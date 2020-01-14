Загрузка... Москвич продаёт помятый детский рисунок за 2 млн евро 🔊 Воспроизвести



Москвич решил продать свой детский рисунок за 140 миллионов рублей, сообщает



— Я вложил в неё всю свою душу и весь свой детский восторг. Несомненно, она стоит дороже, — говорится в тексте объявления.







Продавать товар по такой "бросовой" цене творца вынуждают обстоятельства — он планирует радикально изменить жизнь. Будущему владельцу мужчина гарантирует, что рисунок принесёт гармонию и любовь в дом. Москвич решил продать свой детский рисунок за 140 миллионов рублей, сообщает ЛАЙФ . Такое объявление появилось на одном из сайтов по продаже вещей. Картина "Красноармеец на лошади" была нарисована в 1984 году, и автор утверждает, что это самое искреннее, что было в мировой живописи.— Я вложил в неё всю свою душу и весь свой детский восторг. Несомненно, она стоит дороже, — говорится в тексте объявления.Продавать товар по такой "бросовой" цене творца вынуждают обстоятельства — он планирует радикально изменить жизнь. Будущему владельцу мужчина гарантирует, что рисунок принесёт гармонию и любовь в дом. Загрузка... life.ru Категории: экономика, общество, культура, в России Ключевые слова: творчество, цена, продажа, рисунок География: Россия, Москва — статья прочитана 178 раз Комментарии