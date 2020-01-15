В Израиле арестован раввин-рабовладелец 🔊 Воспроизвести AFP Image caption Подозреваемого арестовали в ультраортодоксальном районе Иерусалима



Израильская полиция арестовала раввина, который, как утверждает обвинение, держал в рабских условиях около 50 женщин и детей, сообщает



Полицейские провели рейд в одном из зданий Иерусалима, когда стало известно, что некий религиозный лидер уже несколько лет противозаконно удерживает там людей, принуждая их к рабскому труду.



Его предполагаемые жертвы находились в полной изоляции и не могли связаться с родными и близкими.



60-летний раввин был задержан в ультраортодоксальном районе в центральной части Иерусалима по обвинению в содержании изолированного сообщества, в котором женщины и дети работали в рабских условиях, говорится в заявлении полиции.



Отмечается, что у раввина было восемь сообщниц.



"Нам известно, что женщины и дети находились там несколько месяцев, - цитирует Ассошиэйтед пресс слова представителя полиции Мики Розенфельда. - Нам известно, что он забирал их деньги и держал их против воли".



Сам раввин отрицает все выдвинутые против него обвинения. Израильская полиция арестовала раввина, который, как утверждает обвинение, держал в рабских условиях около 50 женщин и детей, сообщает ВВС Полицейские провели рейд в одном из зданий Иерусалима, когда стало известно, что некий религиозный лидер уже несколько лет противозаконно удерживает там людей, принуждая их к рабскому труду.Его предполагаемые жертвы находились в полной изоляции и не могли связаться с родными и близкими.60-летний раввин был задержан в ультраортодоксальном районе в центральной части Иерусалима по обвинению в содержании изолированного сообщества, в котором женщины и дети работали в рабских условиях, говорится в заявлении полиции.Отмечается, что у раввина было восемь сообщниц."Нам известно, что женщины и дети находились там несколько месяцев, - цитирует Ассошиэйтед пресс слова представителя полиции Мики Розенфельда. - Нам известно, что он забирал их деньги и держал их против воли".Сам раввин отрицает все выдвинутые против него обвинения. bbc.com Категории: в мире, чп и криминал, общество Ключевые слова: Израиль, полиция, рабство, раввин — статья прочитана 199 раз Комментарии