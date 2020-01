Суд в США обязал Telegram раскрыть информацию о банковских операциях по продаже токенов 🔊 Воспроизвести © wichayada suwanachun/Shutterstock/FOTODOM



Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк обязал Telegram Group Inc. предоставить Комиссии по ценным бумагам и биржам США финансовую информацию, касающуюся продажи цифровых токенов Gram. Об этом говорится в подписанном постановлении судьи Кевина Кастела, сообщает



"В свете аргументов сторон, представленных в соответствующих письмах и во время телефонной конференции 6 января 2020 года, суд обязывает ответчика предоставить запрашиваемые банковские данные", - отмечается в нем. Компания должна исполнить это решение до 26 февраля 2020 года, указывается в постановлении. При этом судья подчеркнул, что "банковские записи могут быть отредактированы для соблюдения иностранных законов о конфиденциальности личной информации". Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк обязал Telegram Group Inc. предоставить Комиссии по ценным бумагам и биржам США финансовую информацию, касающуюся продажи цифровых токенов Gram. Об этом говорится в подписанном постановлении судьи Кевина Кастела, сообщает ТАСС "В свете аргументов сторон, представленных в соответствующих письмах и во время телефонной конференции 6 января 2020 года, суд обязывает ответчика предоставить запрашиваемые банковские данные", - отмечается в нем. Компания должна исполнить это решение до 26 февраля 2020 года, указывается в постановлении. При этом судья подчеркнул, что "банковские записи могут быть отредактированы для соблюдения иностранных законов о конфиденциальности личной информации". 7 января суд разрешил Telegram не раскрывать дополнительную финансовую информацию, однако сторона защиты к 9 января должна была предоставить подтверждение тому, что указанные банковские записи подпадают под "иностранное законодательство о защите данных". Представители Telegram Group Inc. настаивали, что приложения, на основании которых их оппоненты затребовали дополнительную информацию, не являются судебными документами, а потому соответствующее требование беспочвенно. Изучив доводы сторон, судья в итоге отклонил ходатайство представителей компании, обязав ее опубликовать документы об операциях по продаже Gram.



Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск к Telegram Group Inc. и Ton Issuer Inc. 11 октября 2019 года. Претензии регулятора касаются размещения ответчиками токенов Gram.



В конце 2017 года основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что в начале 2018 года компания собирается заняться монетизацией мессенджера. В январе 2018 года стало известно, что Telegram планирует провести ICO. По итогам двух закрытых предварительных раундов размещения токенов блокчейн-платформы TON мессенджер привлек около $1,7 млрд . Комиссия по ценным бумагам и биржам США полагает, что компания не имела необходимого разрешения на осуществление этих операций. ТАСС Категории: экономика, чп и криминал, технологии Ключевые слова: США, суд, запрет, Telegram, WhatsApp, Signal — статья прочитана 144 раза Комментарии