Сейму Литвы не удалось преодолеть президентское вето – планка на выборах в сейм остается 5% /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Сейму Литвы во вторник не удалось преодолеть вето президента Гитанаса Науседы – заградительный барьер на парламентских выборах в Литве для партий остается 5%, а для коалиций – 7%.



За то, чтобы возвращенные президентом поправки к Закону о выборах в сейм, устанавливающие барьер голосов для партий 3%, были приняты заново, проголосовало 70 членов сейма, против был 51 парламентарий, два парламентария воздержались.



Для принятия возвращенного президентом законопроекта и преодоления его вето нужны были голоса не менее половины всех членов сейма, то есть 71 голос "за".



За преодоление вето Г. Науседы голосовали правящие "аграрии", социал-трудовики, представители Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей, а также часть парламентариев Смешанной группы членов сейма. Сейму Литвы во вторник не удалось преодолеть вето президента Гитанаса Науседы – заградительный барьер на парламентских выборах в Литве для партий остается 5%, а для коалиций – 7%.За то, чтобы возвращенные президентом поправки к Закону о выборах в сейм, устанавливающие барьер голосов для партий 3%, были приняты заново, проголосовало 70 членов сейма, против был 51 парламентарий, два парламентария воздержались.Для принятия возвращенного президентом законопроекта и преодоления его вето нужны были голоса не менее половины всех членов сейма, то есть 71 голос "за".За преодоление вето Г. Науседы голосовали правящие "аграрии", социал-трудовики, представители Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей, а также часть парламентариев Смешанной группы членов сейма. Против снижения планки выборов голосовали оппозиционные консерваторы, либералы, социал-демократы.



Сейм большинством голосов правящих принял поправку о снижении выборного барьера в декабре прошлого года. Он счел, что благодаря снижению барьера в сейме будет представлен более широкий круг избирателей.



Г. Науседа наложил вето на поправки, заявив, что снижение заградительного барьера будет означать большую фрагментацию сейма на мелкие фракции, меньшую стабильность правительства.



Президент также отметил, что решение о снижении барьера менее чем за год до парламентских выборов противоречит позитивной практике, утвержденной международными организациями.



Сейчас планка выборов составляет 5% для партий и 7% для коалиционных списков.



Ранее президент выражал поддержку предложению снизить барьер до 4% для партий и до 6% для коалиций.



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После того, как во вторник сейму Литвы не хватило одного голоса, чтобы снизить до 3% заградительный барьер голосов на выборах в парламент, председатель "аграриев" Рамунас Карбаускис говорит, что к этому вопросу нынешний сейм уже, скорее всего, больше не вернется.



"Я не считаю, что стоит возвращаться к этому вопросу, вопрос решен. Остается только радоваться, что та партия, которая в 2000 году приняла решение не делать второй тур на выборах в сейм за три месяца до выборов, сегодня так громко аплодировала", – сказал Р. Карбаускис журналистам в парламенте.



Он утверждал, что за преодоление вето президента Гитанаса Науседы голосовали все представители коалиции, за исключением четырех, которые в голосовании не участвовали.



"В зале сейма просто не было четырех парламентариев. Вот тут им и не хватило. Один болеет, насколько мне известно, второй, не знаю, где, у одного или двух членов сейма, скорее всего, было другое мнение, поэтому они не голосовали", – сказал Р. Карбаускис. инф."Обзор" BNS.LT Категории: политика, общество Ключевые слова: сейм, президент, выборы, закон, вето, барьер География: Литва — статья прочитана 189 раз Комментарии