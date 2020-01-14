Сейм Литвы заново рассмотрит закон о снижении до 3% заградительного барьера для партий 🔊 Воспроизвести



Сейм заново рассмотрит возвращенный президентом страны проект закона о выборах, который предусматривает снижение до 3% заградительного барьера на парламентских выборах в Литве для партий, а для коалиций – до 5%.



Сейчас партии участвуют в распределении мандатов, если достигают рубежа в 5%, а коалиции – в 7%.



За новое рассмотрение закона, на который наложил вето президент Гитанас Науседа, проголосовал 71 член сейма, 57 голосовали "против", высказавшись тем самым за то, чтобы закон считался не приятным и действовал нынешний порядок.



После голосования социал-демократ Бронюс Брадаускас заявил, что ошибся и попросил внести в протокол, что на самом деле он голосует "против".



Поскольку на утреннем заседании документ был одобрен по представлении, во время обеденного перерыва закон планирует рассмотреть Комитет по госуправлению и делам самоуправлений, а на вечернем заседании намечено его принятие. Сейм заново рассмотрит возвращенный президентом страны проект закона о выборах, который предусматривает снижение до 3% заградительного барьера на парламентских выборах в Литве для партий, а для коалиций – до 5%.Сейчас партии участвуют в распределении мандатов, если достигают рубежа в 5%, а коалиции – в 7%.За новое рассмотрение закона, на который наложил вето президент Гитанас Науседа, проголосовал 71 член сейма, 57 голосовали "против", высказавшись тем самым за то, чтобы закон считался не приятным и действовал нынешний порядок.После голосования социал-демократ Бронюс Брадаускас заявил, что ошибся и попросил внести в протокол, что на самом деле он голосует "против".Поскольку на утреннем заседании документ был одобрен по представлении, во время обеденного перерыва закон планирует рассмотреть Комитет по госуправлению и делам самоуправлений, а на вечернем заседании намечено его принятие. Правящие стремятся преодолеть вето президента и принять возвращенный закон. Фракция Литовского союза "крестьян" и "зеленых" решила, что голосование против вето президента членами фракции обязательно.



Оппозиционные консерваторы предлагали провести по принятию закона тайное голосование, утверждая, что часть правящих вынуждают поддержать поправки против их воли. Однако устав сейма позволяет проводить такое голосование только по вопросам, связанным с отдельными личностями.



Поскольку решено заново рассмотреть закон, в ходе принятия будет решаться: принять ли весь закон без изменений – для этого требуется, чтобы за закон проголосовал минимум 71 депутат.



Сейм большинством голосов правящих принял поправку о снижении выборного барьера 10 декабря. Они считают, что благодаря снижению барьера в сейме будет представительство более широкого круга избирателей.



Г. Науседа наложил вето на поправки, заявив, что снижение заградительного барьера будет означать большую фрагментацию сейма на мелкие фракции, меньшую стабильность правительства.



Президент также отметил, что решение о снижении барьера менее чем за год до парламентских выборов противоречит позитивной практике, утвержденной международными организациями.



Ранее президент выражал поддержку предложению снизить барьер до 4% для партий и до 6% для коалиций. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: сейм, президент, выборы, закон, вето, барьер География: Литва — статья прочитана 149 раз Комментарии