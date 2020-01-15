Минимальная зарплата в странах Балтии и мире

В зависимости от страны минимальную заработную плату получают от нескольких процентов (в Европе) до половины (в Африке) занятого населения.
По замыслу конвенции №131 Международной организации труда при ООН установление минимальной зарплаты должно защищать работников от неоправданно низкой заработной платы.
Команда Picodi.com решила проверить, могут ли такие деньги удовлетворить минимальные потребности и как изменился размер минимальной заработной платы по всему миру в 2020 году.
Исследование охватило 54 страны, в которых существует установленная законодательными органами минимальная зарплата. В результате анализа выяснилось, что налоговая нагрузка в разных странах заметно отличается. Например, на Филиппинах и в Гонконге минимальная заработная плата не облагается налогом вообще, в других же странах разница в зарплате до уплаты налогов и после достигает 40% (Румыния). Чтобы сравнение зарплат было обоснованным, мы рассматривали деньги, которые человек, работающий за минимальную зарплату, реально получает на счёт либо на руки.
В 2020 году самый большой рост минимальной зарплаты мы зафиксировали в Нигерии (64,8%). Однако в пересчёте на доллары уровень этой оплаты остаётся одним из самых низких в мире (66 €). В некоторых странах, таких как США, Испания, ЮАР и Латвия, минимальная зарплата не изменилась с 2019 года. В Казахстане минимальная оплата труда также осталась прежней, но сумма, получаемая работником на руки, снизилась из-за повышения страхового взноса с этого года.
Литва в рейтинге роста минимальной заработной платы обосновалась на 27 месте из 54 стран, Эстония — на 30 месте, а Латвия — на 49 месте. В 2020 году сумма на руки в Литве выросла на 7,6% по сравнению с прошлым годом (426 € против 396 €). В Эстонии рост составил 6,6% (550 € в 2020 г. против 516 € в 2019 г.) В Латвии, как уже упоминалось, минимальная оплата труда не изменилась и равняется 306 €. В соседней России рост составил 7,5%, в Беларуси — 13,6%, а в Польше — 14,9%.
Как и в прошлом году, мы решили сопоставить цены продуктов питания с минимальной зарплатой. Созданная для этого исследования продовольственная корзина состоит из 8 позиций: хлеб, молоко, яйца, рис, сыр, мясо, фрукты и овощи. Несмотря на то, что список этот довольно скромный, продукты из него удовлетворяют минимальную потребность взрослого человека в питательных веществах. Цены на эти продукты отслеживаются миллионами интернет-пользователей по всему миру.
Стоимость такой продовольственной корзины в Эстонии — 80,20 €, что на 4,93% больше прошлогодней суммы, в Латвии — 78,29 € (больше на 0,40%) и в Литве — 75,53 € (не изменилась).
Стоимость минимальной продовольственной корзины равна 25,6% от минимальной зарплаты в Латвии (25,5% в 2019 г.), 17,7% в Литве (19,4% в 2019 г.) и 14,6% в Эстонии (ранее 14,8%). Это означает, что рост зарплат опередил рост цен.
У каждой семьи свои пищевые привычки. Тем не менее мы сравнили стоимость одних и тех же продуктов в разных странах и проверили, какой процент от дохода будет отдавать за базовую продуктовую корзину человек, получающий «минималку».
В этом рейтинге страны Балтии расположились следующим образом: Эстония — 13 место, Литва — 19 место, Латвия — 28 место. Самое выгодное соотношение цен на продукты к минимальной зарплате в Австралии, Великобритании и Ирландии. Там продуктовая корзина составляет от 7 до 7,3% от местной минимальной оплаты труда.
Позади балтийских стран в этом рейтинге расположились Беларусь (42 место), Россия (44 место) и Молдова (45 место).
В некоторых странах, таких как Нигерия и Узбекистан, минимальная зарплата не превышает стоимости самого скромного набора продуктов.
Методология
В настоящем исследовании сравнивались самые последние данные о минимальном размере оплаты труда с данными на январь 2019 года. Мы не учитывали страны, в которых размер заработной платы определяется профсоюзами и в которых нет общенациональной минимальной зарплаты. Для стран, где правительство устанавливает дифференцированную минимальную заработную плату для отдельных административных единиц (Канада, Вьетнам, Таиланд), мы рассчитали и использовали среднее арифметическое. Сумма после уплаты налогов была получена с помощью местных налоговых калькуляторов. Цены продуктов, использованные в этом исследовании, взяты с сайта numbeo.com, где собираются тысячами пользователей со всего мира.
Для конвертации валют использовался средний курс Google Finance за четвёртый квартал 2019 г.
Тенденция роста
Исследование охватило 54 страны, в которых существует установленная законодательными органами минимальная зарплата. В результате анализа выяснилось, что налоговая нагрузка в разных странах заметно отличается. Например, на Филиппинах и в Гонконге минимальная заработная плата не облагается налогом вообще, в других же странах разница в зарплате до уплаты налогов и после достигает 40% (Румыния). Чтобы сравнение зарплат было обоснованным, мы рассматривали деньги, которые человек, работающий за минимальную зарплату, реально получает на счёт либо на руки.
В 2020 году самый большой рост минимальной зарплаты мы зафиксировали в Нигерии (64,8%). Однако в пересчёте на доллары уровень этой оплаты остаётся одним из самых низких в мире (66 €). В некоторых странах, таких как США, Испания, ЮАР и Латвия, минимальная зарплата не изменилась с 2019 года. В Казахстане минимальная оплата труда также осталась прежней, но сумма, получаемая работником на руки, снизилась из-за повышения страхового взноса с этого года.
Литва в рейтинге роста минимальной заработной платы обосновалась на 27 месте из 54 стран, Эстония — на 30 месте, а Латвия — на 49 месте. В 2020 году сумма на руки в Литве выросла на 7,6% по сравнению с прошлым годом (426 € против 396 €). В Эстонии рост составил 6,6% (550 € в 2020 г. против 516 € в 2019 г.) В Латвии, как уже упоминалось, минимальная оплата труда не изменилась и равняется 306 €. В соседней России рост составил 7,5%, в Беларуси — 13,6%, а в Польше — 14,9%.
Основные продукты питания
Как и в прошлом году, мы решили сопоставить цены продуктов питания с минимальной зарплатой. Созданная для этого исследования продовольственная корзина состоит из 8 позиций: хлеб, молоко, яйца, рис, сыр, мясо, фрукты и овощи. Несмотря на то, что список этот довольно скромный, продукты из него удовлетворяют минимальную потребность взрослого человека в питательных веществах. Цены на эти продукты отслеживаются миллионами интернет-пользователей по всему миру.
Стоимость такой продовольственной корзины в Эстонии — 80,20 €, что на 4,93% больше прошлогодней суммы, в Латвии — 78,29 € (больше на 0,40%) и в Литве — 75,53 € (не изменилась).
Стоимость минимальной продовольственной корзины равна 25,6% от минимальной зарплаты в Латвии (25,5% в 2019 г.), 17,7% в Литве (19,4% в 2019 г.) и 14,6% в Эстонии (ранее 14,8%). Это означает, что рост зарплат опередил рост цен.
Расходы на продукты питания в мире
У каждой семьи свои пищевые привычки. Тем не менее мы сравнили стоимость одних и тех же продуктов в разных странах и проверили, какой процент от дохода будет отдавать за базовую продуктовую корзину человек, получающий «минималку».
В этом рейтинге страны Балтии расположились следующим образом: Эстония — 13 место, Литва — 19 место, Латвия — 28 место. Самое выгодное соотношение цен на продукты к минимальной зарплате в Австралии, Великобритании и Ирландии. Там продуктовая корзина составляет от 7 до 7,3% от местной минимальной оплаты труда.
Позади балтийских стран в этом рейтинге расположились Беларусь (42 место), Россия (44 место) и Молдова (45 место).
В некоторых странах, таких как Нигерия и Узбекистан, минимальная зарплата не превышает стоимости самого скромного набора продуктов.
Методология
В настоящем исследовании сравнивались самые последние данные о минимальном размере оплаты труда с данными на январь 2019 года. Мы не учитывали страны, в которых размер заработной платы определяется профсоюзами и в которых нет общенациональной минимальной зарплаты. Для стран, где правительство устанавливает дифференцированную минимальную заработную плату для отдельных административных единиц (Канада, Вьетнам, Таиланд), мы рассчитали и использовали среднее арифметическое. Сумма после уплаты налогов была получена с помощью местных налоговых калькуляторов. Цены продуктов, использованные в этом исследовании, взяты с сайта numbeo.com, где собираются тысячами пользователей со всего мира.
Для конвертации валют использовался средний курс Google Finance за четвёртый квартал 2019 г.