Р. Карбаускис: кандидат в министры экономики – советник премьера Л. Савицкас 🔊 Воспроизвести



Лидер правящих в Литве "аграриев" Рамунас Карбаускис сообщил, что правящая коалиция во вторник вечером должна рассмотреть кандидатуру советника премьера, члена совета Вильнюсского городского самоуправления Лукаса Савицкаса в министры экономики и инноваций.



Р. Карбаускис подтвердил, что обсудил кандидатуру 29-летнего Л. Савицкаса с премьером Саулюсом Сквернялисом.



"Мне назвали эту кандидатуру. Это член совета Вильнюсского городского самоуправления, который давно работает советником премьера (...). Я много раз общался с ним лично, не сомневаюсь в его компетентности", – сказал BNS председатель Литовского союза "крестьян" и "зеленых".



Должность министра экономики освободилась в декабре прошлого года, когда тогдашний министр Виргиниюс Синкявичюс стал еврокомиссаром. Лидер правящих в Литве "аграриев" Рамунас Карбаускис сообщил, что правящая коалиция во вторник вечером должна рассмотреть кандидатуру советника премьера, члена совета Вильнюсского городского самоуправления Лукаса Савицкаса в министры экономики и инноваций.Р. Карбаускис подтвердил, что обсудил кандидатуру 29-летнего Л. Савицкаса с премьером Саулюсом Сквернялисом."Мне назвали эту кандидатуру. Это член совета Вильнюсского городского самоуправления, который давно работает советником премьера (...). Я много раз общался с ним лично, не сомневаюсь в его компетентности", – сказал BNS председатель Литовского союза "крестьян" и "зеленых".Должность министра экономики освободилась в декабре прошлого года, когда тогдашний министр Виргиниюс Синкявичюс стал еврокомиссаром. Р. Карбаускис сказал, что Л. Савицкас был бы очень сильным кандидатом, похожим на бывшего министра.



"И по возрасту, и по своему опыту он чем-то похож на бывшего министра В. Синкявичюса. Те, кто общался с В. Синкявичюсом, увидят сходные менталитет и взгляды, если Л. Савицкас будет министром", – сказал политик.



Л. Савицкас подтвердил BNS, что обсудил с премьером возможность занять должность министра, однако приоритеты на вероятном новом посту пока не комментировал.



Л. Савицкас работает советником премьера по экономике и вопросам управления стратегическими изменениями с начала работы правительства С. Сквернялиса в декабре 2016 года.



В этом году он со списком "аграрием" был избран членом совета Вильнюсского городского самоуправления, однако в этой партии он не состоит.



Л. Савицкас получил степень магистра по европейским общественным делам в Маастрихтском университете в Нидерландах, до этого он получил степень бакалавра политики и международных отношений в Университете Йорка в Великобритании.



Вернувшись после обучения за границей в Литву, Л. Савицкас работал руководителем группы по улучшению условий инвестиций агентства по привлечению зарубежных инвестиций Investuok Lietuvoje, во время программы Kurk Lietuvai ("Твори для Литвы") проводил в жизнь проекты в этом агентстве и в канцелярии правительства, а также работал менеджером по политике и связям с общественностью ассоциации Investuotoju Forumas ("Форум инвесторов").



Л. Савицкас является одним из учредителей сети Kurk LT alumni tinklas, членом Всемирного экономического форума Global Shapers и других общественных инициатив. BNS Категории: экономика, политика Ключевые слова: министр, кандидат, назначение География: Литва — статья прочитана 69 раз Комментарии