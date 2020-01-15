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В Израиле арестован раввин-рабовладелец
Израильская полиция арестовала раввина, который, как утверждает обвинение, держал в рабских условиях около 50 женщин и детей, сообщает ВВС.
Полицейские провели рейд в одном из зданий Иерусалима, когда стало известно, что некий религиозный лидер уже несколько лет противозаконно удерживает там людей, принуждая их к рабскому труду.
Его предполагаемые жертвы находились в полной изоляции и не могли связаться с родными и близкими.
60-летний раввин был задержан в ультраортодоксальном районе в центральной части Иерусалима по обвинению в содержании изолированного сообщества, в котором женщины и дети работали в рабских условиях, говорится в заявлении полиции.
Отмечается, что у раввина было восемь сообщниц.
"Нам известно, что женщины и дети находились там несколько месяцев, - цитирует Ассошиэйтед пресс слова представителя полиции Мики Розенфельда. - Нам известно, что он забирал их деньги и держал их против воли".
Сам раввин отрицает все выдвинутые против него обвинения.
bbc.com
Категории: в мире, чп и криминал, общество
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