Вместе весело шагать… 🔊 Воспроизвести



Эти же внимательные читатели, как надеются члены нашей редакции, обратят внимание и на то, что этот номер газеты выходит накануне дня рождения «Обзора».



Да, 23 года назад вышел первый номер нашей с вами, уважаемые читатели, газеты. За это время мы все сильно изменились – и те, кто читает «Обзор», и те, кто его создаёт.



Неизменным осталось лишь одно: мы всегда старались делать нашу газету вместе с вами, дорогие наши друзья. И речь в данном случае не только о тех внештатных авторах, которые сообщают нам о самых разных событиях, условно говоря, сугубо местного масштаба, и получают за это весьма символическое вознаграждение, но и тех, кто делает это по зову души, не претендуя даже на такие скромные «гонорары». А ещё о тех читателях, кто подсказывал нам интересные темы, говорил об изредка проскальзывающих ошибках и опечатках. Наиболее внимательные читатели нашей газеты могли обратить внимание на то, что предыдущий выпуск «Обзора» вышел под круглым порядковым номером – 1200.Эти же внимательные читатели, как надеются члены нашей редакции, обратят внимание и на то, что этот номер газеты выходит накануне дня рождения «Обзора».Да, 23 года назад вышел первый номер нашей с вами, уважаемые читатели, газеты. За это время мы все сильно изменились – и те, кто читает «Обзор», и те, кто его создаёт.Неизменным осталось лишь одно: мы всегда старались делать нашу газету вместе с вами, дорогие наши друзья. И речь в данном случае не только о тех внештатных авторах, которые сообщают нам о самых разных событиях, условно говоря, сугубо местного масштаба, и получают за это весьма символическое вознаграждение, но и тех, кто делает это по зову души, не претендуя даже на такие скромные «гонорары». А ещё о тех читателях, кто подсказывал нам интересные темы, говорил об изредка проскальзывающих ошибках и опечатках. В этом плане «Обзор» - уникальное издание, возможно, единственное в своём роде в Литве.



И мы постараемся оставаться такими же и впредь.



Ну, почти такими же! Поскольку мы и дальше (естественно, с вашей помощью, дорогие читатели!) будем стараться делать газету ещё интереснее, будем пробовать новые формы и предлагать новые темы.



Надеемся, что каждую неделю «Обзор» приходит к вам в дом как добрый друг, способный поддержать и напомнить, что, несмотря на все проблемы, нужно жить, ориентируясь исключительно на добро и надежду.



А это не так уж и просто, это приходится признать. Ведь в сегодняшнем мире мода на как бы обязательное поведение, именуемое нынче трендом, бывает нередко весьма своеобразной.



Вот в одно мгновение вспыхнула звезда девочки-недоучки Греты Тунберг, которой почему-то вдруг были предоставлены самые высокие трибуны и приковано такое огромное внимание чуть ли не всего мира. И стало чуть ли не обязательным не только для отдельных политиков, но и даже для целых государств непременно заявить, что они уже встали под знамёна пламенной Греты. Хотя эта девочка-марионетка ничего ещё не успела сделать в своей жизни на благо планеты, которую она взялась защищать как главная на планете экологическая Жанна д’Арк. Но одних только слов, оказывается, достаточно, чтобы тебя признали Человеком года…



Значит ли это, что на слова Греты вообще не стоит обращать внимание? Конечно же, нет! Но в редакции «Обзора» всегда удивлялись тому, что Г.Тунберг интересна законодателям мировой моды, а, скажем, нидерландский учёный Боян Слат, создавший катамаран, который, работая на солнечной энергии, способен собирать в океанах и морях до 50 тонн мусора в день, о трибуне ООН может и не мечтать.



Впрочем, если честно, то удивление это было не таким уж и большим, поскольку, думается, большинству понятно, что практически за любым раскрученным или раскручиваемым в политике трендом стоят чьи-то сугубо материальные интересы.



Однако те же пожары, например, в далёкой от Литвы Австралии заставляют нас задуматься о том, насколько мы бережно относимся к своему дому – к Земле. В Литве примеров из этой области (природоохранной) тоже, к сожалению, хватает, и случай со сбросами всякой гадости производителем туалетной и прочей бумаги в литовские воды – лишь один из последних примеров. По этому поводу, конечно, можно сильно возмущаться, а можно задуматься над тем, почему государственная машина контроля оказалась такой подслеповатой, что не увидела многолетних нарушений, не услышала возмущения местных жителей? И нет ли аналогичного примера рядом с вами?



«Обзору» очень бы хотелось, чтобы думающих людей становилось в нашей стране всё больше.



Думающих о том, как сделать жизнь хотя бы близких и хороших знакомых чуть лучше, чуть добрее.



Ведь государство благосостояния, к построению которого мы вдруг приступили, – это государство не только материально хорошего состояния, но и состояния души.



Этот путь, конечно, долгий, но по нему нужно идти, не останавливаясь. И «Обзор» надеется, что мы и дальше пойдём по нему вместе с вами, верные наши друзья! Александр ШАХОВ, главный редактор газеты «Обзор» , "Обзор" Категории: общество Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1201 — статья прочитана 83 раза Комментарии