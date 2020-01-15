Загрузка... «Надутая экономика»: почему мировой долг достиг рекордных $253 трлн 🔊 Воспроизвести Gettyimages.ru © herezoff



Мировой долг обновил исторический максимум и достиг $253 трлн, или 322% глобального ВВП. Уровень долговой нагрузки США составил 327%, Японии — 540%, стран еврозоны — 388%. Об этом говорится в исследовании Института международных финансов (IIF), сообщает



Размер мирового долга достиг максимального уровня за всю историю наблюдений. Как подсчитали в американском Институте международных финансов (IIF), в III квартале 2019 года показатель увеличился до $253 трлн и составил 322% глобального ВВП. Мировой долг обновил исторический максимум и достиг $253 трлн, или 322% глобального ВВП. Уровень долговой нагрузки США составил 327%, Японии — 540%, стран еврозоны — 388%. Об этом говорится в исследовании Института международных финансов (IIF), сообщает RT . Рост закредитованности государств связан с повсеместным снижением процентных ставок, утверждают эксперты. Специалисты не исключают, что замедление мировой экономики и ускорение кредитования могут угрожать финансовой стабильности наиболее крупных заёмщиков.Размер мирового долга достиг максимального уровня за всю историю наблюдений. Как подсчитали в американском Институте международных финансов (IIF), в III квартале 2019 года показатель увеличился до $253 трлн и составил 322% глобального ВВП. Объём мирового долга представляет собой общую задолженность населения, компаний, финансовых организаций и правительств всех стран. Согласно оценке экспертов IIF, за последние пять лет значение повысилось почти на $30 трлн и в ближайшее время продолжит расти.



«По нашим расчётам, в условиях низких процентных ставок и слабых финансовых условий общий мировой долг превысит $257 трлн уже в I квартале 2020 года», — говорится в исследовании организации.



Хотя мировая экономика начала замедляться, темпы роста глобального долга, напротив, ускорились. По мнению аналитиков, главной причиной такой ситуации оказалась политика центральных банков.



В 2019 году мировые регуляторы начали синхронно снижать процентные ставки для стимулирования деловой активности и экономического роста в своих странах. Со временем действия центробанков должны привести к удешевлению кредитов, увеличению внутреннего спроса и объёмов капиталовложений. Но в то же время такая политика рискует привести к чрезмерной закредитованности стран.



«Сейчас все ключевые экономики мира находятся в фазе снижения ставок, благодаря чему кредиты и другие заимствования становятся дешевле. В тех странах, где большая закредитованность лежит в основе экономического роста, аппетит к подешевевшим заимствованиям стал ещё сильнее», — пояснил RT аналитик долгового рынка ИК «Иволга Капитал» Илья Григорьев.



Примечательно, что задолженность развитых государств составляет порядка $180 трлн (383% ВВП) и более чем в два раза превосходит показатель развивающихся стран — $72 трлн (223% ВВП).



«Сейчас валюты развивающихся стран не могут позволить себе значительные объёмы долга. В их интересах держать задолженность на относительно низком уровне для упрощённого доступа к мировому рынку капитала. Кроме того, далеко не все кредиторы согласны предоставлять займы в локальным валютах, а обязательства в долларах и евро могут быть экономически опасны для некоторых стран», — отметил в разговоре с RT директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.



Однако среди развивающихся стран есть исключение. Речь идёт о Китае, общий долг которого достиг 310% ВВП. Эксперты IIF объяснили такую ситуацию ростом кредитования в корпоративном секторе страны.



При этом среди развитых стран самую тяжёлую долговую нагрузку испытывают США, Япония и государства еврозоны. По оценке IIF, в Соединённых Штатах общая задолженность правительства, граждан и бизнеса превышает 327% ВВП страны. В еврозоне значение составляет 388% ВВП, в Японии — 540%.



«В последнее время мировая экономика всё больше становится не реальной, а надутой. Мы видим появление финансовых пузырей, которые способны надуваться продолжительное время. Жизнь в долг позволяет не только расходовать средства, но и направлять их на развитие производств. Причём зачастую производства строятся за счёт заёмных средств под залог будущих доходов предприятий. Это не совсем правильно, и рано или поздно пузырь может схлопнуться», — рассказал RT аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.



Как отмечают эксперты, в случае дальнейшего замедления глобальной экономики прибыли мировых компаний и государств начнут сокращаться. Таким образом, бизнесу и правительствам станет труднее расплачиваться по счетам. В результате самые закредитованные организации и страны рискуют столкнуться с кризисом.



«Если экономические условия становятся хуже, то предприятия получают меньше прибыли, а объём их долга при этом не меняется. В результате начинаются просрочки по обязательствам. У этой проблемы есть два пути решения: либо заёмщики прибегнут к рефинансированию долга, что со временем ещё больше усугубит проблему, либо начнут объявлять дефолты по своим обязательствам. Такой сценарий предполагает начало финансового кризиса», — отметил Илья Григорьев.



Жизненный опыт



Любопытно, что одним из самых низких уровней долга в мире сегодня обладает Россия. В настоящий момент общий размер долговой нагрузки страны составляет лишь 90% ВВП.



Москва начала заметно снижать зависимость от внешних займов после дефолта 1998 года. Об этом в беседе с RT рассказал эксперт компании «Международный финансовый центр» Гайдар Гасанов. По его словам, вместе со снижением уровня долга Россия одновременно стала наращивать объём золотовалютных резервов. Такая политика позволила стране создать финансовую подушку безопасности на случай внешних шоков.



«После 2000 года Россия стала досрочно погашать весь свой долг Международному валютному фонду (МВФ). Москва также выплатила оставшиеся со времён СССР обязательства Лондонскому и Парижскому клубам кредиторов. Сейчас денежные резервы России настолько выросли, что теперь страна может спокойно покрыть свой внешний долг», — заключил Гасанов. Загрузка... russian.rt.com Категории: экономика, в мире Ключевые слова: аналитика, ЕС, госдолг, страны — статья прочитана 76 раз Комментарии