Загрузка... Australian Open: теннисистам пришлось прервать матчи из-за дыма лесных пожаров 🔊 Воспроизвести EPA Image caption Дым от пожаров окутал Мельбурн



Словенская теннисистка Далила Якупович не смогла доиграть в Мельбурне квалификационный матч Открытого чемпионата Австралии из-за задымления воздуха на корте, вызванного лесными пожарами, охватившими огромную территорию страны, сообщает



Якупович, занимающая 180 место в мировом теннисном рейтинге, выигрывала в квалификации у швейцарки Стефани Фогель 6-4, 5-6, когда у нее начался приступ кашля, и возникли проблемы с дыханием. Словенская теннисистка Далила Якупович не смогла доиграть в Мельбурне квалификационный матч Открытого чемпионата Австралии из-за задымления воздуха на корте, вызванного лесными пожарами, охватившими огромную территорию страны, сообщает ВВС Якупович, занимающая 180 место в мировом теннисном рейтинге, выигрывала в квалификации у швейцарки Стефани Фогель 6-4, 5-6, когда у нее начался приступ кашля, и возникли проблемы с дыханием.



Awful scenes in Melbourne.



Dalila Jakupovic has abandoned her #AusOpen qualifying match after suffering a coughing fit while playing in thick smoke caused by the #AustralianFires. pic.twitter.com/WAJv6TzTjW — ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) 14 January 2020







Когда ее спросили о решении организаторов не приостанавливать квалификации, Якупович сказала: "Я думаю это несправедливо, потому что это вредно для нас. Я удивилась, я думала, что мы не будем играть сегодня. Но нам особо не дали выбора".



"Это меня разозлило. Еще более грустно от того, что победа была близка, но я просто не смогла довести матч до конца. У меня нет астмы и трудностей с дыханием в жаркую погоду", - добавила теннисистка.



Квалификации и тренировки были приостановлены на час из-за плохого качества воздуха. Организаторы турнира заявили, что будут постоянно отслеживать ситуацию.







Когда ее спросили о решении организаторов не приостанавливать квалификации, Якупович сказала: "Я думаю это несправедливо, потому что это вредно для нас. Я удивилась, я думала, что мы не будем играть сегодня. Но нам особо не дали выбора".



"Это меня разозлило. Еще более грустно от того, что победа была близка, но я просто не смогла довести матч до конца. У меня нет астмы и трудностей с дыханием в жаркую погоду", - добавила теннисистка.



Квалификации и тренировки были приостановлены на час из-за плохого качества воздуха. Организаторы турнира заявили, что будут постоянно отслеживать ситуацию.



EPA Image caption Жителям Мельбурна рекомендовали оставаться дома



По меньшей мере 28 человек погибли из-за лесных пожаров, опустошивших уже 10 млн гектаров с 1 июля 2019 года.



Перед снятием Якупович с турнира организаторы заявили: "Дальнейшие решения будут приниматься в соответствии с ситуацией на кортах после консультаций с командой медиков, метеорологическим бюро и учеными из агентства по охране окружающей среды штата Виктория".



"Как всегда здоровье и безопасность наших игроков, сотрудников и болельщиков являются нашим главным приоритетом", - говорится в заявлении.



GETTY IMAGES Image caption Матч Марии Шараповой также пришлось прервать свой матч



Выставочный матч Марии Шараповой с немкой Лаурой Зигемунд также пришлось прекратить после того, как обе спортсменки пожаловались на качество воздуха. В тот момент российская теннисистка проигрывала 7-6, 5-5.



"Ближе к концу второго сета я почувствовала, как накатывает приступ кашля, но я перед этим болела несколько недель, так что подумала, что причина в этом, - рассказала Шарапова в послематчевом интервью. - Но затем я услышала, что Лаура сказала арбитру, что тоже борется с кашлем. Мы там были больше двух часов, так что с точки зрения заботы о здоровье это было правильное решение организаторов ".



Канадская теннисистка Эжени Бушар тоже ненадолго покинула корт в ходе квалификационного матча против китаянки Ю Сяоди, взяв медицинский тайм-аут. После возвращения она довела игру до конца, победив в итоге 4-6, 7-6, 6-1.



Основной турнир начинается 20 января, и организаторы заявили, что не ожидают каких-либо задержек. Они утверждают, что были приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности теннисистов.



GETTY IMAGES Image caption В ходе матча тренер Бернарда Томича проверял его дыхание "Было просто ужасно. Я никогда ничего подобного не испытывала. Я боялась потерять сознание, потому что не могла держаться на ногах", - сказала спортсменка.Когда ее спросили о решении организаторов не приостанавливать квалификации, Якупович сказала: "Я думаю это несправедливо, потому что это вредно для нас. Я удивилась, я думала, что мы не будем играть сегодня. Но нам особо не дали выбора"."Это меня разозлило. Еще более грустно от того, что победа была близка, но я просто не смогла довести матч до конца. У меня нет астмы и трудностей с дыханием в жаркую погоду", - добавила теннисистка.Квалификации и тренировки были приостановлены на час из-за плохого качества воздуха. Организаторы турнира заявили, что будут постоянно отслеживать ситуацию.Когда ее спросили о решении организаторов не приостанавливать квалификации, Якупович сказала: "Я думаю это несправедливо, потому что это вредно для нас. Я удивилась, я думала, что мы не будем играть сегодня. Но нам особо не дали выбора"."Это меня разозлило. Еще более грустно от того, что победа была близка, но я просто не смогла довести матч до конца. У меня нет астмы и трудностей с дыханием в жаркую погоду", - добавила теннисистка.Квалификации и тренировки были приостановлены на час из-за плохого качества воздуха. Организаторы турнира заявили, что будут постоянно отслеживать ситуацию.По меньшей мере 28 человек погибли из-за лесных пожаров, опустошивших уже 10 млн гектаров с 1 июля 2019 года.Перед снятием Якупович с турнира организаторы заявили: "Дальнейшие решения будут приниматься в соответствии с ситуацией на кортах после консультаций с командой медиков, метеорологическим бюро и учеными из агентства по охране окружающей среды штата Виктория"."Как всегда здоровье и безопасность наших игроков, сотрудников и болельщиков являются нашим главным приоритетом", - говорится в заявлении.Выставочный матч Марии Шараповой с немкой Лаурой Зигемунд также пришлось прекратить после того, как обе спортсменки пожаловались на качество воздуха. В тот момент российская теннисистка проигрывала 7-6, 5-5."Ближе к концу второго сета я почувствовала, как накатывает приступ кашля, но я перед этим болела несколько недель, так что подумала, что причина в этом, - рассказала Шарапова в послематчевом интервью. - Но затем я услышала, что Лаура сказала арбитру, что тоже борется с кашлем. Мы там были больше двух часов, так что с точки зрения заботы о здоровье это было правильное решение организаторов ".Канадская теннисистка Эжени Бушар тоже ненадолго покинула корт в ходе квалификационного матча против китаянки Ю Сяоди, взяв медицинский тайм-аут. После возвращения она довела игру до конца, победив в итоге 4-6, 7-6, 6-1.Основной турнир начинается 20 января, и организаторы заявили, что не ожидают каких-либо задержек. Они утверждают, что были приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности теннисистов. Загрузка... bbc.com Категории: в мире, чп и криминал, здоровье, спорт Ключевые слова: климат, пожары, гибель, Австралия, коалы, Australian Open — статья прочитана 127 раз Комментарии