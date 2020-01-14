Загрузка... Дерзкие принц Гарри и Меган Маркл пригрозили семье большим интервью 🔊 Воспроизвести Фото © Twitter / The Royal Family



Принц Гарри и Меган Маркл грозятся дать большое телеинтервью, в котором могут раскрыть неприглядные подробности из жизни королевской семьи. Как пишет



По данным источника издания, герцог и герцогиня Суссекские уже связались с американскими телеканалами, в том числе с ABC, NBC и CBS, а также с телеведущей Опрой Уинфри. Он утверждает, что Гарри и Меган могут использовать угрозу интервью, чтобы попытаться добиться более выгодных условий в переговорах с королевой.



Ранее Лайф сообщал, что принц Гарри и Меган Маркл объявили о намерении отказаться от королевского титула и денег, проводить много времени в Великобритании и Северной Америке, а также добиться финансовой независимости от монаршего дома, но при этом продолжать исполнять долг "перед королевой". Сама Елизавета была не в восторге от решения супругов. Тем временем их фигурки пропали из королевской экспозиции музея мадам Тюссо, а королева созвала экстренное семейное совещание, чтобы обсудить и найти выход из ситуации. Принц Гарри и Меган Маркл грозятся дать большое телеинтервью, в котором могут раскрыть неприглядные подробности из жизни королевской семьи. Как пишет ЛАЙФ со ссылкой на The Sun, на такой шаг чета может пойти, если им не разрешат отказаться от королевского титула.По данным источника издания, герцог и герцогиня Суссекские уже связались с американскими телеканалами, в том числе с ABC, NBC и CBS, а также с телеведущей Опрой Уинфри. Он утверждает, что Гарри и Меган могут использовать угрозу интервью, чтобы попытаться добиться более выгодных условий в переговорах с королевой.Ранее Лайф сообщал, что принц Гарри и Меган Маркл объявили о намерении отказаться от королевского титула и денег, проводить много времени в Великобритании и Северной Америке, а также добиться финансовой независимости от монаршего дома, но при этом продолжать исполнять долг "перед королевой". Сама Елизавета была не в восторге от решения супругов. Тем временем их фигурки пропали из королевской экспозиции музея мадам Тюссо, а королева созвала экстренное семейное совещание, чтобы обсудить и найти выход из ситуации. Загрузка... life.ru Категории: общество, в мире, чп и криминал, история Ключевые слова: королева, Британия, принц, Гарри — статья прочитана 130 раз Комментарии