Процедура импичмента Трампа в Сенате может начаться 21 января 🔊 Воспроизвести Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Jacquelyn Martin



Процедура импичмента президента США Дональда Трампа в виде судебного процесса может начаться в Сенате Конгресса уже 21 января, сообщает



"Мы сможем пройти некоторые предварительные этапы на этой неделе, что даст нам возможность начать судебное разбирательство в следующий вторник [21 января]", - отметил он, отвечая на вопросы журналистов.



Начало судебного процесса в Сенате напрямую зависит от того, когда Палата представителей Конгресса передаст сенаторам обвинительное заключение в рамках процедуры импичмента. Ожидается, что это произойдет в ближайшие дни после соответствующего голосования в среду. Процедура импичмента президента США Дональда Трампа в виде судебного процесса может начаться в Сенате Конгресса уже 21 января, сообщает ТАСС . Об этом заявил во вторник лидер республиканского большинства в верхней палате американского законодательного органа Митч Макконнелл."Мы сможем пройти некоторые предварительные этапы на этой неделе, что даст нам возможность начать судебное разбирательство в следующий вторник [21 января]", - отметил он, отвечая на вопросы журналистов.Начало судебного процесса в Сенате напрямую зависит от того, когда Палата представителей Конгресса передаст сенаторам обвинительное заключение в рамках процедуры импичмента. Ожидается, что это произойдет в ближайшие дни после соответствующего голосования в среду. ТАСС Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: импичмент, Сенат, Трамп, демократы — статья прочитана 74 раза Комментарии