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В Литву поступили первые трубы для газовой перемычки GIPL
В Литву доставлены первые стальные трубы для литовско-польского газопровода (GIPL), сообщил оператор газопередающей системы Литвы Amber Grid.
"Мы начинаем активный первый этап работ по этому важному не только для Литвы, но и для всех Балтийских стран и Финляндии. Во время работ основные силы бросаем на прокладку трубопровода от Яунюнай до Алитуса еще до конца этого года", – сказал для пресс-релиза временный гендиректор Amber Grid Нямунас Бикнюс.
Трубы для перемычки за 26,4 млн евро (без НДС) поставляет выигравшая конкурс польская компания Izostal Газопровод в Литве за 79,851 млн евро (без НДС) проложит компания Alvora вместе с Siauliu dujotiekio statyba.
В этом году в Литве планируется проложить почти две трети газопровода, то есть 100 км из 165 км.
Проект GIPL стоимостью почти 500 млн евро Amber Grid проводит в жизнь совместно с польским оператором газопередающей системы Gaz-System.
Категории: экономика
Ключевые слова: газопровод, польша, строительство
География: Литва
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