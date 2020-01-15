Путин предложил реформировать систему власти в России 🔊 Воспроизвести Президент России Владимир Путин



Поправки в Конституцию, озвученные президентом в послании, предполагают перераспределение властных полномочий между президентом, парламентом и правительством и наделение Госсовета конституционным статусом, сообщает



Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в среду, 15 января, объявил, что в обществе есть запрос на перемены, и предложил поправки в Конституцию. По его словам, "Конституция 1993 года была принята в период кризиса, ситуация изменилась", хотя ее потенциал не исчерпан. Поправки в Конституцию, озвученные президентом в послании, предполагают перераспределение властных полномочий между президентом, парламентом и правительством и наделение Госсовета конституционным статусом, сообщает DW Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в среду, 15 января, объявил, что в обществе есть запрос на перемены, и предложил поправки в Конституцию. По его словам, "Конституция 1993 года была принята в период кризиса, ситуация изменилась", хотя ее потенциал не исчерпан. Он предложил провести голосование по тем поправкам, которые касаются изменений политической системы. Речь идет, по словам президента РФ, о повышении роли губернаторов, Госдумы и Совета Федерации. Так Путин предложил закрепить в Конституции статус и роль Госсовета, возрожденного в 2000 году органа, в который входят главы регионов. Подробнее о его полномочиях президент не сказал.



"Ограничить действие международного права в России"



Депутатам Госдумы предлагается дать право не просто согласовывать, а утверждать премьер-министра, а также всех членов правительства. Президент же обязан будет назначить министров на должность. "За президентом должно оставаться прямое руководство вооруженными силами и всей правоохранительной системой" - сказал Путин, отметив, что Совету Федерации, в свою очередь, дается право проводить консультации с президентом при назначении руководителей силовых ведомств и прокуроров регионов (сейчас в таких консультациях участвуют региональные законодательные собрания), а также право предлагать главе государства отрешать от должности судей КС и ВС.



При этом президент РФ высказался за запрет на уровне Конституции для губернаторов, депутатов, сенаторов, судей иметь иностранное гражданство или вид на жительство: "Человек, который выбирает этот путь, должен, прежде всего, для себя решить, что он связывает свою жизнь с Россией, с нашим народом, и никак иначе, без всяких полутонов и допущений".



Еще более жесткие требования предлагаются для кандидата на пост президента - постоянное проживание на территории России более 25 лет и отсутствие иностранного гражданства или вида на жительство другой страны, когда бы то ни было. Кроме того, президент РФ высказался за то, чтобы убрать из Конституции слова "подряд" из нормы о двух сроках президентства.



Путин предложил также ограничить действие на территории России требований международного законодательства, международных договоров и решения международных органов, чтобы "гарантировать приоритет Конституции России в нашем правовом пространстве".



Владимир Путин начал свое послание с темы демографии и доходов населения



По словам президента РФ, Россия вступила в очень сложный демографический период: "Семьи сейчас создают малочисленные поколения 90-х годов". Решать эту проблему будут социальной поддержкой. В частности, продлевается до 2026 года программа материнского капитала, и с 2020 года его будут получать семьи, где родился первый ребенок. Увеличиваются выплаты семьям с детьми, чей доход ниже прожиточного минимума на человека, вводится бесплатное питание для младших школьников. Путин также дал поручение обеспечить увеличение темпов роста ВВП, они должны быть выше мировых. dw.com Категории: экономика, политика, общество, в России Ключевые слова: Путин, вооружение, послание, запад География: Россия — статья прочитана 207 раз Комментарии