Минимальная зарплата в странах Балтии и мире 🔊 Воспроизвести







В зависимости от страны минимальную заработную плату получают от нескольких процентов (в Европе) до половины (в Африке) занятого населения.



По замыслу По замыслу конвенции №131 Международной организации труда при ООН установление минимальной зарплаты должно защищать работников от неоправданно низкой заработной платы.



Тенденция роста



Исследование охватило 54 страны, в которых существует установленная законодательными органами минимальная зарплата. В результате анализа выяснилось, что налоговая нагрузка в разных странах заметно отличается. Например, на Филиппинах и в Гонконге минимальная заработная плата







В 2020 году самый большой рост минимальной зарплаты мы зафиксировали в Нигерии (64,8%). Однако в пересчёте на доллары уровень этой оплаты остаётся одним из самых низких в мире (66 €). В некоторых странах, таких как США, Испания, ЮАР и Латвия, минимальная зарплата не изменилась с 2019 года. В Казахстане минимальная оплата труда также осталась прежней, но сумма, получаемая работником на руки, снизилась из-за повышения страхового взноса с этого года.



Литва в рейтинге роста минимальной заработной платы обосновалась на 27 месте из 54 стран, Эстония — на 30 месте, а Латвия — на 49 месте. В 2020 году сумма на руки в Литве выросла на 7,6% по сравнению с прошлым годом (426 € против 396 €). В Эстонии рост составил 6,6% (550 € в 2020 г. против 516 € в 2019 г.) В Латвии, как уже упоминалось, минимальная оплата труда не изменилась и равняется 306 €. В соседней России рост составил 7,5%, в Беларуси — 13,6%, а в Польше — 14,9%.



Основные продукты питания



Как и в прошлом году, мы решили сопоставить цены продуктов питания с минимальной зарплатой. Созданная для этого исследования продовольственная корзина состоит из 8 позиций: хлеб, молоко, яйца, рис, сыр, мясо, фрукты и овощи. Несмотря на то, что список этот довольно скромный, продукты из него удовлетворяют минимальную потребность взрослого человека в питательных веществах. Цены на эти продукты отслеживаются миллионами интернет-пользователей по всему миру.



Стоимость такой продовольственной корзины в Эстонии — 80,20 €, что на 4,93% больше прошлогодней суммы, в Латвии — 78,29 € (больше на 0,40%) и в Литве — 75,53 € (не изменилась).







Стоимость минимальной продовольственной корзины равна 25,6% от минимальной зарплаты в Латвии (25,5% в 2019 г.), 17,7% в Литве (19,4% в 2019 г.) и 14,6% в Эстонии (ранее 14,8%). Это означает, что рост зарплат опередил рост цен.



Расходы на продукты питания в мире



У каждой семьи свои пищевые привычки. Тем не менее мы сравнили стоимость одних и тех же продуктов в разных странах и проверили, какой процент от дохода будет отдавать за базовую продуктовую корзину человек, получающий «минималку».







В этом рейтинге страны Балтии расположились следующим образом: Эстония — 13 место, Литва — 19 место, Латвия — 28 место. Самое выгодное соотношение цен на продукты к минимальной зарплате в Австралии, Великобритании и Ирландии. Там продуктовая корзина составляет от 7 до 7,3% от местной минимальной оплаты труда.



Позади балтийских стран в этом рейтинге расположились Беларусь (42 место), Россия (44 место) и Молдова (45 место).



В некоторых странах, таких как Нигерия и Узбекистан, минимальная зарплата не превышает стоимости самого скромного набора продуктов.



Методология



В настоящем исследовании сравнивались самые последние данные о минимальном размере оплаты труда с данными на январь 2019 года. Мы не учитывали страны, в которых размер заработной платы определяется профсоюзами и в которых нет общенациональной минимальной зарплаты. Для стран, где правительство устанавливает дифференцированную минимальную заработную плату для отдельных административных единиц (Канада, Вьетнам, Таиланд), мы рассчитали и использовали среднее арифметическое. Сумма после уплаты налогов была получена с помощью местных налоговых калькуляторов. Цены продуктов, использованные в этом исследовании, взяты с сайта numbeo.com, где собираются тысячами пользователей со всего мира.



Для конвертации валют использовался средний курс Google Finance за четвёртый квартал 2019 г. Команда Picodi.com решила проверить, могут ли такие деньги удовлетворить минимальные потребности и как изменился размер минимальной заработной платы по всему миру в 2020 году.Исследование охватило 54 страны, в которых существует установленная законодательными органами минимальная зарплата. В результате анализа выяснилось, что налоговая нагрузка в разных странах заметно отличается. Например, на Филиппинах и в Гонконге минимальная заработная плата не облагается налогом вообще , в других же странах разница в зарплате до уплаты налогов и после достигает 40% (Румыния). Чтобы сравнение зарплат было обоснованным, мы рассматривали деньги, которые человек, работающий за минимальную зарплату, реально получает на счёт либо на руки.В 2020 году самый большой рост минимальной зарплаты мы зафиксировали в Нигерии (64,8%). Однако в пересчёте на доллары уровень этой оплаты остаётся одним из самых низких в мире (66 €). В некоторых странах, таких как США, Испания, ЮАР и Латвия, минимальная зарплата не изменилась с 2019 года. В Казахстане минимальная оплата труда также осталась прежней, но сумма, получаемая работником на руки, снизилась из-за повышения страхового взноса с этого года.в рейтинге роста минимальной заработной платы обосновалась на 27 месте из 54 стран, Эстония — на 30 месте, а Латвия — на 49 месте. В 2020 году сумма на руки в Литве выросла на 7,6% по сравнению с прошлым годом (426 € против 396 €). В Эстонии рост составил 6,6% (550 € в 2020 г. против 516 € в 2019 г.) В Латвии, как уже упоминалось, минимальная оплата труда не изменилась и равняется 306 €. В соседней России рост составил 7,5%, в Беларуси — 13,6%, а в Польше — 14,9%.Как и в прошлом году, мы решили сопоставить цены продуктов питания с минимальной зарплатой. Созданная для этого исследования продовольственная корзина состоит из 8 позиций: хлеб, молоко, яйца, рис, сыр, мясо, фрукты и овощи. Несмотря на то, что список этот довольно скромный, продукты из него удовлетворяют минимальную потребность взрослого человека в питательных веществах. Цены на эти продукты отслеживаются миллионами интернет-пользователей по всему миру.Стоимость такой продовольственной корзины в Эстонии — 80,20 €, что на 4,93% больше прошлогодней суммы, в Латвии — 78,29 € (больше на 0,40%) и в Литве — 75,53 € (не изменилась).Стоимость минимальной продовольственной корзины равна 25,6% от минимальной зарплаты в Латвии (25,5% в 2019 г.), 17,7% в Литве (19,4% в 2019 г.) и 14,6% в Эстонии (ранее 14,8%). Это означает, что рост зарплат опередил рост цен.У каждой семьи свои пищевые привычки. Тем не менее мы сравнили стоимость одних и тех же продуктов в разных странах и проверили, какой процент от дохода будет отдавать за базовую продуктовую корзину человек, получающий «минималку».В этом рейтинге страны Балтии расположились следующим образом: Эстония — 13 место, Литва — 19 место, Латвия — 28 место. Самое выгодное соотношение цен на продукты к минимальной зарплате в Австралии, Великобритании и Ирландии. Там продуктовая корзина составляет от 7 до 7,3% от местной минимальной оплаты труда.Позади балтийских стран в этом рейтинге расположились Беларусь (42 место), Россия (44 место) и Молдова (45 место).В некоторых странах, таких как Нигерия и Узбекистан, минимальная зарплата не превышает стоимости самого скромного набора продуктов.В настоящем исследовании сравнивались самые последние данные о минимальном размере оплаты труда с данными на январь 2019 года. Мы не учитывали страны, в которых размер заработной платы определяется профсоюзами и в которых нет общенациональной минимальной зарплаты. Для стран, где правительство устанавливает дифференцированную минимальную заработную плату для отдельных административных единиц (Канада, Вьетнам, Таиланд), мы рассчитали и использовали среднее арифметическое. Сумма после уплаты налогов была получена с помощью местных налоговых калькуляторов. Цены продуктов, использованные в этом исследовании, взяты с сайта numbeo.com, где собираются тысячами пользователей со всего мира.Для конвертации валют использовался средний курс Google Finance за четвёртый квартал 2019 г. Категории: в странах Балтии Ключевые слова: минимальная зарплата — статья прочитана 190 раз Комментарии