Частично арестовано имущество компании Grigeo Klaipeda 🔊 Воспроизвести



Наложен арест на часть имущества компании по производству картона Grigeo Klaipeda, которая сбрасывала в Куршский залив неочищенные сточные воды. Это подтвердил BNS глава предприятия Томас Эйкинас.



"Я только знаю, что на часть имущества наложен арест", – сказал Т. Эйкинас BNS.



Он отказался от более подробных комментариев и предложил обратиться к представителям по коммуникации компании.



Представитель Клайпедской окружной прокуратуры Игне Ротаутайте-Пукене сказала BNS, что не может ничего комментировать. Прокуратура обещает сообщить больше информации в пятницу на пресс-конференции.



Первым о частичном аресте имущества Grigeo Klaipeda сообщил деловой портал vz.lt.



Глава и крупнейший акционер группы Grigeo сказал порталу, что не может сказать, как арест скажется на работе предприятия. Наложен арест на часть имущества компании по производству картона Grigeo Klaipeda, которая сбрасывала в Куршский залив неочищенные сточные воды. Это подтвердил BNS глава предприятия Томас Эйкинас."Я только знаю, что на часть имущества наложен арест", – сказал Т. Эйкинас BNS.Он отказался от более подробных комментариев и предложил обратиться к представителям по коммуникации компании.Представитель Клайпедской окружной прокуратуры Игне Ротаутайте-Пукене сказала BNS, что не может ничего комментировать. Прокуратура обещает сообщить больше информации в пятницу на пресс-конференции.Первым о частичном аресте имущества Grigeo Klaipeda сообщил деловой портал vz.lt.Глава и крупнейший акционер группы Grigeo сказал порталу, что не может сказать, как арест скажется на работе предприятия. BNS Категории: чп и криминал, экономика Ключевые слова: загрязнение, расследование, акции, Grigeo Klaipeda География: Литва — статья прочитана 105 раз Комментарии