небольшую часть воды в городских очистных системах, значительно снижая собственные расходы на производство, всё остальное сливалось в Куршский залив. Президент «Grigeo» Гинтаутас Пангонис созвал в Вильнюсе пресс-конференцию, на которой утверждал, что не знал о происходящем на заводе в Клайпеде, что это ответственность руководства завода, но сожалел, что не обратил внимание на низкие расходы производства на очистку воды.



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Компания «Grigeo» на сливе неочищенных отходов могла экономить порядка 1,5 млн евро в год. Такие подсчёты в Литве публично приводят сразу несколько не связанных между собой экспертов, учитывая мощности завода «Grigeo» в Клайпеде.



Согласно правилам, объём на очистку загрязнённой после производства воды завод должен был заказывать у компании «Klaipėdos vanduo», которая контролирует городские очистные сооружения. Завод «Grigeo», как предполагается, заказывал для «отвода глаз» только небольшие символические объёмы, мотивируя тем, что остальная вода очищается прямо на производстве, а в реальности сливал отходы прямиком в Куршский залив.



Сейчас правоохранительные органы пытаются выяснить примерные объёмы отходов, которые были слиты в залив, и установить виновников такой схемы.



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Занятые рыбным промыслом в Куршском заливе литовские компании заявили, что регулярно проводят анализ пойманной рыбы и раньше он никогда не показывал наличие вредных веществ, однако в лабораториях не задавались целью изучить в рыбе, например, уровень тяжёлых металлов. Сейчас рыбу, пойманную как в Куршском заливе, так и в акватории Балтийского моря, собираются изучить особенно тщательно.



Вопрос пригодности рыбы к использованию встал на фоне скандала вокруг завода компании «Grigeo».



Почему близ Клайпеды в рыбах не обнаружено вредных веществ, возможно, объясняется направлением течения в Куршском заливе. «После углубления порта течение изменилось, и сейчас основной поток воды идёт или в море, или дальше в Калининградскую область», – поясняет член правления ассоциации литовских рыболовов «Lampetra» Сига Якубаускене.



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Торговая сеть «Rimi Baltic Group» сообщает, что решила остановить заказы продукции компании «Grigeo», после того как правоохранительные органы и сами представители компании подтвердили, что сливали неочищенные сточные воды в Куршский залив.



Сообщается, что торговля остановлена до того момента, как станет ясно, что природе никакой ущерб больше не грозит.



«Rimi» твёрдо придерживается всех обязательств корпоративной ответственности, и охрана природы здесь имеет особое значение. Мы требуем, чтобы это соблюдали и все наши поставщики. В данном случае мы хотим на 100% быть уверены, что прекращена любая незаконная деятельность», – подчеркнул глава «Rimi Baltic Group» Эдгар Сессеман.



Сообщается, что «Rimi» распродаст остатки запасов и остановит закупку продукции «Grigeo». Новые заказы не будут оформляться.



Ранее первой от продукции компании отказалась сеть «Iki». Затем к бойкоту присоединились сети «Senukai» и «Norfa». От продукции «Grigeo» отказались 5 поставщиков шведской компании «Ikea». ru.delfi.lt, ИА «Regnum» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: экология Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1201 — статья прочитана 117 раз Комментарии