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Квартирный бум в Вильнюсе
В 2019 году жители столицы купили у строительных компаний почти 5500 квартир – это на 39% больше, чем в 2018 году, сообщил ru.delfi.lt.
По словам председателя правления «Hanner» Арвидаса Авулиса, в прошлом году количество продаж опережало предложение.
«В 2017-м и 2018 гг. предложение было больше продаж, это сказывалось на ценах, цены не могли расти. В 2019 году всё изменилось – предлагали 5000, а продали 5500 квартир. Это серьёзный сигнал для рынка, когда спрос превышает предложение», – сказал Авулис.
По его словам, количество непроданных квартир составляет 4800–4900 единиц.
«Больше всего квартир не продано в строящихся объектах (62%) и 20% – в уже построенных домах. Интересна одна деталь – продают квартиры даже в тех домах, которые ещё не начали строить, только планируют проект. Таких предложений немало – около 17%», – сказал председатель правления «Hanner».
Самые популярные в Вильнюсе квартиры - 1-2-комнатные, площадью – 40 и 50 кв. м.
Среди районов самый популярный - однозначно Шнипишкес, это почти центр города, там все хотят жить. Второй по популярности район – Пилайте. Он относительно дешёвый и недалеко от города, там больше всего предложений, легче купить землю», – рассказал Авулис.
ru.delfi.lt
Категории: дом и быт
Ключевые слова: недвижимость
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1201
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