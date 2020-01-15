Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



В ноябре годовой рост промышленности в Балтийских странах фиксировался только в Литве, сообщил Евростат.



За год – в ноябре 019 года, по сравнению с ноябрем 2018 годом, промышленное производство в Литве выросло на 1,6%, свидетельствуют данные, опубликованные статистическим агентством ЕС в среду.



В Латвии промышленность сократилась на 0,2%, а в Эстонии – на 7,2%.



За месяц – в ноябре, по сравнению с октябрем, промышленность в Литве выросла на 3%, в Латвии она сократилась на 1,3%, а в Эстонии выросла на 0,6%.



В целом в ЕС промышленность за год уменьшилась на 1,3%, а за месяц – на 0,1%.



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В январе-ноябре прошлого года в Балтийских странах наибольшим был рост объемов экспорта в Литве, сообщил Евростат.



В январе-ноябре в Литве экспорт, по сравнению с тем же периодом прошлого года, вырос на 5% до 27,3 млрд евро, в Латвии он увеличился на 1% до 12,7 млрд евро, в Эстонии не изменился и составил 13,4 млрд евро, свидетельствуют данные Статистической службы ЕС, опубликованные в среду. В ноябре годовой рост промышленности в Балтийских странах фиксировался только в Литве, сообщил Евростат.За год – в ноябре 019 года, по сравнению с ноябрем 2018 годом, промышленное производство в Литве выросло на 1,6%, свидетельствуют данные, опубликованные статистическим агентством ЕС в среду.В Латвии промышленность сократилась на 0,2%, а в Эстонии – на 7,2%.За месяц – в ноябре, по сравнению с октябрем, промышленность в Литве выросла на 3%, в Латвии она сократилась на 1,3%, а в Эстонии выросла на 0,6%.В целом в ЕС промышленность за год уменьшилась на 1,3%, а за месяц – на 0,1%.* * *В январе-ноябре прошлого года в Балтийских странах наибольшим был рост объемов экспорта в Литве, сообщил Евростат.В январе-ноябре в Литве экспорт, по сравнению с тем же периодом прошлого года, вырос на 5% до 27,3 млрд евро, в Латвии он увеличился на 1% до 12,7 млрд евро, в Эстонии не изменился и составил 13,4 млрд евро, свидетельствуют данные Статистической службы ЕС, опубликованные в среду. Литовский импорт вырос на 3% до 29,4 млрд евро, латвийский – сократился на 1% до 15,2 млрд евро, а эстонский снизился также на 1% до 14,8 млрд евро.



Торговый дефицит Литвы составил 2,1 млрд евро, этот показатель в Латвии составил – 2,5 млрд евро, в Эстонии – 1,4 млрд евро.



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В декабре цена на электроэнергию снизилась во всех Балтийских странах, а самой низкой второй месяц подряд она была в Литве – 38,97 евро за мегаватт-час (MWh) – на 13% меньше, чем в ноябре.



В Латвии цена снизилась на 14%, а в Эстонии – на 15% и в обеих странах она составила 39,05 евро, сообщил независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.



"Декабрь отличался более теплой погодой: количество осадков было меньше, чем в ноябре, а это обусловило рост почти в половину производства электроэнергии на ветряных установках. В Балтийских странах на цену повлияли и снизившиеся цены, и рост передающих мощностей между Беларусью и Литвой", – отметил в пресс-релизе глава Elektrum Lietuva Мартинас Гига.



В целом в торговой зоне Nord Pool электроэнергия в среднем подешевела на 12% до 36,79 евро, в странах Северной Европы цена составила 36,28 евро – разница между ценами в странах Северной Европы и государствами Балтии была меньше 3 евро.



В декабре совокупное потребление электроэнергии в Балтийских странах составило 2,5 тыс. гигаватт-часов – на 3% больше, чем в ноябре. В Латвии оно достигало 644 гигаватт-часов, в Литве – 1088 гигаватт-часов, а в Эстонии – 766 гигаватт-часов.



За весь 2019 год потребление в Балтийских странах снизилось на 1% до 27,9 тыс. гигаватт-часов.



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С февраля жителям Вильнюса, которые сдают квартиры через платформу Airbnb, не нужно будет самим собирать и переводить городу туристический сбор – все это можно будет делать через платформу резервации жилья Airbnb.



Между тем, при заказе ночевки через сайт booking.com, сбор по-прежнему будут собирать арендодатели жилья, пока эту систему менять не планируется.



Вильнюсская мэрия подписала договор с Airbnb. Согласно договору, эта компания автоматические будет собирать туристический сбор в Вильнюсе и переводить эти средства городу, сообщило самоуправление.



"Новый договор позволит Вильнюсу более эффективно собирать туристический сбор и быстрее получать более точную статистику гостиничного сектора. (...) Сотрудничество поможет обеспечить более слаженное и эффективное развитие туризма в городе", – отметила в пресс-релизе директор агентства по развитию туризма и бизнеса Go Vilnius Инга Романовскене.



Такой договор с Airbnb Вильнюс подписал первым из городов Балтийских стран.



До сих пор путешественники, заказавшие жилье через Airbnb в Вильнюсе, оплачивали через сайт только стоимость аренды, а туристический сбор платили по прибытии в город. С 1 февраля обе оплаты можно будет сделать одним денежным переводом.



Туристический сбор в 1 евро в Вильнюсе введен с июля 2018 года. В прошлом году его было собрано на сумму в 1,878 млн евро, из них 98 тыс. евро – от частных владельцев квартир.



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Американское предприятие информационных технологий Rocket Software учреждает в Вильнюсе центр компетенций, в котором в течение 2-3 лет планирует трудоустроить более 200 квалифицированных программистов и инженеров программного обеспечения, сообщило агентство по привлечению зарубежных инвестиций Investuok Lietuvoje.



Вице-президент Rocket Software по инженерии Эндрю Болдриан говорит, что Литву отличает особенно благоприятные условия ведения предпринимательской деятельности.



"Литва может гордиться прекрасно образованными и опытными инженерами программного обеспечения, а также исключительно благоприятными условиями ведения предпринимательской деятельности, позволившими нам быстро и слаженно начать деятельность", – сказал для пресс-релиза Э. Болдриан.



По словам главы Investuok Lietuvoje Мантаса Катинаса, приход Rocket Software не только укрепит экосистему информационных технологий и технологий связи Литвы, но и имидж Литвы, как центра технологий Северной Европы, в мире.



Компания Rocket Software была создана в 1990 году в Бостоне. В ее подразделениях во всем мире работает более 1,5 тыс. специалистов. Компания создает решения, позволяющие предприятиям пользоваться преимуществами "облака", открытого кода, искусственного интеллекта и других инноваций.



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Компания услуг по кредитного управления Intrum стала членом Литовской банковской ассоциации (ЛБА), сообщила ЛБА.



"Присоединяясь к этой сильной и признанной ассоциации, мы надеемся со своим мнением и знаниями включиться в важные для финансовой индустрии дискуссии, а также помочь в изменении имиджа кредитного управления", – сказала для пресс-релиза исполнительный директор Intrum для стран Балтии Илва Валейка.



Президент ЛБА Мантас Залаторюс говорит, что на меняющемся рынке финансовых услуг становится больше участников, а это добрая весть для клиентов.



Intrum действует на 24 рынках Европы, в ней занято около 10 тыс. специалистов, она предоставляет услуги 80 тыс. предприятий в Европе. Головной офис Intrum находится в Стокгольме, ее акции листингуются на Стокгольмской бирже Nasdaq.



Во вторник было сообщено, что к ЛБА присоединился стартап финансовых технологий Revolut Bank. Сейчас в организации состоят 19 банков и финансовых учреждений. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 136 раз Комментарии