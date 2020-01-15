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Процедура импичмента Трампа в Сенате может начаться 21 января

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Jacquelyn Martin


Процедура импичмента президента США Дональда Трампа в виде судебного процесса может начаться в Сенате Конгресса уже 21 января, сообщает ТАСС. Об этом заявил во вторник лидер республиканского большинства в верхней палате американского законодательного органа Митч Макконнелл.

"Мы сможем пройти некоторые предварительные этапы на этой неделе, что даст нам возможность начать судебное разбирательство в следующий вторник [21 января]", - отметил он, отвечая на вопросы журналистов.

Начало судебного процесса в Сенате напрямую зависит от того, когда Палата представителей Конгресса передаст сенаторам обвинительное заключение в рамках процедуры импичмента. Ожидается, что это произойдет в ближайшие дни после соответствующего голосования в среду.
ТАСС
Категории: политика, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: импичмент, Сенат, Трамп, демократы
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добавлена сегодня, 15 января, 13:00

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