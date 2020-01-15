В Литве призывают продолжить сопротивление БелАЭС в Островце 🔊 Воспроизвести



Активисты призывают и далее активно сопротивляться Белорусской АЭС (БелАЭС), которую завершают строить в Островце. Они намерены превратиться в центр, который постоянно будет напоминать об угрозе БелАЭС, находящейся у границы с Литвой.



Бывший глав Восстановительного сейма Литвы, почетный председатель партии Союз Отечества – Литовские христианские демократы (Со-ЛХД) Витаутас Ландсбергис заявил, что движение общественного сопротивления БелАЭС может потребовать, чтобы уже построенную станцию строили заново, в другом месте.



"Требование может быть даже очень простым – место должно быть другим. Это место недопустимо, (должно быть – BNS) минимум 100 километров от крупного населенного пункта. Это уже сразу является недопустимым, но это допустили, потому что те, кто делал, не считались ни с чем", – заявил В. Ландсбергис на пресс-конференции в среду, не ставший уточнять, применимо ли озвученное им требование к АЭС, уже работающим на территории ЕС. Бывший глав Восстановительного сейма Литвы, почетный председатель партии Союз Отечества – Литовские христианские демократы (Со-ЛХД) Витаутас Ландсбергис заявил, что движение общественного сопротивления БелАЭС может потребовать, чтобы уже построенную станцию строили заново, в другом месте."Требование может быть даже очень простым – место должно быть другим. Это место недопустимо, (должно быть – BNS) минимум 100 километров от крупного населенного пункта. Это уже сразу является недопустимым, но это допустили, потому что те, кто делал, не считались ни с чем", – заявил В. Ландсбергис на пресс-конференции в среду, не ставший уточнять, применимо ли озвученное им требование к АЭС, уже работающим на территории ЕС.



Парламентарий, ещё один консерватор Жигимантас Павилёнис отметил, что целью этого движения будет то, чтобы Евросоюз прислушался к позиции Литвы по БелАЭС.



"Мы хотим, чтобы ЕС прислушался к нашей позиции, чтобы принял нашу позицию как свою, чтобы запретил закупки с этой небезопасной электростанции", – сказал Ж. Павилёнис, не ставший уточнять, почему же Брюссель столько лет всё никак не прислушается к голосу Вильнюса.



Подписант Акта о восстановлении независимости Литвы Мечис Лауринкус выразил сожаление о том, что в Литве нет единой позиции по БелАЭС.



"Нужен какой-то центр, который будет поддерживать эту тему постоянно, принимать ее, и чтобы это были не просто разговоры и публикации в прессе, но чтобы это были бы советы, настоятельные советы, а может даже и требования предпринять определенные дипломатические, политические и экономические действия", – сказал М. Лауринкус, не ставший уточнять, нужны ли в предлагаемых советах и рекомендациях советы специалистов Литвы конкретно по атомной энергетике.



В декабре прошлого года Беларусь заявила, что ядерное топливо для первого реактора должно быть доставлено в первом квартале 2020 года, а сам реактор планируется запустить в этом году.



Литва считает, что строительство БелАЭС в Островце ведется небезопасно, без соблюдения международных обязательств, между тем, Минск эти обвинения отметает.



Мнение МАГАТЭ на сей счёт в Литве старательно не озвучивается.



Карта АЭС в Европе. Меморандум о создании движения мирного сопротивления БелАЭС подписал 221 общественный деятель. В нем призывается сплотиться и проводить общественное сопротивление станции, которая строится рядом с литовской границей, всего в 50 км от столицы Вильнюса.Парламентарий, ещё один консерватор Жигимантас Павилёнис отметил, что целью этого движения будет то, чтобы Евросоюз прислушался к позиции Литвы по БелАЭС."Мы хотим, чтобы ЕС прислушался к нашей позиции, чтобы принял нашу позицию как свою, чтобы запретил закупки с этой небезопасной электростанции", – сказал Ж. Павилёнис, не ставший уточнять, почему же Брюссель столько лет всё никак не прислушается к голосу Вильнюса.Подписант Акта о восстановлении независимости Литвы Мечис Лауринкус выразил сожаление о том, что в Литве нет единой позиции по БелАЭС."Нужен какой-то центр, который будет поддерживать эту тему постоянно, принимать ее, и чтобы это были не просто разговоры и публикации в прессе, но чтобы это были бы советы, настоятельные советы, а может даже и требования предпринять определенные дипломатические, политические и экономические действия", – сказал М. Лауринкус, не ставший уточнять, нужны ли в предлагаемых советах и рекомендациях советы специалистов Литвы конкретно по атомной энергетике.В декабре прошлого года Беларусь заявила, что ядерное топливо для первого реактора должно быть доставлено в первом квартале 2020 года, а сам реактор планируется запустить в этом году.Литва считает, что строительство БелАЭС в Островце ведется небезопасно, без соблюдения международных обязательств, между тем, Минск эти обвинения отметает.Мнение МАГАТЭ на сей счёт в Литве старательно не озвучивается. Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: безопасность, угроза, Витаутас Ландсбергис, бойкот, БелАЭС География: Литва — статья прочитана 107 раз Комментарии