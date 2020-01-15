Правительство России ушло в отставку 🔊 Воспроизвести REUTERS



Правительство России уходит в отставку, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщает



"Эти изменения, когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной", - сказал премьер-министр на встрече кабинета министров с президентом Владимиром Путиным. Правительство России уходит в отставку, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщает ВВС "Эти изменения, когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной", - сказал премьер-министр на встрече кабинета министров с президентом Владимиром Путиным. "В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ, чтобы правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку", - добавил он.



Путин в свою очередь попросил правительство исполнять обязанности в полном объеме до формирования нового кабинета министров.



Он также сообщил о намерении ввести должность заместителя председателя Совета безопасности России и предложить ее Медведеву.



"Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами, и с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности. Я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем вопросами именно этого свойства, этой категории. Считаю возможным и сделаю это в ближайшее время - введу должность зампредседателя Совета безопасности", - сказал Путин.



Кабинет министров заранее не знал о планах ухода в отставку, говорит собеседник Би-би-си, близкий к правительству. О том, что Путин встретится с правительством после послания, стало известно во время оглашения послания. "Но мы думали что это [встреча] по реализации послания", - говорит он.



В среду Владимир Путин выступил с посланием Федеральном собранию. Он в частности предложил внести изменения в конституцию, касающиеся перераспределения полномочий между президентом и другими институтами власти.



Нынешний состав правительства был сформирован в мае 2018 года. Медведев возглавлял правительство с 2012 года.



Обычно кабинет министров уходит в отставку в связи с инаугурацией президента. Так делал и Медведев, в последний раз - в мае 2018 года. Случалось и такое, что главы государства распускали кабинет министров по собственной инициативе. Так было пять раз - Борис Ельцин отправил в отставку правительства Виктора Черномырдина и Сергея Кириенко в 1998 году, Евгения Примакова и Сергея Степашина в 1999 году, Владимир Путин - правительство Михаила Касьянова в 2004 году. И лишь один раз до сегодняшнего дня кабинет министров уходил по собственной инициативе. 12 сентября 2007 года Михаил Фрадков подал президенту прошение об отставке правительства. bbc.com Категории: политика, в России Ключевые слова: отставка, правительство, Медведев География: Россия — статья прочитана 225 раз Комментарии