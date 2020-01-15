Путин предложил реформировать систему власти в России

Поправки в Конституцию, озвученные президентом в послании, предполагают перераспределение властных полномочий между президентом, парламентом и правительством и наделение Госсовета конституционным статусом, сообщает DW.
Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в среду, 15 января, объявил, что в обществе есть запрос на перемены, и предложил поправки в Конституцию. По его словам, "Конституция 1993 года была принята в период кризиса, ситуация изменилась", хотя ее потенциал не исчерпан.
Он предложил провести голосование по тем поправкам, которые касаются изменений политической системы. Речь идет, по словам президента РФ, о повышении роли губернаторов, Госдумы и Совета Федерации. Так Путин предложил закрепить в Конституции статус и роль Госсовета, возрожденного в 2000 году органа, в который входят главы регионов. Подробнее о его полномочиях президент не сказал.
"Ограничить действие международного права в России"
Депутатам Госдумы предлагается дать право не просто согласовывать, а утверждать премьер-министра, а также всех членов правительства. Президент же обязан будет назначить министров на должность. "За президентом должно оставаться прямое руководство вооруженными силами и всей правоохранительной системой" - сказал Путин, отметив, что Совету Федерации, в свою очередь, дается право проводить консультации с президентом при назначении руководителей силовых ведомств и прокуроров регионов (сейчас в таких консультациях участвуют региональные законодательные собрания), а также право предлагать главе государства отрешать от должности судей КС и ВС.
При этом президент РФ высказался за запрет на уровне Конституции для губернаторов, депутатов, сенаторов, судей иметь иностранное гражданство или вид на жительство: "Человек, который выбирает этот путь, должен, прежде всего, для себя решить, что он связывает свою жизнь с Россией, с нашим народом, и никак иначе, без всяких полутонов и допущений".
Еще более жесткие требования предлагаются для кандидата на пост президента - постоянное проживание на территории России более 25 лет и отсутствие иностранного гражданства или вида на жительство другой страны, когда бы то ни было. Кроме того, президент РФ высказался за то, чтобы убрать из Конституции слова "подряд" из нормы о двух сроках президентства.
Путин предложил также ограничить действие на территории России требований международного законодательства, международных договоров и решения международных органов, чтобы "гарантировать приоритет Конституции России в нашем правовом пространстве".
Владимир Путин начал свое послание с темы демографии и доходов населения
По словам президента РФ, Россия вступила в очень сложный демографический период: "Семьи сейчас создают малочисленные поколения 90-х годов". Решать эту проблему будут социальной поддержкой. В частности, продлевается до 2026 года программа материнского капитала, и с 2020 года его будут получать семьи, где родился первый ребенок. Увеличиваются выплаты семьям с детьми, чей доход ниже прожиточного минимума на человека, вводится бесплатное питание для младших школьников. Путин также дал поручение обеспечить увеличение темпов роста ВВП, они должны быть выше мировых.
"Ограничить действие международного права в России"
Депутатам Госдумы предлагается дать право не просто согласовывать, а утверждать премьер-министра, а также всех членов правительства. Президент же обязан будет назначить министров на должность. "За президентом должно оставаться прямое руководство вооруженными силами и всей правоохранительной системой" - сказал Путин, отметив, что Совету Федерации, в свою очередь, дается право проводить консультации с президентом при назначении руководителей силовых ведомств и прокуроров регионов (сейчас в таких консультациях участвуют региональные законодательные собрания), а также право предлагать главе государства отрешать от должности судей КС и ВС.
При этом президент РФ высказался за запрет на уровне Конституции для губернаторов, депутатов, сенаторов, судей иметь иностранное гражданство или вид на жительство: "Человек, который выбирает этот путь, должен, прежде всего, для себя решить, что он связывает свою жизнь с Россией, с нашим народом, и никак иначе, без всяких полутонов и допущений".
Еще более жесткие требования предлагаются для кандидата на пост президента - постоянное проживание на территории России более 25 лет и отсутствие иностранного гражданства или вида на жительство другой страны, когда бы то ни было. Кроме того, президент РФ высказался за то, чтобы убрать из Конституции слова "подряд" из нормы о двух сроках президентства.
Путин предложил также ограничить действие на территории России требований международного законодательства, международных договоров и решения международных органов, чтобы "гарантировать приоритет Конституции России в нашем правовом пространстве".
Владимир Путин начал свое послание с темы демографии и доходов населения
По словам президента РФ, Россия вступила в очень сложный демографический период: "Семьи сейчас создают малочисленные поколения 90-х годов". Решать эту проблему будут социальной поддержкой. В частности, продлевается до 2026 года программа материнского капитала, и с 2020 года его будут получать семьи, где родился первый ребенок. Увеличиваются выплаты семьям с детьми, чей доход ниже прожиточного минимума на человека, вводится бесплатное питание для младших школьников. Путин также дал поручение обеспечить увеличение темпов роста ВВП, они должны быть выше мировых.