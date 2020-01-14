В бундестаге усомнились в оправданности ликвидации Сулеймани 🔊 Воспроизвести



Эксперты немецкого бундестага подвергли сомнению оправданность действий США по ликвидации иранского командующего подразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани, сообщает



«Заявления администрации США не позволяют однозначно ответить на вопрос, почему убийство Сулеймани в Ираке было необходимо, чтобы отвратить прямую угрозу для жизни американских граждан», — цитирует ТАСС заключение научной службы парламента ФРГ.



Отмечается, что ликвидация Сулеймани была проанализирована по запросу фракции Левой партии.



В заключении говорится, что атака с использованием беспилотников не соответствует критериям крайней меры для спасения жизни американцев.



Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани стало кульминацией противоправных действий США.



Сулеймани был убит 3 января в ходе операции Вооружённых сил США в Ираке. Эксперты немецкого бундестага подвергли сомнению оправданность действий США по ликвидации иранского командующего подразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани, сообщает RT «Заявления администрации США не позволяют однозначно ответить на вопрос, почему убийство Сулеймани в Ираке было необходимо, чтобы отвратить прямую угрозу для жизни американских граждан», — цитирует ТАСС заключение научной службы парламента ФРГ.Отмечается, что ликвидация Сулеймани была проанализирована по запросу фракции Левой партии.В заключении говорится, что атака с использованием беспилотников не соответствует критериям крайней меры для спасения жизни американцев.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани стало кульминацией противоправных действий США.Сулеймани был убит 3 января в ходе операции Вооружённых сил США в Ираке. russian.rt.com Категории: в мире, чп и криминал, политика Ключевые слова: Бундестаг, Германия, война, США, ликвидация, Генерал, Иран — статья прочитана 92 раза Комментарии