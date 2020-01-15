Беларусь просит Klaipedos nafta переваливать предназначенную для нее нефть 🔊 Воспроизвести



У Беларуси продолжаются разногласия с Россией из-за импорта нефти, так что она просит у стран Балтии и других стран помощи в перевалке ввозимого для нее сырья, и литовская компания по погрузкам нефтепродуктов Klaipedos nafta говорит, что получила такую просьбу белорусских клиентов.



Это подтвердил BNS временный директор компании по нефтебизнесу Гедрюс Сабаляускас.



"Мы получили запрос от белорусских клиентов относительно импорта сырой нефти через наш терминал в январе", – прокомментировал BNS Г. Сабаляускас.



По его словам, Klaipedos nafta готова переваливать сырую нефть с судов.



Представитель Klaipedos nafta Оринта Бракаускайте подтвердила BNS, что поступила просьба от белорусского монополиста экспорта нефтепродуктов "Белорусская нефтяная компания" (БНК). Она экспортирует продукцию основных белорусских заводов –Мозырского НПЗ и НПЗ "Нафтан" в Новополоцке. У Беларуси продолжаются разногласия с Россией из-за импорта нефти, так что она просит у стран Балтии и других стран помощи в перевалке ввозимого для нее сырья, и литовская компания по погрузкам нефтепродуктов Klaipedos nafta говорит, что получила такую просьбу белорусских клиентов.Это подтвердил BNS временный директор компании по нефтебизнесу Гедрюс Сабаляускас."Мы получили запрос от белорусских клиентов относительно импорта сырой нефти через наш терминал в январе", – прокомментировал BNS Г. Сабаляускас.По его словам, Klaipedos nafta готова переваливать сырую нефть с судов.Представитель Klaipedos nafta Оринта Бракаускайте подтвердила BNS, что поступила просьба от белорусского монополиста экспорта нефтепродуктов "Белорусская нефтяная компания" (БНК). Она экспортирует продукцию основных белорусских заводов –Мозырского НПЗ и НПЗ "Нафтан" в Новополоцке. Klaipedos nafta утверждает, что может переваливать до 3 млн тонн нефти. Беларусь в прошлом году импортировала из России около 18 млн тонн нефти.



Директор Клайпедского порта по маркетингу и общим вопросам Артурас Друнгилас говорит, что теоретически нефть для Беларуси можно было бы импортировать и через контролируемый компанией Orlen Lietuva Бутингский нефтетерминал, однако эта компания является конкурентом белорусских заводов.



"Технически это действительно возможно, потому что он и сейчас работает на импорт сырой нефти, но Orlen является прямым конкурентом НПЗ Беларуси", – сказал А. Друнгилас.



Через Бутингский терминал мажейский НПЗ сейчас импортирует нефть только для своих нужд.



Беларусь во вторник заявила, что направила предложения по импорту нефти странам Балтии, Польше, Украине, Казахстану и Азербайджану. Минск также признал, что переговоры об импорте нефти из России пока не дали результатов. BNS Категории: политика, история Ключевые слова: Россия, нефть, поставки География: Белоруссия — статья прочитана 154 раза Комментарии