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Москвич продаёт помятый детский рисунок за 2 млн евро
Москвич решил продать свой детский рисунок за 140 миллионов рублей, сообщает ЛАЙФ. Такое объявление появилось на одном из сайтов по продаже вещей. Картина "Красноармеец на лошади" была нарисована в 1984 году, и автор утверждает, что это самое искреннее, что было в мировой живописи.
— Я вложил в неё всю свою душу и весь свой детский восторг. Несомненно, она стоит дороже, — говорится в тексте объявления.
Продавать товар по такой "бросовой" цене творца вынуждают обстоятельства — он планирует радикально изменить жизнь. Будущему владельцу мужчина гарантирует, что рисунок принесёт гармонию и любовь в дом.
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life.ru
Ключевые слова: творчество, цена, продажа, рисунок
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