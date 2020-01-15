МИД предлагает запретить въезд в Литву китаянке, осквернившей кресты за гонконгцев 🔊 Воспроизвести



МИД Литвы во вторник предложил запретить въезд в Литву гражданке Китая, которая в прошлом году осквернила кресты с надписями в поддержку участников протестов в Гонконге, которые находятся на Горе крестов в Шяуляй.



"МИД предлагает внести в список нежелательных в Литве лиц гражданку Китайской Народной Республики (КНР), которая в одной социальной сети показала, что осквернила кресты с надписями в поддержку участников протестов в Гонконге, которые находятся на Горе крестов", – сказала BNS пресс-атташе министра иностранных дел Раса Якилайтене.



Эта китаянка выложила в соцсети видеозапись, на которой видно, как она издевательски поднимает с земли и далеко бросает крест, установленный в поддержку участников протестов в Гонконге. МИД Литвы во вторник предложил запретить въезд в Литву гражданке Китая, которая в прошлом году осквернила кресты с надписями в поддержку участников протестов в Гонконге, которые находятся на Горе крестов в Шяуляй."МИД предлагает внести в список нежелательных в Литве лиц гражданку Китайской Народной Республики (КНР), которая в одной социальной сети показала, что осквернила кресты с надписями в поддержку участников протестов в Гонконге, которые находятся на Горе крестов", – сказала BNS пресс-атташе министра иностранных дел Раса Якилайтене.Эта китаянка выложила в соцсети видеозапись, на которой видно, как она издевательски поднимает с земли и далеко бросает крест, установленный в поддержку участников протестов в Гонконге. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс написал в своем твиттере, что "такое поведение недопустимо, и мириться с ним не будут".



Окончательное решение о внесении китаянки в "черный список" примет Департамент миграции.



Прокуроры Шяуляй проводят досудебное расследование об осквернении могилы или другого места общественного почитания.



Расследование начато в соответствии со статьей Уголовного кодекса (УК) об осквернении могилы или другого места общественного почитания.



В этой статье установлена ответственность за вандализм на кладбище или другом месте общественного почитания, или же за осквернение могилы или другого места общественного почитания по расовым, национальным или религиозным мотивам.



За такие действия УК предусматривает наказание в виде общественных работ, штрафа или лишения свободы на срок до трех лет.



Массовые протесты в Гонконге начались прошлым летом в ответ на теперь уже отозванный проект закона об экстрадиции. С того времени демонстрации переросли в широкомасштабное сопротивление пекинским властям. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: МИД, Гора крестов, осквернение, китаянка, кресты География: Литва, Шяуляй — статья прочитана 150 раз Комментарии