В Литву поступили первые трубы для газовой перемычки GIPL 🔊 Воспроизвести архивное фото



В Литву доставлены первые стальные трубы для литовско-польского газопровода (GIPL), сообщил оператор газопередающей системы Литвы Amber Grid.



"Мы начинаем активный первый этап работ по этому важному не только для Литвы, но и для всех Балтийских стран и Финляндии. Во время работ основные силы бросаем на прокладку трубопровода от Яунюнай до Алитуса еще до конца этого года", – сказал для пресс-релиза временный гендиректор Amber Grid Нямунас Бикнюс.



Трубы для перемычки за 26,4 млн евро (без НДС) поставляет выигравшая конкурс польская компания Izostal Газопровод в Литве за 79,851 млн евро (без НДС) проложит компания Alvora вместе с Siauliu dujotiekio statyba.



В этом году в Литве планируется проложить почти две трети газопровода, то есть 100 км из 165 км.



Проект GIPL стоимостью почти 500 млн евро Amber Grid проводит в жизнь совместно с польским оператором газопередающей системы Gaz-System. В Литву доставлены первые стальные трубы для литовско-польского газопровода (GIPL), сообщил оператор газопередающей системы Литвы Amber Grid."Мы начинаем активный первый этап работ по этому важному не только для Литвы, но и для всех Балтийских стран и Финляндии. Во время работ основные силы бросаем на прокладку трубопровода от Яунюнай до Алитуса еще до конца этого года", – сказал для пресс-релиза временный гендиректор Amber Grid Нямунас Бикнюс.Трубы для перемычки за 26,4 млн евро (без НДС) поставляет выигравшая конкурс польская компания Izostal Газопровод в Литве за 79,851 млн евро (без НДС) проложит компания Alvora вместе с Siauliu dujotiekio statyba.В этом году в Литве планируется проложить почти две трети газопровода, то есть 100 км из 165 км.Проект GIPL стоимостью почти 500 млн евро Amber Grid проводит в жизнь совместно с польским оператором газопередающей системы Gaz-System. BNS Категории: экономика Ключевые слова: газопровод, польша, строительство География: Литва — статья прочитана 119 раз Комментарии