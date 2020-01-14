ЕСПЧ присудил в пользу М. Ринау 123 тыс. евро за вмешательство политиков 🔊 Воспроизвести



Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге во вторник объявил, что литовские политики недопустимым образом вмешивались в резонансное дело об опеке дочери Инги Ринау, а правоохрана не обеспечила справедливый процесс.



Коллегия семи судей ЕСПЧ присудила возместить девочке и ее отцу Михаэлю Ринау 30 тыс. евро неимущественного ущерба и предписала Литве покрыть судебные расходы на сумму 93 тыс. 230 евро.



"За исключением президента (Валдаса Адамкуса), должностные лица Литвы, включая политиков, сотрудников службы по правам детей и прокуроров, не обеспечили принятие справедливых решений в деле заявителей", – говорится в решении ЕСПЧ.



При принятии решения суд исходил преимущественно из поддержки матери девочки, которую публично выражали тогдашний председатель Комитета по правам человека сейма Армина Лидека и министр юстиции Пятрас Багушка. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге во вторник объявил, что литовские политики недопустимым образом вмешивались в резонансное дело об опеке дочери Инги Ринау, а правоохрана не обеспечила справедливый процесс.Коллегия семи судей ЕСПЧ присудила возместить девочке и ее отцу Михаэлю Ринау 30 тыс. евро неимущественного ущерба и предписала Литве покрыть судебные расходы на сумму 93 тыс. 230 евро."За исключением президента (Валдаса Адамкуса), должностные лица Литвы, включая политиков, сотрудников службы по правам детей и прокуроров, не обеспечили принятие справедливых решений в деле заявителей", – говорится в решении ЕСПЧ.При принятии решения суд исходил преимущественно из поддержки матери девочки, которую публично выражали тогдашний председатель Комитета по правам человека сейма Армина Лидека и министр юстиции Пятрас Багушка. ЕСПЧ обратил внимание на то, что пристрастность демонстрировало и правительство Гедиминаса Киркиласа, когда решило покрыть судебные расходы матери девочки И. Ринау. В решении упоминаются многие высказывания и других литовских политиков в пользу матери.



Страсбургские судьи отметили, что передача девочки затянулась из-за решения тогдашнего председателя Верховного суда Литвы Витаутаса Грейчюса в одностороннем порядке остановить исполнение решения суда. О пересмотре дела его тогда просил тогдашний генеральный прокурор Альгимантас Валантинас.



"Время, в течение которого литовские суды приняли окончательное решение в деле заявителей, не соответствовало срочному характеру их ситуации", – говорится в решении ЕСПЧ.



Спор супругов немца и литовки начался летом 2006 года, когда мать не вернула дочь в Германию после каникул в Литве.



Германский суд некоторое время спустя назначил опеку в пользу отца, но мать отказалась передать дочь, а разбирательство в литовских судах продолжалось несколько лет, во время разбирательства даже обращались в Европейский суд справедливости за разъяснениями.



Когда в октябре 2008 года мужчина после одной из встреч вывез дочь в Германию, литовская правоохрана начала расследование о похищении ребенка и выдала ордер на арест, но впоследствии расследование было прекращено. С того времени девочка живет в Германии.



"Заявители (отец и дочь) испытывали страдания от невозможности радоваться обществу друг друга в течение значительного периода времени, которые были обусловлены исключительно серьезным нарушением их права на уважение к их семейной жизни", – указал ЕСПЧ. BNS Категории: общество, чп и криминал, дом и быт Ключевые слова: права, ЕСПЧ, приговор, ребёнок География: Литва — статья прочитана 174 раза Комментарии