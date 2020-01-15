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Литва опасается шоковой терапии в случае сокращения дотаций ЕС стране
В среду министры, встретившиеся с президентом Литвы Гитанасом Науседой, заявили, что Литве не избежать "шоковой терапии" национального бюджета и риска попадания в ловушку средних доходов, если средства Евросоюза, выделяемые на проекты смычки, сократятся.
В проекте многолетнего бюджета ЕС на 2021 – 2027 годы предлагается сократить средства смычки, которые предназначаются на ликвидацию отставания от других членов блока, если такой проект будет принят, то дотации Литве сократятся на 27%.
"Мы выступаем за равные возможности и хотим избежать шоковой терапии нашего национального бюджета, если говорить о смычке в особенности", – заявил журналистам в Президентском дворце министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
Министр финансов Вилюс Шапока сказал, что такое сокращение средств смычки "может привести Литву к настоящей ловушке средних доходов", а также может замедлиться экономический рост.
"Факт, что многие проекты, действительно очень прогрессивные проекты финансируются из этого источника средств (фондов смычки). Конечно, следует искать альтернативы, план Б, для финансирования инвестиций в рост благосостояния нашей страны. В любом случае, какие бы решения не были найдены, рост литовской экономики будет более медленным", – сказал В. Шапока.
Лидеры ЕС встретятся на новом раунде переговоров по бюджету в конце февраля.
География: Литва
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