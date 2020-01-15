По волнам нашей памяти 🔊 Воспроизвести







11 января 2020 года в Висагинасе, в зале ВЦК «Драугисте», состоялся концерт «Русский вальс» в исполнении Музыкального Альянса «Петербургские Баритоны» (г. Санкт-Петербург), посвященный юбилею легендарного русского композитора современности Александры Николаевны Пахмутовой.



Это уже третья ежегодная встреча солистов Альянса с висагинской публикой, ставшая замечательным новогодним и рождественским подарком для всех почитателей песенного творчества этой группы.



В этот раз зрители наслаждались не только великолепным исполнением любимых, знакомых с детства песен Александры Пахмутовой, но и, благодаря видеоряду, совершили экскурсию в прошлое столетие, вспомнили поистине эпохальные события того времени: полет Юрия Гагарина, заслуженные победы выдающихся спортсменов. Насладились просмотром кадров из культовых фильмов шестидесятых годов двадцатого века - «Три тополя на Плющихе», «Еще раз про любовь». Это уже третья ежегодная встреча солистов Альянса с висагинской публикой, ставшая замечательным новогодним и рождественским подарком для всех почитателей песенного творчества этой группы.В этот раз зрители наслаждались не только великолепным исполнением любимых, знакомых с детства песен Александры Пахмутовой, но и, благодаря видеоряду, совершили экскурсию в прошлое столетие, вспомнили поистине эпохальные события того времени: полет Юрия Гагарина, заслуженные победы выдающихся спортсменов. Насладились просмотром кадров из культовых фильмов шестидесятых годов двадцатого века - «Три тополя на Плющихе», «Еще раз про любовь».











Мы же, зрители, подпевая, волнуясь и радуясь встрече с песнями всей нашей жизни, наслаждались, в который раз, талантливым квартетом. Их умением виртуозно работать на сцене, чувствовать публику. Быть единым целым с залом, не теряя свою неповторимую индивидуальность. Каждый из исполнителей приобрел в Висагинасе своих почитателей, но при этом все мы – поклонники Музыкального Альянса «Петербургские Баритоны»!



Концерт прошел на одном дыхании. Каждую песню благодарные зрители встречали на бис! С какими счастливыми, просветленными лицами покидали висагинцы зал «Драугисте», где только что, благодаря любимым великолепным исполнителям, получили огромный заряд положительных эмоций, энергии, оптимизма, хорошего настроения.











Прошлись по волнам своей памяти, но не загрустили о прошедшем времени, а порадовались встрече с ним! Приобрели надежду на то, что любовь, верность, доброта и уважение будут продолжать быть основными нашими жизненными ценностями. Спасибо Вам за всё, дорогие наши друзья Сергей Зыков, Александр Пахмутов, Дмитрий Подражанец, Владимир Питериш – прекрасные Баритоны Санкт-Петербурга.



До новой, уже долгожданной, встречи с вами!



От имени всех висагинцев и не только, побывавших на вчерашнем концерте, выражаю огромную благодарность организатору этого культурного мероприятия - Галине Тигриевне Удовенко.



Фото автора и Валентины Шацкой



Творчество Александры Николаевны всегда шло в ногу со своим временем, охватило половину прошлого века, но остается современным и в наши дни. В исполнении молодых певцов из Санкт-Петербурга песни А. Пахмутовой приобрели новую окраску, зазвучали с новой силой. Артисты не скрывают своего восхищения творчеством знаменитого композитора, называя песни «своими любимыми», к каждой из них относились с особой бережностью и трепетом, сохраняя для нас это великое песенное наследие!Мы же, зрители, подпевая, волнуясь и радуясь встрече с песнями всей нашей жизни, наслаждались, в который раз, талантливым квартетом. Их умением виртуозно работать на сцене, чувствовать публику. Быть единым целым с залом, не теряя свою неповторимую индивидуальность. Каждый из исполнителей приобрел в Висагинасе своих почитателей, но при этом все мы – поклонники Музыкального Альянса «Петербургские Баритоны»!Концерт прошел на одном дыхании. Каждую песню благодарные зрители встречали на бис! С какими счастливыми, просветленными лицами покидали висагинцы зал «Драугисте», где только что, благодаря любимым великолепным исполнителям, получили огромный заряд положительных эмоций, энергии, оптимизма, хорошего настроения.Прошлись по волнам своей памяти, но не загрустили о прошедшем времени, а порадовались встрече с ним! Приобрели надежду на то, что любовь, верность, доброта и уважение будут продолжать быть основными нашими жизненными ценностями. Спасибо Вам за всё, дорогие наши друзья Сергей Зыков, Александр Пахмутов, Дмитрий Подражанец, Владимир Питериш – прекрасные Баритоны Санкт-Петербурга.До новой, уже долгожданной, встречи с вами!От имени всех висагинцев и не только, побывавших на вчерашнем концерте, выражаю огромную благодарность организатору этого культурного мероприятия - Галине Тигриевне Удовенко. Елена ВЕСЕЛОВА , специально для «Обзора» Категории: в странах Балтии, культура Ключевые слова: «Петербургские баритоны» География: Литва, Висагинас — статья прочитана 219 раз Комментарии