Я. Наркевич остается министром, на пост главы Минэкономики выдвигают Л. Савицкаса 🔊 Воспроизвести Ярослав Наркевич, министр транспорта Литвы



Министр коммуникаций и транспорта Литвы Ярослав Наркевич остается на занимаемой должности, а в министры экономики будет выдвинут советник премьера Лукас Савицкас, сообщили во вторник правящие после заседания совета коалиции.



Премьер Саулюс Сквернялис сказал, что правящее большинство выразило полную поддержку Я. Наркевичу.



"Выражена полная поддержка, поэтому министр продолжит работу", – сказал журналистам глава правительства.



Президент Литвы Гитанас Науседа не раз призывал уволить министра транспорта, в адрес которого звучала критика в связи с увольнением правления государственного почтового предприятия Lietuvos pastas, обстоятельств проживания в парламентской гостинице, выделения средств на асфальтирование дорог.



С. Сквернялис также подтвердил, что представит президенту кандидатуру своего советника, члена Вильнюсского городского самоуправления Л. Савицкаса в министры экономики и инноваций.



"Об этой кандидатуре речь шла и с президентом Республики в качестве возможного варианта.(...) Могу назвать то, что уже было названо, то есть Л. Савицкас", – сказал премьер.



Он также добавил, что до окончания срока полномочий в 2020 году правительство инициирует дискуссию об объединении министерств экономики и энергетики. Министр коммуникаций и транспорта Литвы Ярослав Наркевич остается на занимаемой должности, а в министры экономики будет выдвинут советник премьера Лукас Савицкас, сообщили во вторник правящие после заседания совета коалиции.Премьер Саулюс Сквернялис сказал, что правящее большинство выразило полную поддержку Я. Наркевичу."Выражена полная поддержка, поэтому министр продолжит работу", – сказал журналистам глава правительства.Президент Литвы Гитанас Науседа не раз призывал уволить министра транспорта, в адрес которого звучала критика в связи с увольнением правления государственного почтового предприятия Lietuvos pastas, обстоятельств проживания в парламентской гостинице, выделения средств на асфальтирование дорог.С. Сквернялис также подтвердил, что представит президенту кандидатуру своего советника, члена Вильнюсского городского самоуправления Л. Савицкаса в министры экономики и инноваций."Об этой кандидатуре речь шла и с президентом Республики в качестве возможного варианта.(...) Могу назвать то, что уже было названо, то есть Л. Савицкас", – сказал премьер.Он также добавил, что до окончания срока полномочий в 2020 году правительство инициирует дискуссию об объединении министерств экономики и энергетики. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: отставка, премьер, президент, министры, оппозиция География: Литва — статья прочитана 158 раз Комментарии