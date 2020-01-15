Отвратительно: в Израиле выступили против инициативы Литвы о Холокосте 🔊 Воспроизвести © Flickr / Lietuvos Respublikos Seimas



Кроме того, председатель ЕОЛ Фаина Куклянски заявила, что разочарована практически отсутствием реакции на инициативу Гумуляускаса об отрицании участия балтийской республики в убийствах евреев, сообщает



Об этом сообщает издание Кроме того, председатель ЕОЛ Фаина Куклянски заявила, что разочарована практически отсутствием реакции на инициативу Гумуляускаса об отрицании участия балтийской республики в убийствах евреев, сообщает Sputnik Литва . Еврейская община в Литве (ЕОЛ), а также ее представители, живущие в Израиле, выразили серьезную обеспокоенность по поводу возможного принятия Сеймом Литвы законопроекта о том, что литовской государство "не участвовало" в Холокосте.Об этом сообщает издание The Jerusalem Post В конце декабря 2019 года депутат, глава парламентской Комиссии исторической памяти и борьбы за свободу Арунас Гумуляускас заявил, что структура готовит законопроект, в соответствии с которым будет признано "неучастие" Литвы в Холокосте, поскольку она "пережила две оккупации – советскую и нацистскую", а ее народ "был порабощен" во время Второй мировой войны. Ожидается, что проект будет представлен Сейму в середине января или на весенней сессии Сейма.



После этого израильский историк, глава иерусалимского отделения Центра Симона Визенталя Эфраим Зурофф заявил, что если подобный законопроект примут, это станет "отвратительной попыткой оправдать соучастие Литвы в преступлениях Холокоста, которое было огромно". По оценке Зуроффа, в отношении Литвы есть, бесспорно, одни из худших свидетельств сотрудничества с нацистами во время Холокоста.



По данным Мемориального музея Холокоста в США, примерно 220 тысяч евреев были убиты в Литве во время Второй мировой, притом что довоенная численность еврейской общины составляла 250 тысяч человек.



По словам главы Еврейской общины Литвы Фаины Куклянски, она разочарована практически отсутствием реакции на предложение Гумуляускаса.



"Кто-то должен высказаться. Есть человек, который хочет продвинуть закон в парламент, поэтому давайте сосредоточимся на этом вопросе и остановим его. Никто не должен пытаться выдвигать подобные инициативы снова", – сказала Куклянски в комментарии изданию.



Также, по заявлению Куклянски, еврейское сообщество никогда не обвиняло Литву в целом или всех литовцев в общем в пособничестве нацистам, хотя сейчас Куклянски, по ее словам, обвиняют в этом.



"Эти преступления совершались отдельными людьми, не всеми литовцами. Еврейская община никогда не говорила, что ответственны все литовцы. Это не было коллективным действием, но были люди, которые участвовали в убийствах евреев во время Холокоста", – отметила глава ЕОЛ.



Сразу после того, как об инициативе Гумуляускаса стало известно, председатель Ассоциации литовских евреев в Израиле Ариех Бен Ари направил письмо послу Литвы в Израиле Лине Антанавичене.



"Ни в какой другой стране не было уничтожено такого высокого процента еврейского населения", – отметил Бен Ари, подчеркнув, что более 95 процентов еврейской общины в балтийской республике были убиты.



"До какого уровня деградации должен опуститься профессор, председатель видной комиссии, чтобы представить парламенту такую рекомендацию?" – задал риторический вопрос израильский общественный деятель.



В ответ Антанавичене отметила, что, по ее информации, законопроект еще не зарегистрирован и не принят.



Предложение Гумуляускаса вызвало резкую критику не только в Израиле, но и по всему миру. Ранее Совет раввинов Европы призвал Сейм Литвы отказаться от рассмотрения законопроекта, призванного на официальном уровне признать "невиновность" балтийской республики и ее населения в Холокосте. lt.sputniknews.ru Категории: общество, в мире, чп и криминал, история Ключевые слова: евреи, холокост, Израиль, надписи, закон, Центр Симона Визенталя, Эфраим Зурофф, памятники, Арунас Гумуляускас География: Литва — статья прочитана 184 раза Комментарии