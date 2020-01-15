Ставшая уже вечной, проблема миграции в Швеции… 🔊 Воспроизвести В Стокгольме







В настоящее время Швеция страдает от наплыва мигрантов, которые отказываются интегрироваться в шведское общество. И все бы ничего, вроде, и другие европейские страны время от времени жалуются на такую же проблему, но в Швеции ее масштаб может достигнуть своего апогея.



Согласно заявлению бывшего главы шведских грузовых автомобилей Scania Лейф Остлингу, Стокгольм напрямую движется к гражданской войне как раз из-за мигрантов, которые славятся своими насильственными действиями. Можно подумать, что это громкие слова, но так или иначе, Дания уже увеличила ресурсы для того, чтобы контролировать связи со Швецией, именно потому, что с территории этой страны прибывают исламисты, которые совершают теракты. Согласно заявлению бывшего главы шведских грузовых автомобилей Scania Лейф Остлингу, Стокгольм напрямую движется к гражданской войне как раз из-за мигрантов, которые славятся своими насильственными действиями. Можно подумать, что это громкие слова, но так или иначе, Дания уже увеличила ресурсы для того, чтобы контролировать связи со Швецией, именно потому, что с территории этой страны прибывают исламисты, которые совершают теракты.



Конечно, шведское правительство не сидит, сложа руки, и пытается хоть как-то ограничить оборот оружия в государстве: в первую очередь перемены коснутся охотников.



Однако в прошлом году только за первые 9 месяцев по стране прокатилась волна из 97 (!) взрывов. И это очень большая цифра.



Почему же все чаще эксперты говорят о возможной гражданской войне в Швеции? Потому что, как говорилось выше, оружием владеют не только правоохранительные органы, но и само население. И среди этого населения есть преступники-мигранты, которые спокойно нападают на полицейские участки и даже могут контролировать запретные для входа зоны.



Естественно, сложившаяся ситуация всё больше не нравится шведскому обществу. Если же проанализировать проблему глубже, то можно придти к мысли, что миграционный кризис как в самой Швеции, так и во всей Европе – это следствие политики двойных стандартов США на Ближнем Востоке. И на наших глазах появляется все больше и больше предпосылок для постепенного поглощения европейской цивилизации со стороны вынужденных переселенцев из арабских стран.



Валерия Шацкая



С одной стороны, кажется, что на мигрантов тратятся небольшие деньги (согласно исследованию Ю. Руиста «Глобальная миграция: причины и последствия», за целый год на прием мигрантов уходит 50 млрд крон, или другими словами, примерно 1% ВВП). Но всё познается в сравнении, и с другой стороны выясняется, что точно также 1% ВВП Швеция тратит на оборону. А на инвалидов выделяется денег меньше, чем на мигрантов: 30 млрд крон в год. Так, может, нужно сначала решать свои внутренние задачи, а уже потом беспокоиться о будущем беженцев и так лояльно принимать их в свои ряды? Или, может, надо ужесточить политику ассимиляции мигрантов? Вот именно на эти вопросы и хотелось бы получить ответ от шведских политиков прежде всего самим жителям Швеции. А лучше, не на словах, а действиями. Сейчас в Швеции проживает 10,1 млн человек, из которых 8%, как утверждает americanthinker.com , придерживаются исламских убеждений. При этом, по данным сайта Gun Policy, всего на руках шведов 2,296,000 единиц оружия, часть из которых являются незаконными. Если смотреть в среднем, то на каждого жителя с разрешением приходится три единицы оружия.Конечно, шведское правительство не сидит, сложа руки, и пытается хоть как-то ограничить оборот оружия в государстве: в первую очередь перемены коснутся охотников.Однако в прошлом году только за первые 9 месяцев по стране прокатилась волна из 97 (!) взрывов. И это очень большая цифра.Почему же все чаще эксперты говорят о возможной гражданской войне в Швеции? Потому что, как говорилось выше, оружием владеют не только правоохранительные органы, но и само население. И среди этого населения есть преступники-мигранты, которые спокойно нападают на полицейские участки и даже могут контролировать запретные для входа зоны.Естественно, сложившаяся ситуация всё больше не нравится шведскому обществу. Если же проанализировать проблему глубже, то можно придти к мысли, что миграционный кризис как в самой Швеции, так и во всей Европе – это следствие политики двойных стандартов США на Ближнем Востоке. И на наших глазах появляется все больше и больше предпосылок для постепенного поглощения европейской цивилизации со стороны вынужденных переселенцев из арабских стран.На самом деле пока рано говорить о гражданской войне, хотя это и беспокоит многих в Швеции, но вот тот факт, что напряжение в обществе будет расти,- очевидно. Это чревато и протестами и теми же столкновениями с мигрантами. И на этой волне, понятное дело, к власти все чаще будут приходить партии и политики, высказывающиеся за радикальные меры в отношении миграции.С одной стороны, кажется, что на мигрантов тратятся небольшие деньги (согласно исследованию Ю. Руиста «Глобальная миграция: причины и последствия», за целый год на прием мигрантов уходит 50 млрд крон, или другими словами, примерно 1% ВВП). Но всё познается в сравнении, и с другой стороны выясняется, что точно также 1% ВВП Швеция тратит на оборону. А на инвалидов выделяется денег меньше, чем на мигрантов: 30 млрд крон в год. Так, может, нужно сначала решать свои внутренние задачи, а уже потом беспокоиться о будущем беженцев и так лояльно принимать их в свои ряды? Или, может, надо ужесточить политику ассимиляции мигрантов? Вот именно на эти вопросы и хотелось бы получить ответ от шведских политиков прежде всего самим жителям Швеции. А лучше, не на словах, а действиями. Валерия ШАЦКАЯ, политолог , специально для «Обзора» Категории: в Европе Ключевые слова: Швеция, миграция — статья прочитана 153 раза Комментарии