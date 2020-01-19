Тут пришла тётя Вера... И превентивно извинилась 🔊 Воспроизвести Глава ДГБ Литвы Д.Яунишкис и президент Литвы Г.Науседа



- А что народный политолог думает по поводу превентивных бесед литовских контрразведчиков с жителями Литвы? – поинтересовался я в минувшие выходные у соседки, застав её у себя дома за разговором с моей женой.



- А что мне думать? Это вам, работникам литовских средств массовой информации, пишущих на русском языке, в первую очередь нужно думать об этом. Впрочем, не всем: тем, кто о России и Белоруссии сообщает только плохое, бояться нечего. А вот тем, кто не согласен изображать эти страны исключительно при помощи дёгтя, стоило бы быть настороже, - спокойно обрисовала общую картину тётя Вера.



- То есть вы считаете, что предложение президента Литвы Гитанаса Науседы дополнить Закон о разведке и предоставить этой спецслужбе возможность вызывать жителей для профилактических бесед, а также право проверять личные документы и даже производить административный арест касаются только части русскоязычных журналистов? – уточнил я. - А что народный политолог думает по поводу превентивных бесед литовских контрразведчиков с жителями Литвы? – поинтересовался я в минувшие выходные у соседки, застав её у себя дома за разговором с моей женой.- А что мне думать? Это вам, работникам литовских средств массовой информации, пишущих на русском языке, в первую очередь нужно думать об этом. Впрочем, не всем: тем, кто о России и Белоруссии сообщает только плохое, бояться нечего. А вот тем, кто не согласен изображать эти страны исключительно при помощи дёгтя, стоило бы быть настороже, - спокойно обрисовала общую картину тётя Вера.- То есть вы считаете, что предложение президента Литвы Гитанаса Науседы дополнить Закон о разведке и предоставить этой спецслужбе возможность вызывать жителей для профилактических бесед, а также право проверять личные документы и даже производить административный арест касаются только части русскоязычных журналистов? – уточнил я. - Ну почему же! Я, конечно, не специалист в области контрразведки и со спецслужбами (слава Богу!) за всю свою не такую уж и коротенькую жизнь не имела дела ни разу и, надеюсь, не буду иметь (извините, разведчики!), но мне кажется, что работники подобных ведомств трудятся так же, как во всех прочих. То есть они должны выдавать «готовый продукт» - ловить чужих шпионов или документально показывать свой труд в различных справках и отчётах, - заметила собеседница.



- А поскольку государство выделяет на оборону государства от всяческой, но и далеко не в последнюю очередь сугубо «российской угрозы» с каждым годом всё больше средств... - сказал я своё «а», предлагая тёте Вере продолжить вполне ожидаемым «б».



- То и документооборот должен этому соответствовать, - подхватила соседка. – А так как критерии угрозы остаются по-прежнему довольно-таки размытыми, то я бы не исключала, что количество кандидатов на участие в таких беседах могло бы расшириться за счёт, скажем, тех, кто посещает концерты российских исполнителей, попавших в Литве в «чёрный список», а это легко отслеживается по соцсетям, или слишком уж часто, по мнению литовских контр­разведчиков, ездит в «недружественные», как нас убеждают политики, страны, - задумалась гостья.



- А что вы имели в виду, говоря о размытости критериев в определении угрозы национальной безопасности? – вернул я собеседницу к заинтересовавшему меня моменту.



- Да ты вспомни, сколько раз литовские политики обвиняли друг друга по самым разным поводам в пособничестве врагам. Вот и лидер «крестьян» Рамунас Карбаускис, к слову, на прошлой неделе пожаловался в ДГБ на фейковые страницы в соцсетях, которые могут создаваться не только для того, чтобы опорочить его, но и угрожать нацбезопасности. А кто-то ставит лайки под ними. На карандаш их! - сказала соседка. Виктор ПРОЗОВ , "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1201 — статья прочитана 49 раз Комментарии