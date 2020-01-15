Немцам советуют инвестировать в акции Газпрома и в рубль 🔊 Воспроизвести Глава "Газпрома" Алексей Миллер на общем собрании акционеров компании



Фондовый рынок России даже после бурного роста в 2019 году остается недооцененным, считают биржевые эксперты в ФРГ. Их впечатляют высокие дивиденды и твердость российской валюты, пишет



Во что вкладывать деньги в 2020 году? Целый ряд немецких экспертов советует инвестировать в Россию. Причем рекомендации эти адресованы не только крупным, институциональным, но и мелким, розничным инвесторам, ищущим возможности выгодно разместить свои сбережения. Фондовый рынок России даже после бурного роста в 2019 году остается недооцененным, считают биржевые эксперты в ФРГ. Их впечатляют высокие дивиденды и твердость российской валюты, пишет DW Во что вкладывать деньги в 2020 году? Целый ряд немецких экспертов советует инвестировать в Россию. Причем рекомендации эти адресованы не только крупным, институциональным, но и мелким, розничным инвесторам, ищущим возможности выгодно разместить свои сбережения.



Журнал Der Aktionär рекомендует "Газпром" розничным инвесторам



Автор всех этих публикаций, сотрудник журнала Торстен Кюфнер (Thorsten Küfner), убежден в "очень хороших перспективах" газпромовских акций, хотя и оговаривается, что адресует свой совет "смелым инвесторам". DW спросила журналиста, почему он именно сейчас столь настойчиво рекомендует бумаги "Газпрома", хотя момент для их покупки представляется не самым удачным.



Торстен Кюфнер



"Мы рекомендуем акции "Газпрома" к покупке уже года два-три, - ответил Торстен Кюфнер. - Практически все российские акции, несмотря на бурный рост в 2019 году, по-прежнему оцениваются очень низко. Но в случае с "Газпромом" оценка является прямо-таки экстремально низкой, тем более для компании со столь мощными позициями на рынке. Так что это - одна из самых недооцененных в мире бумаг".



Акции "Газпрома": очень выгодное соотношение цена-прибыль



Собеседник DW указал на ключевой показатель, используемый при анализе привлекательности акций: соотношение их цены к ожидаемой прибыли (по-английски price-earnings ratio или P/E). Чем ниже P/E, тем "дешевле", выгоднее считается корпоративная бумага. "У "Газпрома" этот показатель составляет около 5, а, скажем, у только что вышедшей на биржу Saudi Aramco (саудовская нефтяная компания. - Ред.) он равен 18", - отметил Торстен Кюфнер.



Торговый зал Франкфуртской биржи



И добавил: "Представьте себе, кто-то в свое время после 90-процентого роста продал акции Apple - как он сегодня локти кусает!". Иными словами, Торстен Кюфнер уверен в долгосрочных перспективах акций "Газпрома", пусть даже в этом году финансовые показатели компании ухудшаться из-за уже упоминавшихся факторов.



Российские акции: чрезвычайно высокая дивидендная доходность



В редакции Der Aktionär в баварском Клумбахе считают, что весьма серьезным аргументом в пользу бумаг "Газпрома" является ввод в строй в прошлом году идущего в Китай газопровода "Сила Сибири": благодаря ему существенно возрастет экспорт компании. Еще более весомым фактором, по мнению Торстена Кюфнера, является чрезвычайно высокая, особенно по нынешним европейским меркам, дивидендная доходность газпромовских акций.



Андреас Меннике



"Российский рынок акций не только остается, несмотря на рост индекса РТС в прошлом году более чем на 45 процентов, наиболее выгодным рынком в мире со средним соотношением цена-прибыль в 6. Но это еще и один из рынков с самой высокой дивидендной доходностью, составляющей в среднем, особенно у бумаг из нефтегазового сектора, свыше 6 процентов годовых", - подчеркнул Андреас Меннике в интервью DW.



Московская биржа: и дальше хорошие долгосрочные перспективы



Столь высокая доходность в значительной мере связана с требованием российского правительства к компаниям с государственным участием выплачивать в виде дивидендов 50% чистой прибыли. Не у всех это пока получается, но "Газпром", указал Андреас Меннике, заплатит в этом году по итогам 2019 года 30%, затем 40% и уже в 2022 году намерен выйти на заданный показатель в 50%.



К этому времени, уверен эксперт, вырастет и прибыль компании, поскольку период гигантских инвестиций в огромные трубопроводные проекты подходит к концу, и они начнут давать отдачу. В результате дивидендная доходность акций "Газпрома" может вырасти до 8-10% годовых, полагает Андреас Меннике, и это обеспечит бумагам крупнейшей российской биржевой компании стабильно высокий интерес со стороны международных инвесторов, изголодавшихся по доходности в условиях нулевых и даже отрицательных процентных ставок в Америке и Европе.



Так что у Московской биржи - хорошие перспективы, убежден эксперт, хотя и допускает, что после "фантастического 2019 биржевого года" на мировых фондовых рынках возрастет волатильность, иными словами - колебания курсов станут более сильными.



Эксперту нравятся "Норильский никель", "Яндекс", "Сбербанк"



Конечно, российский рынок акций, признал издатель биржевого бюллетеня East Stock Trends, сильно зависит от политических факторов, и это отпугивает многих иностранных инвесторов, особенно американских. Но в нынешнем году такая зависимость от политики может сыграть положительную роль: если намеченные на март очередные переговоры по Украине в "нормандском формате" приведут к реальным подвижкам (в чем Андреас Меннике, правда, пока сомневается), то может начаться процесс поэтапного снятия с России санкций ЕС. В таком случае индекс Московской биржи РТС "может подскочить как минимум процентов на 20", спрогнозировал собеседник DW.



Промышленная зона Норильска



Весьма интересными эксперт считает также акции "Яндекса", особенно из-за действующих и планируемых сервисов компании в области перевозки пассажиров, "Сбербанка" из-за его стратегии цифровизации бизнеса, а также торговых и золотодобывающих предприятий.



Рубль укрепился и останется твердым



Что же касается рубля, который "в прошлом году был одной из самых быстрорастущих валют в мире", то его курс, по мнению Андреас Меннике, до весны еще может несколько подрасти, но потом будет находится в боковом движении (останется на нынешнем уровне) или немного снизится, в том числе из-за ожидаемого экспертом определенного удешевления нефти.



В то же время эксперты по валютам развивающихся рынков, опрошенные немецкой экономической газетой Handelsblatt, перспективы рубля оценивают весьма оптимистично. Аналитик мюнхенского банка BayernLB Мануэль Андерш (Manuel Andersch) ожидает в 2020 году некоторого ослабления доллара США и, соответственно, укрепления денежных единиц азиатских государств и стран-экспортеров нефти, в том числе и России.



А Кристиан Витоска (Christian Wietoska), инвестиционный стратег в лондонском подразделении Deutsche Bank, указал, что в пользу рубля говорят сейчас не только высокие цены на нефть и возросшая устойчивость экономики России к кризисам, но и приток иностранного капитала на российский рынок облигаций и низкий уровень инфляции в РФ. Так, журнал Der Aktionär, одно из ведущих в Германии изданий для индивидуальных инвесторов и вкладчиков, в первой половине января сразу в нескольких статьях на своем сайте рекомендовал читателям приобрести акции российской полугосударственной компании "Газпром". В заголовке одной из них говорится, что потенциал роста этих ценных бумаг составляет "дальнейшие 50 процентов".Автор всех этих публикаций, сотрудник журнала Торстен Кюфнер (Thorsten Küfner), убежден в "очень хороших перспективах" газпромовских акций, хотя и оговаривается, что адресует свой совет "смелым инвесторам". DW спросила журналиста, почему он именно сейчас столь настойчиво рекомендует бумаги "Газпрома", хотя момент для их покупки представляется не самым удачным.Ведь цены на природный газ в Европе, на главном экспортном рынке "Газпрома", упали, спрос на топливо из-за теплой погоды низкий, строительство "Северного потока-2" остановлено на год или даже больше, "Турецкий поток" тоже около года будет работать лишь частично, в то же время конкуренция со стороны поставщиков сжиженного природного газа (СПГ) растет."Мы рекомендуем акции "Газпрома" к покупке уже года два-три, - ответил Торстен Кюфнер. - Практически все российские акции, несмотря на бурный рост в 2019 году, по-прежнему оцениваются очень низко. Но в случае с "Газпромом" оценка является прямо-таки экстремально низкой, тем более для компании со столь мощными позициями на рынке. Так что это - одна из самых недооцененных в мире бумаг".Собеседник DW указал на ключевой показатель, используемый при анализе привлекательности акций: соотношение их цены к ожидаемой прибыли (по-английски price-earnings ratio или P/E). Чем ниже P/E, тем "дешевле", выгоднее считается корпоративная бумага. "У "Газпрома" этот показатель составляет около 5, а, скажем, у только что вышедшей на биржу Saudi Aramco (саудовская нефтяная компания. - Ред.) он равен 18", - отметил Торстен Кюфнер.В прошлом году акции "Газпрома", которые в Германии довольно активно торгуются на Франкфуртской бирже в виде производных ценных бумаг - американских депозитарных расписок (ADR), подорожали примерно на 90 процентов. На вопрос DW, не является ли такой взлет курса всего за год скорее поводом для продажи с целью зафиксировать прибыль, эксперт журнала Der Aktionär возразил, что ведь до этого газпромовские акции довольно долго топтались на месте.И добавил: "Представьте себе, кто-то в свое время после 90-процентого роста продал акции Apple - как он сегодня локти кусает!". Иными словами, Торстен Кюфнер уверен в долгосрочных перспективах акций "Газпрома", пусть даже в этом году финансовые показатели компании ухудшаться из-за уже упоминавшихся факторов.В редакции Der Aktionär в баварском Клумбахе считают, что весьма серьезным аргументом в пользу бумаг "Газпрома" является ввод в строй в прошлом году идущего в Китай газопровода "Сила Сибири": благодаря ему существенно возрастет экспорт компании. Еще более весомым фактором, по мнению Торстена Кюфнера, является чрезвычайно высокая, особенно по нынешним европейским меркам, дивидендная доходность газпромовских акций.На нее указал в беседе с DW и Андреас Меннике (Andreas Männicke), один из ведущих в Германии специалистов по фондовым и валютным рынкам России и Восточной Европы. Он возглавляет в Гамбурге консалтинговую компанию ESI East Stock Informationsdienste и издает ежемесячный биржевой бюллетень East Stock Trends. В своем видеоблоге и в нескольких публикациях он утверждает: в долгосрочном плане возможно удвоение курса акций "Газпрома"."Российский рынок акций не только остается, несмотря на рост индекса РТС в прошлом году более чем на 45 процентов, наиболее выгодным рынком в мире со средним соотношением цена-прибыль в 6. Но это еще и один из рынков с самой высокой дивидендной доходностью, составляющей в среднем, особенно у бумаг из нефтегазового сектора, свыше 6 процентов годовых", - подчеркнул Андреас Меннике в интервью DW.Столь высокая доходность в значительной мере связана с требованием российского правительства к компаниям с государственным участием выплачивать в виде дивидендов 50% чистой прибыли. Не у всех это пока получается, но "Газпром", указал Андреас Меннике, заплатит в этом году по итогам 2019 года 30%, затем 40% и уже в 2022 году намерен выйти на заданный показатель в 50%.К этому времени, уверен эксперт, вырастет и прибыль компании, поскольку период гигантских инвестиций в огромные трубопроводные проекты подходит к концу, и они начнут давать отдачу. В результате дивидендная доходность акций "Газпрома" может вырасти до 8-10% годовых, полагает Андреас Меннике, и это обеспечит бумагам крупнейшей российской биржевой компании стабильно высокий интерес со стороны международных инвесторов, изголодавшихся по доходности в условиях нулевых и даже отрицательных процентных ставок в Америке и Европе.Так что у Московской биржи - хорошие перспективы, убежден эксперт, хотя и допускает, что после "фантастического 2019 биржевого года" на мировых фондовых рынках возрастет волатильность, иными словами - колебания курсов станут более сильными.Конечно, российский рынок акций, признал издатель биржевого бюллетеня East Stock Trends, сильно зависит от политических факторов, и это отпугивает многих иностранных инвесторов, особенно американских. Но в нынешнем году такая зависимость от политики может сыграть положительную роль: если намеченные на март очередные переговоры по Украине в "нормандском формате" приведут к реальным подвижкам (в чем Андреас Меннике, правда, пока сомневается), то может начаться процесс поэтапного снятия с России санкций ЕС. В таком случае индекс Московской биржи РТС "может подскочить как минимум процентов на 20", спрогнозировал собеседник DW.Наряду с "Газпромом" он рекомендует немецким инвесторам "Норильский никель" - "крупнейшего в мире производителя палладия, цены на который просто взорвались". Курс акций этой компании, правда, на историческом максимуме, но у них дивидендная доходность в 12%. А добываемые "Норникелем" медь и кобальт будут очень востребованы в условиях начинающегося бума электромобилей.Весьма интересными эксперт считает также акции "Яндекса", особенно из-за действующих и планируемых сервисов компании в области перевозки пассажиров, "Сбербанка" из-за его стратегии цифровизации бизнеса, а также торговых и золотодобывающих предприятий.Что же касается рубля, который "в прошлом году был одной из самых быстрорастущих валют в мире", то его курс, по мнению Андреас Меннике, до весны еще может несколько подрасти, но потом будет находится в боковом движении (останется на нынешнем уровне) или немного снизится, в том числе из-за ожидаемого экспертом определенного удешевления нефти.В то же время эксперты по валютам развивающихся рынков, опрошенные немецкой экономической газетой Handelsblatt, перспективы рубля оценивают весьма оптимистично. Аналитик мюнхенского банка BayernLB Мануэль Андерш (Manuel Andersch) ожидает в 2020 году некоторого ослабления доллара США и, соответственно, укрепления денежных единиц азиатских государств и стран-экспортеров нефти, в том числе и России.А Кристиан Витоска (Christian Wietoska), инвестиционный стратег в лондонском подразделении Deutsche Bank, указал, что в пользу рубля говорят сейчас не только высокие цены на нефть и возросшая устойчивость экономики России к кризисам, но и приток иностранного капитала на российский рынок облигаций и низкий уровень инфляции в РФ. dw.com Категории: в мире, экономика Ключевые слова: аналитика, акции, госдолг, рубль, вложения — статья прочитана 181 раз Комментарии