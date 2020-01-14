Снегурочки подвели итоги 🔊 Воспроизвести







Старый новый год – удивительный праздник, продолжающий чудеса и волшебство, продлевающий очарование Нового года. К нему приурочен не менее великолепный конкурс «Снегурочка года-2020», прошедший в 16-й раз и имеющий красивые традиции.



«Снегурочка» уникальна своей идеей – тремя очень разными составляющими.



На престижной сцене Клайпеды русская община «Лада» собирает девушек от 16 лет и помогает им перед очень придирчивым зрителем – болельщиками конкуренток – показать эрудицию и умение себя преподнести, умение петь и танцевать; красиво и выразительно, используя богатство русского языка рассказать о себе, родной стороне и увлечениях. Словом, очаровать и покорить достаточно требовательного зрителя.



Об этой магии превращения обычных девчонок в сказочных принцесс спорят много, но неизменно приходят увидеть это чудо и насладиться им. «Снегурочка» уникальна своей идеей – тремя очень разными составляющими.На престижной сцене Клайпеды русская община «Лада» собирает девушек от 16 лет и помогает им перед очень придирчивым зрителем – болельщиками конкуренток – показать эрудицию и умение себя преподнести, умение петь и танцевать; красиво и выразительно, используя богатство русского языка рассказать о себе, родной стороне и увлечениях. Словом, очаровать и покорить достаточно требовательного зрителя.Об этой магии превращения обычных девчонок в сказочных принцесс спорят много, но неизменно приходят увидеть это чудо и насладиться им.



Снегурочка 2019







По традиции легко и непринуждённо вели вечер очаровательная Татьяна Васичкина и незаменимый Сергей Бондарь. Спец призом за самое душевное выступление (есть и такая красивая номинация) ведущие отметили Лизу – Космическую Снегурочку.



Был и соведущий - Михаил Мирошниченко, шоумен из Калининграда, что добавило юмора и некой перчинки в программу.



В душевном конкурсе «Визитная карточка» традиционным призом от семьи Власовых «За чистоту русского языка» награждена София – Трепетная Снегурочка.



Десант Снегурочек Калининградской области: из Мамонова, Храброва и две девушки из Калининграда







Вокальный конкурс в этом году проходил в формате «Дуэт». Участницам в нём помогали друзья, родители, педагоги. Прозвучали прекрасные композиции о весне, любви, маме; номера были сродни представлениям. Хорошая музыка, чудный видео ряд, душевное исполнение покорили зал. И он отзывался бурными аплодисментами.



Танцевальные номера в следующем конкурсе были очень разнообразны, каждый зритель смог выбрать для себя интересный танец, равнодушных в зале не было.



Снегурочка 2019 и Снегурочка 2020



Помогали создавать музыкальное великолепие танцевальные коллективы «IRIDAN AKADEMY», «N-Dаncе», «Надежда», школа балета «Арабески», студии спортивного танца «Мальвина», вокальный коллектив «Лад».



Всё хорошее имеет свойство заканчиваться, и старо новогодний марафон подошёл к завершению, оставив шлейф приятных ощущений. В этом году конкурс был создан, как поездка в поезде Калининград - Клайпеда - Лапландия. А на остановках участницы демонстрировали свои таланты.



И вот наступил кульминационный момент.



От автора и режиссёра проекта Светланы Васичкиной прозвучали слова благодарности всем, создававшим этот международный конкурс. И первая в их ряду Ирина Власова, бессменный руководитель музыкальной части конкурса.







Все участницы получили призы от общины «Лада», видеодиски вечера - от Музыкальной студии Сергея Сержука; от школы-студии красоты Beauty Business косметику и украшения и подарены от студии курсы макияжа Алисе – Космической Снегурочки. Валентина (Русская Снегурочка) от Ольги Бладжювене награждена специальным призом. Фото студия Анны Литош подарила фотосессию Екатерине (Счастливой Снегурочке).



Приятно, что спецпризов от спонсоров и друзей проекта было много.











Почётный титул «Зрительские симпатии» по итогам голосования зрителей вручён Елизавете Киреенковой, ученице гимназии «Жалякальнё», Волшебной Снегурочке. Кстати, она на сцене пела с папой Алексеем. Елизавете же был вручён спецприз за оригинальность – SPA-отдых на двоих в санатории Светлогорска (Россия).



Короной и главным призом «Снегурочки 2020» награждена Ангелина Сохатюк - Калининградский областной музыкальный колледж им. Рахманинова (Россия). Она же награждена чеком на 400 евро от спонсора - бутика LOOKBOOK на приобретение брендовой одежды.



Очередной конкурс завершён.



До встречи на новой «Снегурочке»!



Фото автора и Анны Литош



Проявить себя в этот раз решили восемь талантливых конкурсанток, и среди них четыре девушки из Калининграда. Каждая участница выбирает свой образ и, что важно, надо пронести его через все конкурсы, что дарит вечеру особую неповторимость и очарование. И ценится. А жюри было просто звёздным, и возглавил его третий секретарь Генконсульства России в Клайпеде Егор Трохов.По традиции легко и непринуждённо вели вечер очаровательная Татьяна Васичкина и незаменимый Сергей Бондарь. Спец призом за самое душевное выступление (есть и такая красивая номинация) ведущие отметили Лизу – Космическую Снегурочку.Был и соведущий - Михаил Мирошниченко, шоумен из Калининграда, что добавило юмора и некой перчинки в программу.В душевном конкурсе «Визитная карточка» традиционным призом от семьи Власовых «За чистоту русского языка» награждена София – Трепетная Снегурочка.Вокальный конкурс в этом году проходил в формате «Дуэт». Участницам в нём помогали друзья, родители, педагоги. Прозвучали прекрасные композиции о весне, любви, маме; номера были сродни представлениям. Хорошая музыка, чудный видео ряд, душевное исполнение покорили зал. И он отзывался бурными аплодисментами.Танцевальные номера в следующем конкурсе были очень разнообразны, каждый зритель смог выбрать для себя интересный танец, равнодушных в зале не было.Балет, танго, сальса, буги-вуги, хореографический этюд, вечно молодой вальс, ирландский танец помогли окунуться в разные ритмы. Друг друга на сцене сменяли грация и экспрессия, мощь и невероятная харизма. Приз за лучший танец получила Маргарита – Нежная Снегурочка.Помогали создавать музыкальное великолепие танцевальные коллективы «IRIDAN AKADEMY», «N-Dаncе», «Надежда», школа балета «Арабески», студии спортивного танца «Мальвина», вокальный коллектив «Лад».Всё хорошее имеет свойство заканчиваться, и старо новогодний марафон подошёл к завершению, оставив шлейф приятных ощущений. В этом году конкурс был создан, как поездка в поезде Калининград - Клайпеда - Лапландия. А на остановках участницы демонстрировали свои таланты.И вот наступил кульминационный момент.От автора и режиссёра проекта Светланы Васичкиной прозвучали слова благодарности всем, создававшим этот международный конкурс. И первая в их ряду Ирина Власова, бессменный руководитель музыкальной части конкурса.Все участницы получили призы от общины «Лада», видеодиски вечера - от Музыкальной студии Сергея Сержука; от школы-студии красоты Beauty Business косметику и украшения и подарены от студии курсы макияжа Алисе – Космической Снегурочки. Валентина (Русская Снегурочка) от Ольги Бладжювене награждена специальным призом. Фото студия Анны Литош подарила фотосессию Екатерине (Счастливой Снегурочке).Приятно, что спецпризов от спонсоров и друзей проекта было много.Почётный титул «Зрительские симпатии» по итогам голосования зрителей вручён Елизавете Киреенковой, ученице гимназии «Жалякальнё», Волшебной Снегурочке. Кстати, она на сцене пела с папой Алексеем. Елизавете же был вручён спецприз за оригинальность – SPA-отдых на двоих в санатории Светлогорска (Россия).Короной и главным призом «Снегурочки 2020» награждена Ангелина Сохатюк - Калининградский областной музыкальный колледж им. Рахманинова (Россия). Она же награждена чеком на 400 евро от спонсора - бутика LOOKBOOK на приобретение брендовой одежды.Очередной конкурс завершён.До встречи на новой «Снегурочке»! Ирина БЕЛЯЕВА Категории: общество, культура, в странах Балтии Ключевые слова: Клайпеда, конкурс, снегурочка, «Лада», «Снегурочка года-2020», Татьяна Васичкина, Михаил Мирошниченко, школа балета «Арабески» География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 133 раза Комментарии