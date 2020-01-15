В России запущена новая Международная творческая премия за содействие в развитии цивилизации Краса Вселенной 2020 🔊 Воспроизвести







Проект "Краса Вселенной" был основан в 2015 году в формате конкурса красоты и теперь меняет свой формат. Это новый уникальный формат, не имеющий аналогов в мире. Это смесь конкурса красоты, премии Оскар и Нобелевской премии. Действующей обладательницей титула "Краса Вселенной 2019" является Дидар Атмаджа из Казахстана.



Глобальная миссия проекта - изменить мир к лучшему, улучшение жизни человека на нашей планете.



Для участия в премии участницы (незамужние девушки без детей в возрасте 18-30 лет, проживающие в разных странах мира) должны подготовить небольшой документальный видеофильм на 3,5-5,0 мин, где затрагивается любая проблема человечества, а также необходимо рассказать пути решения какой-либо проблемы. Например: проблема курения, алкоголизма, загрязнение окружающей среды, неправильное питание, вырубка лесов, коррупция, агрессия в обществе, искажение семейных ценностей и т.п. Глобальная миссия проекта - изменить мир к лучшему, улучшение жизни человека на нашей планете.Для участия в премии участницы (незамужние девушки без детей в возрасте 18-30 лет, проживающие в разных странах мира) должны подготовить небольшой документальный видеофильм на 3,5-5,0 мин, где затрагивается любая проблема человечества, а также необходимо рассказать пути решения какой-либо проблемы. Например: проблема курения, алкоголизма, загрязнение окружающей среды, неправильное питание, вырубка лесов, коррупция, агрессия в обществе, искажение семейных ценностей и т.п.











"Благодаря этому проекту мы хотим изменить мир к лучшему, где каждый человек жил бы в гармонии с собой и окружающим миром. Уже давно понятно, что наше общество деградирует. Я надеюсь, что наш новый формат проекта поможет решить многие проблемы человечества. К участию в жюри мы планируем приглашать также руководителей международных общественных организаций, а также ученых с мировым именем" - поделился идеей с журналистами основатель и продюсер премии Леонид Хромов.



Финал премии планируется в апреле 2020 в Москве, говорится в пресс-релизе организаторов премии.



Заполнить анкету для участия в премии можно по ссылке http://www.beautyofuniverse.com/ru"Благодаря этому проекту мы хотим изменить мир к лучшему, где каждый человек жил бы в гармонии с собой и окружающим миром. Уже давно понятно, что наше общество деградирует. Я надеюсь, что наш новый формат проекта поможет решить многие проблемы человечества. К участию в жюри мы планируем приглашать также руководителей международных общественных организаций, а также ученых с мировым именем" - поделился идеей с журналистами основатель и продюсер премии Леонид Хромов.Финал премии планируется в апреле 2020 в Москве, говорится в пресс-релизе организаторов премии. Инф. «Обзора» Категории: в России, общество Ключевые слова: конкурс красоты, Международная творческая премия География: Россия, Москва — статья прочитана 79 раз Комментарии