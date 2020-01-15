Брексит привнесет изменения в авиацию, однако хаоса можно будет избежать СМИ 🔊 Воспроизвести



Авиационный сектор чутко прореагирует на "Брексит", однако сейчас возможно, что драматического воздействия удастся избежать, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.



Отделяясь от ЕС, Соединенное Королевство выходит из Европейского агентства авиационной безопасности (EASA). Однако британское Агентство гражданской авиации сообщило, что авиационный сектор страны и далее будет участвовать в деятельности систем EASA.



По сообщению издания, по соглашению сторон в переходный период в вопросах международных соглашений Британия будет трактоваться как член Евросоюза. Это включает и двухсторонние соглашения по авиационной безопасности на уровне ЕС с США, Канадой и Бразилией.



BNS напоминает, что в минувший четверг Палата общин британского парламента утвердила выдвинутый премьером Борисом Джонсоном проект выхода из Евросоюза, открыв путь к откладывавшемся не первый год "Брекситу", теперь он состоится 31 января. Авиационный сектор чутко прореагирует на "Брексит", однако сейчас возможно, что драматического воздействия удастся избежать, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.Отделяясь от ЕС, Соединенное Королевство выходит из Европейского агентства авиационной безопасности (EASA). Однако британское Агентство гражданской авиации сообщило, что авиационный сектор страны и далее будет участвовать в деятельности систем EASA.По сообщению издания, по соглашению сторон в переходный период в вопросах международных соглашений Британия будет трактоваться как член Евросоюза. Это включает и двухсторонние соглашения по авиационной безопасности на уровне ЕС с США, Канадой и Бразилией.BNS напоминает, что в минувший четверг Палата общин британского парламента утвердила выдвинутый премьером Борисом Джонсоном проект выхода из Евросоюза, открыв путь к откладывавшемся не первый год "Брекситу", теперь он состоится 31 января. Закон о выходе Соединенного Королевства из ЕС еще должны утвердить Палата лордов и Европарламент, но это считается лишь формальностью в завершении почти 50-летнего участия Британии в европейском проекте интеграции.



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Столичные аэропорты Балтийских стран в 2019 году фиксировали исторически рекордные показатели пассажиропотоков.



Вильнюсский аэропорт сообщил, что в последний день 2019 года количество пассажиров преодолело отметку в 5 миллионов – это крупнейший годовой пассажирский поток в истории аэропорта. В позапрошлом году основной аэропорт Литвы обслужил 4,9 млн пассажиров.



В прошлом году в Рижском аэропорту пассажиропоток вырос на 10,5% до 7,8 млн а в Таллинском – на 9% до 3,26 млн человек.



В 2019 году Каунасский аэропорт обслужил 1,16 млн пассажиров – на 15% больше, чем в позапрошлом году. Это второй лучший результат в истории аэропорта.



Количество пассажиров в аэропорту Паланги в прошлом году выросло на 7% до 338 тыс. человек. BNS Категории: экономика, история Ключевые слова: авиация, Брекзит, пассажиры — статья прочитана 100 раз Комментарии