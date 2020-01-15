Оппозиция критикует финансирование спора Вильнюса с компанией Veolia 🔊 Воспроизвести



Оппозиция Вильнюсского городского совета критикует решение властей Вильнюса финансировать на средства фонда венчурного капитала Profile Investment судебное разбирательство с французским концерном Veolia об инвестициях в тепловое хозяйство. Директор администрации Вильнюсского самоуправления Повилас Подярскис отклоняет обвинения оппозиции.



По словам председателя Антикоррупционной комиссии горсовета Вильнюса, оппозиционного депутата горсовета Видунаса Садаускаса, в договоре с Profile Investment указаны два "гонорара успеха". Первый из них предусматривает, что до 25,6 евро фонду будет заплачено пропорционально от взысканной суммы, между тем во втором "гонораре успеха" такое условие не предусмотрено.



"По мнению комиссии, именно порядок начисления второго "гонорара успеха" не соответствует решению совета, которое установило основные правила игры", – сказал на пресс-конференции во вторник В. Садаускас. Оппозиция Вильнюсского городского совета критикует решение властей Вильнюса финансировать на средства фонда венчурного капитала Profile Investment судебное разбирательство с французским концерном Veolia об инвестициях в тепловое хозяйство. Директор администрации Вильнюсского самоуправления Повилас Подярскис отклоняет обвинения оппозиции.По словам председателя Антикоррупционной комиссии горсовета Вильнюса, оппозиционного депутата горсовета Видунаса Садаускаса, в договоре с Profile Investment указаны два "гонорара успеха". Первый из них предусматривает, что до 25,6 евро фонду будет заплачено пропорционально от взысканной суммы, между тем во втором "гонораре успеха" такое условие не предусмотрено."По мнению комиссии, именно порядок начисления второго "гонорара успеха" не соответствует решению совета, которое установило основные правила игры", – сказал на пресс-конференции во вторник В. Садаускас. Он подчеркнул, что совершенно не определены условия, что такое "успех" и "выигрываемое дело", поэтому из условий договора не ясно, считается ли, например, то, что теплосетям Вильнюса удалось отсудить один тепловой насос, успехом, за который венчурный фонд мог бы получить "гонорар успеха".



По его словам, Антикоррупционная комиссия предлагает уточнить содержание уже подписанного договора, обеспечив, что фонд получит гонорар, пропорциональный имуществу, которое удалось отсудить Вильнюсским теплосетям.



Директор администрации Вильнюсского самоуправления П. Подярскис говорит, что Антикоррупционная комиссия раскрыла в своих выводах конфиденциальную информацию договора с Profile Investment, а само соглашение с фондом называет большим успехом.



"Самоуправлению не нужно останавливать другие проекты, чтобы оно могло финансировать разбирательство с Veolia. Юристам теперь платит Profile Investment, который получит назад свои инвестиции только в том случае, если самоуправление выиграет дело против Veolia", – сказал П. Подярскис в комментарии для BNS.



О том, что разбирательство Вильнюса с Veolia будет финансировать Profile Investment, было объявлено в феврале прошлого года. П. Подярскис тогда говорил, что фонд профинансирует судебные расходы на сумму до 5 млн евро, его "гонорар успеха" будет зависеть от присужденной суммы, а в случае неудачи Profile Investment не получит никакой суммы.



Вильнюсское самоуправление и Вильнюсские теплосети судятся о сделанных в 2002-2017 годах инвестициях Veolia в тепловое хозяйство города с французской компанией в Стокгольмском арбитраже с целью отсудить у этой компании более 400 млн евро. Veolia утверждает, что ущерб в результате незаконных действий властей понесла она и, в свою очередь, требует возместить ей 22 млн евро. BNS Категории: экономика, общество, чп и криминал Ключевые слова: суд, договор, Стокгольм, Veolia География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 161 раз Комментарии